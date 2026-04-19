Cải tiến bản lề siêu mỏng trên Galaxy Z TriFold 2: Bước đệm cho thế hệ Z Fold8 và Z Flip8 Samsung đang nghiên cứu cơ chế bản lề mới nhằm tối ưu hóa độ dày cho Galaxy Z TriFold 2, đồng thời hứa hẹn mang lại những cải tiến kỹ thuật quan trọng cho dòng Z Fold8 và Z Flip8.

Samsung đang tiếp tục nỗ lực dẫn đầu thị trường điện thoại màn hình gập bằng cách tập trung vào việc tối ưu hóa độ dày thiết bị. Sau những thành công bước đầu với dòng Galaxy Z Fold7, hãng công nghệ Hàn Quốc hiện đang hướng tới một cột mốc mới với cơ chế bản lề hoàn toàn mới dành cho thế hệ điện thoại gập ba tiếp theo.

Chiến lược tối ưu hóa độ mỏng trên Galaxy Z TriFold 2

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Samsung đang tập trung nghiên cứu một hệ thống bản lề tiên tiến dành riêng cho Galaxy Z TriFold 2. Thiết bị gập ba này đòi hỏi một cấu trúc phần cứng cực kỳ tinh vi để đạt được ngoại hình mỏng hơn so với phiên bản tiền nhiệm, vốn đã có những thông số kỹ thuật ấn tượng về độ mỏng.

Để hiểu rõ hơn về thách thức kỹ thuật này, có thể xem xét bảng thông số độ dày của thế hệ Galaxy Z TriFold đầu tiên:

Trạng thái thiết bị Độ dày/Độ mỏng (mm) Khi mở rộng hoàn toàn 3.9 - 4.2 mm Khi gập lại 12.9 mm

Mục tiêu của Samsung với Galaxy Z TriFold 2 là phá vỡ những giới hạn này, tạo ra một thiết bị không chỉ linh hoạt về khả năng hiển thị mà còn phải đạt được tính di động tối đa thông qua việc thu gọn kích thước bản lề.

Hệ sinh thái Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 cùng hưởng lợi

Đáng chú ý, nỗ lực nghiên cứu bản lề mới không chỉ dừng lại ở một thiết bị đơn lẻ. Các báo cáo rò rỉ chỉ ra rằng một phiên bản bản lề được tinh chỉnh dựa trên công nghệ của Galaxy Z TriFold 2 sẽ được áp dụng rộng rãi cho các dòng sản phẩm phổ thông hơn.

Cụ thể, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 được kỳ vọng sẽ trở nên mỏng và bền bỉ hơn nhờ kế thừa các điều chỉnh kỹ thuật này. Thậm chí, dòng sản phẩm Fold Wide dự kiến ra mắt vào cuối năm nay cũng có thể tích hợp công nghệ tương tự, cho thấy tầm nhìn của Samsung trong việc chuẩn hóa linh kiện cao cấp cho toàn bộ hệ sinh thái thiết bị gập.

Kỳ vọng về khả năng thương mại hóa rộng rãi

Dù Galaxy Z TriFold thế hệ đầu tiên chỉ được phân phối giới hạn, các chuyên gia công nghệ đánh giá cao sự chắc chắn của cơ chế gập mở trên mẫu máy này. Với sự xuất hiện của Galaxy Z TriFold 2 sở hữu bản lề tinh tế hơn, giới quan sát tin rằng Samsung đang chuẩn bị cho một đợt ra mắt quy mô lớn trên toàn cầu.

Việc giải quyết bài toán độ dày trên một thiết bị gập ba với hai nếp gấp là thử thách lớn về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu thành công, đây sẽ là bước đệm hoàn hảo để Samsung củng cố vị thế dẫn đầu, đồng thời tạo ra khoảng cách đáng kể về công nghệ hoàn thiện phần cứng so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu.