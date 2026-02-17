Cải tiến camera selfie trên Galaxy S26 Ultra: Samsung chuyển sang dùng cảm biến Sony Mẫu flagship Galaxy S26 Ultra của Samsung được kỳ vọng sẽ nâng cấp trải nghiệm selfie nhờ cảm biến Sony IMX874 mới và góc chụp mở rộng, hỗ trợ tối ưu cho quay vlog.

Samsung được cho là đang chuẩn bị những nâng cấp quan trọng cho camera trước của dòng flagship Galaxy S26 Ultra nhằm cải thiện chất lượng ảnh selfie và video call. Thay vì sử dụng linh kiện tự sản xuất, hãng công nghệ Hàn Quốc có thể thực hiện một thay đổi lớn trong chuỗi cung ứng linh kiện hình ảnh.

Bước chuyển mình từ ISOCELL sang cảm biến Sony

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Ice Universe, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng sẽ từ bỏ cảm biến ISOCELL truyền thống để chuyển sang sử dụng cảm biến Sony IMX874. Mặc dù vẫn giữ nguyên độ phân giải 12MP — thông số đã xuất hiện trên nhiều thế hệ Galaxy gần đây — nhưng việc thay đổi nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ mang lại sự khác biệt trong cách xử lý tín hiệu hình ảnh.

Galaxy S26 Ultra có thể sử dụng cảm biến camera selfie của Sony

Cảm biến Sony mới dự kiến vẫn có kích thước vật lý 1/3.2 inch với kích thước điểm ảnh 1.12μm, tương đồng với Galaxy S25 Ultra. Khẩu độ ống kính cũng được giữ ở mức f/2.2. Điều này cho thấy Samsung không tập trung vào việc thay đổi cấu trúc phần cứng quang học mà chú trọng vào việc tối ưu hóa chất lượng thông qua thuật toán và đặc tính riêng của cảm biến Sony.

Mở rộng góc chụp cho nhu cầu sáng tạo nội dung

Một điểm nâng cấp đáng chú ý khác là góc chụp (FOV) của camera trước có thể được mở rộng lên 85 độ, tăng nhẹ so với mức 80 độ trên các phiên bản tiền nhiệm. Việc tăng thêm 5 độ giúp người dùng dễ dàng hơn khi chụp ảnh nhóm hoặc thực hiện các video vlog cá nhân mà không cần dùng đến phụ kiện hỗ trợ.

Máy ảnh selfie của Galaxy S26 Ultra có thể mang đến góc chụp rộng hơn

Sự thay đổi này cho thấy Samsung đang tập trung vào nhiếp ảnh điện toán. Trong bối cảnh phần cứng smartphone đang dần tiến tới giới hạn vật lý, việc kết hợp giữa cảm biến mới và sức mạnh từ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là chìa khóa để tạo ra những bức ảnh có độ chi tiết và dải tương phản động (Dynamic Range) tốt hơn.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Dựa trên các nguồn tin rò rỉ, dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật cốt lõi giữa Galaxy S26 Ultra và thế hệ Galaxy S25 Ultra:

Thông số Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra Màn hình Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, Quad-HD+, 1-120Hz Bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM/ROM 12GB / 256GB-1TB 12GB / 256GB-1TB Camera selfie 12MP (Sony IMX874, 85°) 12MP (ISOCELL, 80°) Pin và Sạc 5,000 mAh, sạc nhanh 60W 5,000 mAh, sạc nhanh 45W Hệ điều hành Android 16, One UI 8.5 Android 15, One UI 7

Thời điểm ra mắt và giá bán dự kiến

Sự kiện Unpacked giới thiệu Galaxy S26 Ultra dự kiến diễn ra vào rạng sáng ngày 26/02/2026 (theo giờ Việt Nam). Mặc dù các thông số về camera đang gây nhiều chú ý, cộng đồng công nghệ cũng đang theo dõi sát sao liệu các nâng cấp về tốc độ sạc lên 60W và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 có trở thành hiện thực hay không.

Galaxy S26 Ultra sẽ ra mắt vào rạng sáng ngày 26/2, theo giờ Việt Nam

Về giá bán, thị trường kỳ vọng Samsung sẽ duy trì mức giá ổn định so với thế hệ trước. Dự kiến, phiên bản tiêu chuẩn với bộ nhớ trong 256GB sẽ có giá khởi điểm từ 33.99 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Đây là mức giá cạnh tranh trong phân khúc flagship cao cấp nhất của hãng.