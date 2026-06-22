Call of Duty Black Ops và Black Ops 2 lên PS5: Thách thức kỹ thuật và mức giá gây tranh cãi Hai tựa game huyền thoại Black Ops và Black Ops 2 sắp có mặt trên PS5 vào tháng 7/2026, nhưng mức giá 80 USD cùng việc thiếu vắng các nâng cấp đồ họa đang khiến cộng đồng phản ứng.

Cộng đồng game thủ PlayStation sắp được trải nghiệm lại hai tựa game bắn súng huyền thoại là Call of Duty: Black Ops và Black Ops 2 trên hệ máy PS5 vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, thông tin về mức giá dự kiến và bản chất của các bản port này đang tạo nên những luồng tranh luận trái chiều về giá trị thực tế mà Activision mang lại cho người dùng sau hơn một thập kỷ.

Banner cho Call of Duty: Black Ops và Black Ops 2 PS5 shown

Rào cản từ kiến trúc Cell Processor của PS3

Lý do khiến người dùng PlayStation phải chờ đợi rất lâu để có thể chơi lại các phiên bản Black Ops cũ nằm ở sự phức tạp của phần cứng PS3. Khác với Xbox vốn có khả năng tương thích ngược tốt nhờ kiến trúc đồng nhất, PS3 sử dụng bộ vi xử lý Cell với cấu trúc cực kỳ độc đáo và khó lập trình.

Việc đưa các tựa game từ kỷ nguyên PS3 lên phần cứng hiện đại của PS5 yêu cầu nỗ lực chuyển đổi mã nguồn (porting) rất lớn thay vì chỉ chạy giả lập đơn thuần. Đây cũng là nguyên nhân khiến Activision trì hoãn việc đưa các sản phẩm này lên hệ sinh thái PlayStation mới, dù chúng đã có mặt từ lâu trên Steam (PC) và các đời máy Xbox thông qua chương trình tương thích ngược.

Chi phí đắt đỏ cho một trải nghiệm cũ

Theo các báo cáo từ CharlieIntel dựa trên cập nhật từ cửa hàng Xbox, mức giá cho mỗi bản port này có thể lên tới 40 USD, tương đương 80 USD (khoảng 2 triệu đồng) cho cả hai phần game. Đáng chú ý, đây không phải là các bản Remaster (làm lại đồ họa) hay Remake (xây dựng lại hoàn toàn), mà chỉ là các bản Port giữ nguyên chất lượng hình ảnh từ năm 2010 và 2012.

Hạng mục Chi tiết dự kiến Giá bán lẻ mỗi game 40 USD Gói DLC lẻ 10 USD/gói Season Pass 30 USD Tổng chi phí tối đa (kèm DLC) Lên đến 150 USD

Mức giá này bị chỉ trích là quá cao đối với những tựa game đã có tuổi đời 14-16 năm. Theo tính toán từ TheGamer, nếu người chơi muốn sở hữu trọn bộ hai game cùng toàn bộ các bản mở rộng (DLC), tổng số tiền phải chi trả có thể lên tới 150 USD. Điểm an ủi duy nhất là phần lớn các vật phẩm trang trí (cosmetics) sẽ được cung cấp miễn phí.

Những hạn chế về mặt kỹ thuật trên bản port PS5

Dù được vận hành trên phần cứng mạnh mẽ của PS5, các bản port này dường như không tận dụng tối đa sức mạnh của máy. Người dùng có thể sẽ không được hỗ trợ tần số quét 120Hz – một tiêu chuẩn quan trọng cho các game bắn súng cạnh tranh hiện nay. Thay vào đó, trọng tâm của bản phát hành này là mang lại trải nghiệm chiến dịch (single-player) và chế độ Zombies kinh điển một cách ổn định.

Một vấn đề khác khiến người hâm mộ lo ngại là tình trạng gian lận (cheater) trong chế độ chơi mạng. Hiện tại, Treyarch vẫn chưa làm rõ liệu họ có thiết lập hệ thống máy chủ mới cho phiên bản PS5 hay sẽ sử dụng chung hạ tầng cũ vốn đang bị bủa vây bởi các phần mềm can thiệp trái phép trên các nền tảng khác.

Nhìn chung, việc đưa Black Ops và Black Ops 2 lên PS5 là một tin vui cho những ai muốn tìm lại ký ức tuổi thơ. Tuy nhiên, với mức giá tương đương các tựa game bom tấn mới (AAA), người dùng cần cân nhắc kỹ giữa giá trị hoài cổ và những hạn chế về mặt kỹ thuật mà các bản port này mang lại.