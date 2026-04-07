Call of Duty Black Ops và Black Ops 2 sắp lên kệ PS5 sau loạt bản vá mới Những dữ liệu kỹ thuật từ hệ thống backend của PlayStation cho thấy hai tựa game huyền thoại Call of Duty: Black Ops và Black Ops 2 có thể ra mắt trên PS5 ngay trong tháng 7 này.

Cộng đồng game thủ đang đứng trước cơ hội trải nghiệm lại hai siêu phẩm Call of Duty: Black Ops và Black Ops 2 trên hệ máy PS5. Những chuyển động mới nhất từ hệ thống máy chủ của PlayStation cho thấy ngày phát hành chính thức của các bản port này có thể chỉ còn tính bằng ngày.

Dấu vết kỹ thuật từ các bản vá hệ thống

Vào ngày 17/06, Treyarch đã chính thức xác nhận việc đưa các phiên bản Call of Duty thời kỳ PS3 lên nền tảng PS5 trong tháng 7. Mặc dù ngày phát hành cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng các hoạt động trên hệ thống backend của PlayStation đã hé lộ lộ trình ra mắt sớm hơn dự kiến.

Theo dữ liệu từ PlayStation Game Size, nhiều bản vá dành cho cả hai tựa game đã xuất hiện vào ngày 02/07 và 03/07. Cụ thể, phiên bản cập nhật 1.02 đã được đẩy lên trước, ngay sau đó là phiên bản 1.03. Trong quy trình phát hành game trên PlayStation, phiên bản 1.03 thường được coi là bản cập nhật cuối cùng trước khi một trò chơi chính thức được mở bán công khai.

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Dự báo về thời điểm phát hành chính thức

Dựa trên các tệp tin xuất hiện liên tục, chuyên gia tin đồn CharlieIntel nhận định rằng ngày phát hành của bộ đôi Black Ops "sẽ diễn ra tương đối sớm". Tuy nhiên, do trùng vào kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, việc ra mắt ngay lập tức là khó khả thi.

Hiện có hai giả thuyết chính về thời điểm game lên kệ:

Sau ngày 06/07: Thời điểm kết thúc đợt chơi thử miễn phí của phiên bản Black Ops 7 mới nhất.

Thời điểm kết thúc đợt chơi thử miễn phí của phiên bản Black Ops 7 mới nhất. Sau ngày 19/07: Thời điểm kết thúc giải đấu COD League Championship Weekend.

Bản port nguyên bản thay vì Remaster

Treyarch xác nhận đây sẽ là các bản port trực tiếp thay vì bản làm lại (Remake) hay nâng cấp đồ họa (Remaster). Điều này đồng nghĩa với việc người chơi sẽ được trải nghiệm lại chính xác những gì đã làm nên tên tuổi của dòng game này, bao gồm: chiến dịch chơi đơn, chế độ chơi mạng và chế độ Zombies kinh điển.

Về mặt kỹ thuật, các cải tiến đồ họa được dự báo sẽ ở mức tối thiểu, chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo tính tương thích và hiệu suất ổn định trên phần cứng của PS5. Về mức giá, các dữ liệu từ Xbox Store cho thấy mỗi tựa game có thể được bán với giá khoảng 40 USD. Hiện vẫn chưa rõ liệu các gói nội dung tải thêm (DLC) có được tặng kèm miễn phí hay người chơi sẽ phải mua riêng lẻ.

Việc đưa các tựa game này thoát khỏi "nhà tù PS3" để lên PS5 là một bước đi được nhiều người hâm mộ chờ đợi từ lâu, giúp bảo tồn các giá trị giải trí huyền thoại trên các hệ máy chơi game thế hệ mới.