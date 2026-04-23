Calum McFarlane tái xuất ghế tạm quyền Chelsea: Nhiệm vụ giải cứu tại Wembley Sau khi sa thải Liam Rosenior vì chuỗi 5 trận thua không bàn thắng, Chelsea lần thứ hai bổ nhiệm HLV U21 Calum McFarlane nhằm cứu vãn mùa giải tại bán kết FA Cup.

Cuộc khủng hoảng tại Stamford Bridge và sự ra đi của Rosenior

Chelsea chính thức bước vào giai đoạn biến động mới sau khi quyết định sa thải HLV Liam Rosenior chỉ sau 107 ngày tại vị. Thất bại 0-3 trước Brighton tại sân Amex được coi là "giọt nước tràn ly", chấm dứt sự kiên nhẫn của giới chủ đối với vị chiến lược gia 41 tuổi.

McFarlane một lần nữa tạm quyền dẫn dắt Chelsea.

Dưới thời Rosenior, The Blues đã chạm đáy nỗi thất vọng với kỷ lục buồn kéo dài 114 năm: thua 5 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi một bàn thắng. Tỷ lệ 1,31 điểm/trận biến ông trở thành một trong những nhà cầm quân có thành tích kém cỏi nhất lịch sử Stamford Bridge trong thế kỷ này. Sự sụp đổ không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở sự rạn nứt trong phòng thay đồ khi các trụ cột dần mất niềm tin vào các quyết định chiến thuật của Rosenior.

Calum McFarlane: Người đóng thế được chọn mặt gửi vàng

Trong bối cảnh chiếc ghế nóng đang bỏ trống, Calum McFarlane đã được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền lần thứ hai ở mùa giải này. Trước đó, ông từng nắm quyền ngắn hạn sau khi Chelsea chia tay Enzo Maresca, giúp đội bóng giành một trận hòa quả cảm trước Man City.

McFarlane được giới chủ Chelsea tín nhiệm.

McFarlane không phải là cái tên xa lạ trong hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea. Ông từng có 4 năm làm trợ lý tại đội U18 Man City, nơi ông xây dựng mối quan hệ mật thiết với các nhân vật chủ chốt tại Stamford Bridge hiện nay như Glenn van de Kraan và Joe Shields. Trước khi dẫn dắt đội U21 Chelsea thi đấu thăng hoa tại giải quốc nội và UEFA Youth League, McFarlane cũng đã để lại dấu ấn đậm nét tại U21 Southampton.

Triết lý hiện đại và thử thách khắc nghiệt

Về mặt chiến thuật, McFarlane được đánh giá cao nhờ tư duy tương đồng với Enzo Maresca khi thường xuyên vận hành sơ đồ 4-2-3-1 linh hoạt. Chính ông là người có công lớn trong việc nhào nặn và đưa những mầm non triển vọng như Reggie Walsh hay Shim Mheuka lên tập luyện cùng đội một.

Được giới thượng tầng BlueCo xem là một "ngôi sao đang lên" trong ban huấn luyện, McFarlane đang đứng trước thử thách lớn nhất sự nghiệp. Nhiệm vụ cấp bách của ông là vực dậy tinh thần rệu rã của một tập thể đang khủng hoảng để chuẩn bị cho trận bán kết FA Cup vô cùng quan trọng gặp Leeds United tại Wembley vào cuối tuần này. Một kết quả tốt không chỉ giúp Chelsea nuôi hy vọng về một danh hiệu mà còn khẳng định giá trị của McFarlane trong hệ thống đa đội bóng của giới chủ.