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Câu chuyện OCOP

Cam giòn Xuân Hòa-Vị ngọt trên miền Trà Sơn

Lê Tú Anh - 12/11/2026 16:40
Ở xã Đồng Lộc, cam giòn Xuân Hòa đang được chú trọng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị nông sản.
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