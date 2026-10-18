Cambuur 2-2 AZ Alkmaar: Hai đội chia điểm
AZ Alkmaar còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Cambuur tại Kooi Stadion lúc 19h30 ngày 18/10/2026, trong thế đang đứng hạng 2 với 19 điểm.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Cambuur tiếp đón AZ Alkmaar.
- 7'BÀN THẮNG! Cambuur (1-0)
Phút 7': Nicolas Binder (Cambuur) lập công (kiến tạo: Jason Ceka). Tỷ số: 1 - 0.
- 10'Thẻ vàng
Phút 10': Lewis Schouten (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Cambuur 47% - 53% AZ Alkmaar, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 0.
- 24'Thẻ vàng
Phút 24': Devid Eugene Bouah (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Cambuur 46% - 54% AZ Alkmaar, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 1.
- 26'BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-1)
Phút 26': Ro Zangelo Daal (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Peer Koopmeiners). Tỷ số: 1 - 1.
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Cambuur 43% - 57% AZ Alkmaar, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 39'BÀN THẮNG! Cambuur (2-1)
Phút 39': Ilyes Hamache (Cambuur) lập công (kiến tạo: Billy van Duijl). Tỷ số: 2 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Cambuur ép sân
Cầm bóng: Cambuur 43% - 57% AZ Alkmaar, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 0.
- 53'Thẻ đỏ
Phút 53': Devid Eugene Bouah (Cambuur) nhận thẻ đỏ.
- 57'Thay người
Phút 57' (Cambuur): Rik Mulders vào sân thay Jason Ceka.
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Cambuur ép sân
Cầm bóng: Cambuur 44% - 56% AZ Alkmaar, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 1 - 2.
- 63'Thay người
Phút 63' (AZ Alkmaar): Mees de Wit vào sân thay Mateo Chávez.
- 63'Thay người
Phút 63' (AZ Alkmaar): Bendegúz Kovács vào sân thay Ayoub Oufkir.
- 64'Thay người
Phút 64' (AZ Alkmaar): Valdemar Byskov Andreasen vào sân thay Jordy Clasie.
- 64'Thay người
Phút 64' (AZ Alkmaar): Dave Kwakman vào sân thay Wouter Goes.
- 73'Cambuur ép sân
Cầm bóng: Cambuur 43% - 57% AZ Alkmaar, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 1 - 4.
- 74'Thay người
Phút 74' (Cambuur): Sami Bouhoudane vào sân thay Nicolas Binder.
- 81'VAR
Phút 81': Phạt đền được công nhận — Mees de Wit (AZ Alkmaar).
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': Johan Plat (Cambuur) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 82'Thẻ vàng
Phút 82': Thijs Jansen (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).
- 83'BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (2-2)
Phút 83': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.
- 84'Thay người
Phút 84' (Cambuur): Jorn Berkhout vào sân thay Mathieu Maertens.
- 84'Thay người
Phút 84' (Cambuur): Iwan Henstra vào sân thay Ilyes Hamache.
- 84'Thay người
Phút 84' (Cambuur): Wiebe Kooistra vào sân thay Rafik El Arguioui.
- 86'AZ Alkmaar ép sân
Cầm bóng: Cambuur 39% - 61% AZ Alkmaar, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 4.
- 89'Thay người
Phút 89' (AZ Alkmaar): Jerolldino Bergraaf vào sân thay Calvin Stengs.
- KTKết thúc: Cambuur 2-2 AZ Alkmaar
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 21:45 18/10/2026
AZ Alkmaar còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đến thăm Cambuur tại Kooi Stadion vào 19h30 ngày 18/10/2026. Đội khách đang đứng hạng 2 với 19 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 13 với 8 điểm. Khoảng cách 11 điểm giữa hai đội là điểm xuất phát rõ nét cho cuộc đối đầu này.
AZ Alkmaar nhìn lên ngôi đầu từ vị trí thứ hai
Với 19 điểm, AZ Alkmaar đang nằm trong nhóm dẫn đầu và có lý do để nhìn xa hơn thứ hạng hiện tại. Một chiến thắng trên sân Cambuur sẽ giúp đội khách giữ vững vị thế ở nhóm đầu và duy trì áp lực lên đối thủ phía trên.
Ngược lại, Cambuur chỉ có 8 điểm và đang đứng hạng 13. Với đội chủ nhà, trận đấu là dịp để cải thiện hình ảnh trước khán giả nhà và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phía trên.
Phong độ: AZ Alkmaar thăng trầm, Cambuur ít thất bại hơn
Trong 5 trận gần nhất, AZ Alkmaar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội bóng này vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng chuỗi kết quả xen kẽ giữa thắng và thua cho thấy phong độ chưa thực sự ổn định.
Cambuur cũng thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà cũng thắng ở trận vừa qua và chỉ thua một lần trong chuỗi này. Con số ấy cho thấy Cambuur khó bị đánh bại hơn so với vị trí trên bảng xếp hạng.
Nhìn chung, phong độ gần đây của hai đội không chênh lệch nhiều. Điều đó khiến trận đấu khó có thể xem là chuyện đã an bài, dù chênh lệch điểm số là khá lớn.
Thế đối đầu nghiêng về AZ Alkmaar
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3 trận, hòa 2 trận và Cambuur chưa thắng trận nào. Xu hướng này cho thấy đội khách có lợi thế tâm lý rõ rệt khi chạm trán đối thủ.
Tuy nhiên, hai trận hòa cũng nhắc rằng Cambuur từng làm AZ Alkmaar chùn bước. Đội chủ nhà hoàn toàn có thể tìm lại một kết quả tương tự nếu giữ được sự chắc chắn trong cách chơi.
Điểm then chốt của trận đấu
Với AZ Alkmaar, thách thức là duy trì sự ổn định và không để chuỗi thắng - thua xen kẽ tiếp diễn, nhất là khi đang cần bám sát nhóm đầu. Đội khách cần tận dụng lợi thế về vị trí và thành tích đối đầu để kiểm soát diễn biến trận đấu.
Với Cambuur, trọng tâm là phát huy sức bền đã giúp họ chỉ thua một trong năm trận gần nhất. Nếu tạo được thế trận chắc chắn trên sân Kooi Stadion, chủ nhà có thể khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn so với kỳ vọng của đối thủ.
Nhận định
Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, AZ Alkmaar nhỉnh hơn và là đội có nhiều lý do để hướng đến ba điểm. Phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng, vì vậy Cambuur vẫn có cơ sở để cạnh tranh. Với AZ Alkmaar, một kết quả tích cực ở Kooi Stadion sẽ giữ cho cuộc đua bám đuổi ngôi đầu tiếp tục rộng mở.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)