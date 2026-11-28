Cambuur 2-2 Sparta Rotterdam: Hai đội chia điểm Cambuur duy trì phong độ cao với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, trước cuộc gặp Sparta Rotterdam lúc 03:00 ngày 29/11/2026 tại Kooi Stadion.

Cambuur 2 - 2 Sparta Rotterdam Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Cambuur tiếp đón Sparta Rotterdam.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cambuur 55% - 45% Sparta Rotterdam, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

16' BÀN THẮNG! Cambuur (1-0) Phút 16': Ilyes Hamache (Cambuur) lập công (kiến tạo: Morgan Costarelli). Tỷ số: 1 - 0.

24' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 57% - 43% Sparta Rotterdam, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

36' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 57% - 43% Sparta Rotterdam, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Sparta Rotterdam): Joel Ideho vào sân thay Nick Verschuren.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (1-1) Phút 47': Milan Zonneveld (Sparta Rotterdam) lập công (kiến tạo: Julian Baas). Tỷ số: 1 - 1.

48' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 54% - 46% Sparta Rotterdam, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 1.

50' BÀN THẮNG! Cambuur (2-1) Phút 50': Rafik El Arguioui (Cambuur) lập công (kiến tạo: Ilyes Hamache). Tỷ số: 2 - 1.

54' Thay người Phút 54' (Cambuur): Daan Visser vào sân thay Mathieu Maertens.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Cambuur 53% - 47% Sparta Rotterdam, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 3 - 1.

64' BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (2-2) Phút 64': Joel Ideho (Sparta Rotterdam) lập công (kiến tạo: Mitchell Van Bergen). Tỷ số: 2 - 2.

72' Thay người Phút 72' (Sparta Rotterdam): Isaac Achmed Koroma Junior Babadi vào sân thay Shunsuke Mito.

72' Thay người Phút 72' (Sparta Rotterdam): Djomar Giersthove vào sân thay Giannino Vianello.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Cambuur 54% - 46% Sparta Rotterdam, dứt điểm 14 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 3 - 1.

74' Thay người Phút 74' (Cambuur): Sami Bouhoudane vào sân thay Rafik El Arguioui.

74' Thay người Phút 74' (Cambuur): Iwan Henstra vào sân thay Nicky Souren.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Cambuur 55% - 45% Sparta Rotterdam, dứt điểm 17 - 12 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 3 - 1.

85' Thay người Phút 85' (Sparta Rotterdam): Lushendry Martes vào sân thay Mitchell Van Bergen.

85' Thay người Phút 85' (Sparta Rotterdam): Jens Toornstra vào sân thay Cedric Hatenboer.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Cambuur): Fabian Kvam vào sân thay Nicolas Binder.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Cambuur): Wout Asselman vào sân thay Jason Ceka.

KT Kết thúc: Cambuur 2-2 Sparta Rotterdam Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 04:53 29/11/2026

Đội hình chính thức Cambuur Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Plat Sparta Rotterdam Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Meijer 1 T. Jansen 2 D. Bouah 4 I. Baouf 14 B. van Duijl 28 M. Costarelli 33 M. Maertens 8 N. Souren 30 J. Çeka 10 El Arguioui 11 I. Hamache 13 N. Binder 1 F. Bednarek 2 B. Reith 3 M. Young 4 N. Verschuren 5 B. Kuipers 6 J. Baas 8 Cedric Hatenboer 7 M. van Bergen 10 S. Mito 11 G. Vianello 9 M. Zonneveld Dự bị Cambuur 5 W. Asselman 23 L. Jetten 24 M. Kalisvaart 29 Iwan Henstra 27 W. Kooistra 7 S. Bouhoudane 15 F. Kvam 3 J. Berkhout 16 R. Mulders Sparta Rotterdam 17 Robin van Cruijsen 18 J. Toornstra 15 C. Terho 16 A. Roaldsøy 12 L. Martes 20 P. Kuiper 19 Andrej Kostić 22 Joel Ideho 14 D. Giersthove Cập nhật đội hình lúc 02:34 29/11/2026

Cambuur Thống kê Sparta Rotterdam 55% Kiểm soát bóng 45% 17 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 5 4 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật I. Hamache Cambuur 1 bàn · 1 kiến tạo Joel Ideho Sparta Rotterdam 1 bàn El Arguioui Cambuur 1 bàn M. Zonneveld Sparta Rotterdam 1 bàn J. Baas Sparta Rotterdam 1 kiến tạo · điểm 7.7 M. van Bergen Sparta Rotterdam 1 kiến tạo · điểm 7.59

Cambuur đang duy trì phong độ cao: đội thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đây là điểm tựa lớn nhất của họ trước cuộc gặp Sparta Rotterdam, đội đang thua nhiều hơn thắng trong giai đoạn gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 29/11/2026 tại Kooi Stadion.

Cambuur giữ mạch kết quả tích cực

Trận gần nhất của Cambuur kết thúc bằng chiến thắng. Trong 5 lần ra sân gần đây, đội chỉ nếm một thất bại, ở trận thứ hai tính ngược từ hiện tại. Sau đó, Cambuur đã thắng liền ba trận trước đó nữa.

Chuỗi kết quả này giúp Cambuur đứng hạng 8 với 18 điểm. Một đội vừa thắng gần như liên tục thường có tâm lý thoải mái và sự tự tin trong cách triển khai bóng. Đó là lợi thế đáng kể khi bước vào một trận đấu cần sự ổn định.

Sparta Rotterdam chưa tìm lại nhịp thắng

Hình ảnh của Sparta Rotterdam trái ngược hoàn toàn. Đội thua 3 trận, hòa 1 trận và thắng 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại.

Chiến thắng duy nhất của Sparta Rotterdam trong chuỗi này nằm ở giữa, trước một trận hòa và một trận thua ở những vòng đấu xa hơn. Hiện đội đứng hạng 14 với 12 điểm, kém Cambuur 6 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ chênh lệch, lịch sử đối đầu giữa hai đội không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Cambuur thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Sparta Rotterdam thắng 2 trận.

Hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán gần đây thường rất sát sao. Vì vậy, lợi thế phong độ chưa chắc đã chuyển thành kết quả dễ dàng cho Cambuur.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Cambuur, điều quan trọng là giữ sự ổn định đã giúp họ thắng 4 trong 5 trận. Nếu duy trì được tinh thần và nhịp độ thi đấu hiện tại, họ có cơ sở để kiểm soát diễn biến trận đấu.

Với Sparta Rotterdam, yêu cầu trước mắt là chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp. Thành tích đối đầu khá cân bằng là điểm sáng để đội khách có thêm niềm tin. Tuy vậy, họ cần cải thiện đáng kể so với phong độ gần đây nếu muốn gây khó cho đối thủ đang thăng hoa.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Cambuur là bên được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này. Đội đang thắng nhiều, xếp trên đối thủ 6 bậc và chơi tại Kooi Stadion. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu sát sao với hai trận hòa là lời nhắc rằng Sparta Rotterdam vẫn đủ khả năng làm khó chủ nhà nếu thi đấu kỷ luật.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cambuur · 1 thắng 2 hòa Sparta Rotterdam · 2 thắng Sparta Rotterdam 4 - 1 Cambuur SR Cambuur 0 - 3 Sparta Rotterdam SR Cambuur 1 - 1 Sparta Rotterdam Hòa Sparta Rotterdam 0 - 4 Cambuur CAM Cambuur 3 - 3 Sparta Rotterdam Hòa

Cambuur 5 trận gần nhất T B T T T 13 Trận 5-3-5 T-H-B 28 Ghi (TB 2.2) 29 Thủng lưới Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất B B T H B 13 Trận 3-3-7 T-H-B 22 Ghi (TB 1.7) 34 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 13 9 2 2 +28 29 T T T H B 2 Ajax 13 8 4 1 +20 28 T H T T T 3 Twente 13 8 3 2 +19 27 T H T T B … 7 Fortuna Sittard 13 6 5 2 +1 23 T H H T H 8 Cambuur 13 5 3 5 -1 18 T B T T H 9 GO Ahead Eagles 13 4 5 4 -4 17 B T B T B … 13 Excelsior 13 4 2 7 -12 14 T B B B B 14 Sparta Rotterdam 13 3 3 7 -12 12 B B T B T 15 Utrecht 13 3 3 7 -14 12 B B B H T …

Tình hình lực lượng Cambuur ✚ J. Amofa (Knee Injury - ACL) ✚ S. Vink (Injury) ✚ J. Berkhout (Inactive) Sparta Rotterdam ✚ M. Brouwer (Injury) ✚ B. Martins Indi (Red Card) ✚ T. Quintero (Thigh Injury)