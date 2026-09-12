Cambuur 3-0 NEC Nijmegen: Cambuur giành chiến thắng NEC Nijmegen đặt mục tiêu tích lũy điểm số để bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trên sân của Cambuur, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn ở đáy bảng điểm.

Cambuur 3 - 0 NEC Nijmegen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Cambuur tiếp đón NEC Nijmegen.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Cambuur 51% - 49% NEC Nijmegen, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 2.

21' BÀN THẮNG! Cambuur (1-0) Phút 21': Ilyes Hamache (Cambuur) lập công (kiến tạo: Billy van Duijl). Tỷ số: 1 - 0.

28' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Cambuur 36% - 64% NEC Nijmegen, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': Devid Eugene Bouah (Cambuur) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

35' Thẻ vàng Phút 35': Tobias Storm (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thẻ vàng Phút 37': Philippe Sandler (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

40' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Cambuur 32% - 68% NEC Nijmegen, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 2.

45' Thay người Phút 45' (NEC Nijmegen): Nikolas Polster vào sân thay Gonzalo Alejandro Crettaz Ortega.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Cambuur 34% - 66% NEC Nijmegen, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 3.

54' BÀN THẮNG! Cambuur (2-0) Phút 54': Ilyes Hamache (Cambuur) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

58' Thay người Phút 58' (NEC Nijmegen): Emre Mor vào sân thay Adam Tahaui.

58' Thay người Phút 58' (NEC Nijmegen): Jamiro Monteiro vào sân thay Dennis Geiger.

58' Thay người Phút 58' (NEC Nijmegen): Bryan Linssen vào sân thay Philippe Sandler.

64' Thay người Phút 64' (Cambuur): Jamal Amofa vào sân thay Mathieu Maertens.

64' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Cambuur 38% - 62% NEC Nijmegen, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 11 - 15, cứu thua 1 - 4.

71' Thay người Phút 71' (Cambuur): Sami Bouhoudane vào sân thay Nicolas Binder.

72' Thay người Phút 72' (Cambuur): Iwan Henstra vào sân thay Fabian Kvam.

73' Thay người Phút 73' (NEC Nijmegen): Kevin Kers vào sân thay Emre Mor.

76' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Cambuur 38% - 62% NEC Nijmegen, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 12 - 15, cứu thua 1 - 4.

84' Thay người Phút 84' (Cambuur): Skye Vink vào sân thay Ilyes Hamache.

84' Thay người Phút 84' (Cambuur): Wiebe Kooistra vào sân thay Devid Eugene Bouah.

87' Thẻ vàng Phút 87': Noe Lebreton (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Argument).

88' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Cambuur 38% - 62% NEC Nijmegen, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 14 - 16, cứu thua 1 - 5.

90+2' BÀN THẮNG! Cambuur (3-0) Phút 90+2': Iwan Henstra (Cambuur) lập công (kiến tạo: Jamal Amofa). Tỷ số: 3 - 0.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Almugera Kabar (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Argument).

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Iwan Henstra (Cambuur) nhận thẻ vàng (Argument).

KT Kết thúc: Cambuur 3-0 NEC Nijmegen Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:56 13/09/2026

Đội hình chính thức Cambuur Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Plat NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder 1 T. Jansen 2 D. Bouah 4 I. Baouf 14 B. van Duijl 28 M. Costarelli 33 M. Maertens 8 N. Souren 15 F. Kvam 10 El Arguioui 11 I. Hamache 13 N. Binder 1 G. Crettaz 21 T. Storm 3 P. Sandler 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 19 Adam Tahaui 18 D. Geiger 6 D. Nejašmić 99 Clement Bischoff 20 N. Lebreton 9 T. Chery 14 K. Sierhuis Dự bị Cambuur 17 Ethan Apkakou 6 J. Amofa 3 J. Berkhout 7 S. Bouhoudane 29 Iwan Henstra 23 L. Jetten 27 W. Kooistra 21 J. Meijster 16 R. Mulders NEC Nijmegen 77 A. Thomas 10 D. Tadić 12 N. Polster 17 B. Nuytinck 42 Y. Moslih 7 E. Mor 35 Jamiro Monteiro 30 B. Linssen 34 Kevin Kers Cập nhật đội hình lúc 01:35 13/09/2026

Cambuur Thống kê NEC Nijmegen 37% Kiểm soát bóng 63% 16 Dứt điểm 10 8 Trúng đích 1 4 Phạt góc 5 16 Phạm lỗi 18 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật I. Hamache Cambuur 2 bàn Iwan Henstra Cambuur 1 bàn B. van Duijl Cambuur 1 kiến tạo · điểm 7.29 J. Amofa Cambuur 1 kiến tạo · điểm 7.12 I. Baouf Cambuur Điểm 7.56 M. Costarelli Cambuur Điểm 7.48

NEC Nijmegen bước vào màn chạm trán với Cambuur cùng mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục. Chuyến hành quân đến sân vận động Kooi Stadion lúc 02:00 ngày 13/09/2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với đội khách trong nỗ lực tích lũy điểm số, khi đối thủ của họ đang chật vật tìm kiếm sự ổn định ở nhóm cuối bảng.

Vị thế trái ngược và mục tiêu điểm số

NEC Nijmegen hiện đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Đội khách vẫn duy trì sự áp sát với nhóm tranh vé tham dự cúp châu lục và rất cần thêm điểm số để củng cố tham vọng trong mùa giải năm nay.

Ở chiều ngược lại, Cambuur đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải vô cùng nan giải. Đội chủ sân Kooi Stadion hiện xếp thứ 18 với vỏn vẹn 1 điểm sau những vòng đấu đã qua. Khoảng cách về điểm số cũng như thứ hạng phản ánh rõ rệt thử thách lớn mà đội chủ nhà phải đối mặt trong cuộc tiếp đón đối thủ lần này.

Tương quan phong độ và lịch sử đối đầu

Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Cambuur chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự cũng như tìm kiếm cơ hội giành điểm số trọn vẹn.

Trong khi đó, phong độ của NEC Nijmegen có phần khả quan hơn với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua ở 5 lần ra sân gần đây. Sự ổn định tương đối này giúp đội khách duy trì được sự tự tin cần thiết trước chuyến làm khách sắp tới.

Bên cạnh đó, lịch sử chạm trán gần đây cũng đang nghiêng hoàn toàn về phía NEC Nijmegen. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Cambuur chưa giành được chiến thắng nào khi chỉ có 1 trận hòa và nhận 4 thất bại trước đối thủ.

Nhận định cục diện cuộc so tài

Với lợi thế tâm lý từ thành tích đối đầu vượt trội cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, NEC Nijmegen được đánh giá có nhiều cơ hội để chủ động kiểm soát thế trận và hướng tới mục tiêu giành trọn điểm số.

Tuy nhiên, Cambuur chắc chắn sẽ nỗ lực thi đấu hết mình nhằm tận dụng ưu thế sân nhà Kooi Stadion để chấm dứt mạch trận bất lợi thời gian qua, qua đó tìm kiếm hy vọng cải thiện tình hình điểm số hiện tại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cambuur · 0 thắng 1 hòa NEC Nijmegen · 4 thắng Cambuur 1 - 2 NEC Nijmegen NN NEC Nijmegen 0 - 0 Cambuur Hòa Cambuur 0 - 1 NEC Nijmegen NN Cambuur 1 - 2 NEC Nijmegen NN Cambuur 1 - 2 NEC Nijmegen NN

Cambuur 5 trận gần nhất H B B B B 5 Trận 0-1-4 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 18 Thủng lưới NEC Nijmegen 5 trận gần nhất H B T B B 5 Trận 2-1-2 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 2 PSV Eindhoven 5 4 1 0 +12 13 T T T T H 3 Feyenoord 5 3 2 0 +6 11 T H T H T … 8 Ajax 4 2 1 1 +4 7 B T H T 9 NEC Nijmegen 5 2 1 2 +2 7 H B T T B 10 Groningen 5 2 1 2 -1 7 H B B T T … 17 ADO Den Haag 5 0 1 4 -8 1 B H B B B 18 Cambuur 5 0 1 4 -12 1 H B B B B

Tình hình lực lượng Cambuur ✚ W. Asselman (Inactive) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ D. Bouah (Injury) ✚ W. Asselman (Inactive) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ D. Bouah (Injury) NEC Nijmegen ✚ D. Fonville (Injury) ✚ A. Kaplan (Knee Injury) ✚ B. Linssen (Injury) ✚ E. Mor (Inactive) ✚ D. Nejasmic (Inactive) ✚ D. Fonville (Injury) ✚ A. Kaplan (Knee Injury) ✚ B. Linssen (Injury)