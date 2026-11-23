Camera Galaxy A38 5G thu nhỏ cảm biến còn 1/1.95 inch, Galaxy A58 giữ nguyên Sony IMX906 50MP Dữ liệu NBD cho thấy Galaxy A38 5G dùng Sony IMX882 50MP nhỏ hơn IMX906 của Galaxy A37, còn Galaxy A58 giữ cảm biến cũ. Samsung chưa xác nhận thông tin.

Camera Galaxy A38 5G nhiều khả năng bị cắt giảm kích thước cảm biến so với Galaxy A37, trong khi Galaxy A58 giữ nguyên phần cứng quen thuộc. Thông tin này xuất hiện trên cơ sở dữ liệu xuất nhập khẩu NBD và chưa được Samsung xác nhận.

Hai mẫu điện thoại tầm trung sắp ra mắt cho thấy hai hướng đi khác nhau về quang học. Một máy giữ độ phân giải nhưng giảm kích thước cảm biến, máy còn lại duy trì cấu hình cũ cho phân khúc cận cao cấp.

Galaxy A38 5G: cùng 50MP nhưng cảm biến nhỏ hơn

Theo báo cáo của SammyGuru dựa trên cơ sở dữ liệu NBD, camera Galaxy A38 5G mang mã vận đơn "90021100", ghi nhận vào ngày 14/8/2026. Máy sử dụng cảm biến Sony IMX882 độ phân giải 50MP, đi kèm công nghệ chống rung quang học OIS.

Dữ liệu camera Galaxy A38 5G trên NBD

Đáng chú ý, cảm biến Sony IMX882 này chỉ có kích thước 1/1.95 inch. Con số đó nhỏ hơn mức 1/1.56 inch của Sony IMX906 từng xuất hiện trên Galaxy A37 tại nhiều thị trường. Dù độ phân giải vẫn là 50MP, đây được xem là một sự cắt giảm về phần cứng quang học.

Đánh đổi ở màn hình, bù lại bằng pin

Không chỉ camera, các nguồn tin rò rỉ trước đây cho biết Galaxy A38 5G có thể dùng tấm nền OLED giá rẻ hơn. Ngược lại, máy được kỳ vọng có viên pin 6000mAh, tăng khoảng 20% so với thế hệ tiền nhiệm.

Thiết bị cũng được cho là có bốn tùy chọn màu gồm xanh dương, xanh lá, xám và đen. Như vậy, hướng nâng cấp của Galaxy A38 5G nghiêng về thời lượng pin hơn là chất lượng hình ảnh.

Để có điểm đối chiếu, Galaxy A37 hiện được trang bị camera 50MP có OIS, màn hình Super AMOLED 6.7 inch, tần số quét 120Hz, pin 5000mAh và sạc nhanh 45W.

Galaxy A58: giữ cảm biến quen thuộc cho phân khúc cận cao cấp

Với Galaxy A58, hồ sơ giao hàng ngày 21/8/2026 mang mã "85258910" cho thấy máy tiếp tục dùng ống kính 50MP. Cụ thể, thiết bị được cho là vẫn giữ cảm biến Sony IMX906 kích thước 1/1.56 inch, tương tự các thế hệ Galaxy A5x trước.

Theo nguồn tin, việc duy trì phần cứng quen thuộc giúp hãng đảm bảo chất lượng ảnh ổn định cho phân khúc này.

Hồ sơ xuất nhập khẩu camera của Galaxy A58

Ngoài ra, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu 3C của Trung Quốc trước đó xác nhận máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W, không đổi so với bản tiền nhiệm.

Đặt ba mẫu máy cạnh nhau

Bảng dưới đây tổng hợp các thông tin có trong nguồn. Những ô ghi chưa có thông tin nghĩa là dữ liệu rò rỉ chưa đề cập.

Tiêu chí Galaxy A37 Galaxy A38 5G (rò rỉ) Galaxy A58 (rò rỉ) Cảm biến chính Sony IMX906 Sony IMX882 Sony IMX906 Độ phân giải 50MP 50MP 50MP Kích thước cảm biến 1/1.56 inch 1/1.95 inch 1/1.56 inch Chống rung quang học OIS Có Có Chưa có thông tin Pin 5000mAh 6000mAh (kỳ vọng) Chưa có thông tin Sạc nhanh có dây 45W Chưa có thông tin 45W

Khi nào có thông tin chính thức?

Nhìn chung, bộ đôi smartphone mới của Samsung cho thấy định hướng nâng cấp phần cứng không đồng nhất. Galaxy A38 5G dường như ưu tiên pin, còn Galaxy A58 giữ nguyên nền tảng camera đã quen thuộc.

Camera Galaxy A38 5G và Galaxy A58 dự kiến ra mắt vào quý 1 năm 2027. Vì các thông số mới chỉ rò rỉ qua cơ sở dữ liệu NBD, người dùng cần chờ xác nhận chính thức từ Samsung tại thời điểm ra mắt. Nguồn tin gốc: The Tech Outlook.