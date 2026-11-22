Camera iPhone 20 Pro Max được đồn dùng cảm biến ba lớp, 17nm và LOFIC để nâng chất lượng HDR Thay vì chạy đua megapixel, Apple được cho là tập trung vào cấu trúc cảm biến, tốc độ xử lý và kiểm soát ánh sáng cho iPhone 20 Pro Max; chưa có xác nhận.

Apple được cho là đang phát triển hệ thống camera mới cho iPhone 20 Pro Max với cảm biến xếp chồng ba lớp, mạch logic tiến trình 17nm và công nghệ mở rộng dải tương phản động LOFIC. Các thay đổi này có thể cải thiện tốc độ xử lý và chất lượng ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Đây là mẫu máy hướng tới cột mốc 20 năm iPhone vào năm 2027.

Theo tài khoản Ice Universe trên mạng xã hội Weibo, camera chính của mẫu iPhone này có thể dùng mạch xử lý logic sản xuất trên tiến trình 17nm. Thông tin này bổ sung cho các đồn đoán trước đó về cảm biến ba lớp và LOFIC. Hiện Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về iPhone 20 Pro Max hay những thay đổi trên camera của thiết bị.

Tiến trình 17nm: nhanh hơn ở khâu đọc dữ liệu, không phải thu thêm ánh sáng

Điểm đáng chú ý nhất là việc Apple có thể chuyển sang tiến trình 17nm cho lớp mạch logic của cảm biến hình ảnh. Đây là bộ phận đọc dữ liệu từ các điểm ảnh, truyền tín hiệu và hỗ trợ xử lý thông tin thu được.

iPhone 20 Pro Max được cho là có nâng cấp camera với cảm biến hình ảnh xếp chồng ba lớp, mạch xử lý tiến trình 17nm và công nghệ mở rộng dải tương phản động LOFIC. Ảnh: AppleTrack/X

Việc thu nhỏ tiến trình sản xuất có thể giúp mạch điện hoạt động hiệu quả hơn và tăng tốc độ truyền dữ liệu mà không cần mở rộng kích thước vật lý của vùng cảm biến. Nâng cấp này được kỳ vọng mang lại ba lợi ích chính:

Tiết kiệm điện: mức tiêu thụ năng lượng giảm, giúp camera hoạt động hiệu quả hơn khi chụp liên tục hoặc quay video thời gian dài.

mức tiêu thụ năng lượng giảm, giúp camera hoạt động hiệu quả hơn khi chụp liên tục hoặc quay video thời gian dài. Hạn chế méo hình: tốc độ đọc dữ liệu nhanh hơn có thể giảm hiện tượng méo do màn trập cuốn (rolling shutter) khi chụp chủ thể chuyển động nhanh, đồng thời hỗ trợ việc kết hợp nhiều khung hình thành một bức ảnh.

tốc độ đọc dữ liệu nhanh hơn có thể giảm hiện tượng méo do màn trập cuốn (rolling shutter) khi chụp chủ thể chuyển động nhanh, đồng thời hỗ trợ việc kết hợp nhiều khung hình thành một bức ảnh. Kiểm soát nhiệt: mạch logic tiêu thụ ít điện hơn thì lượng nhiệt phát sinh cũng có thể giảm, nhất là khi dùng các chế độ chụp và quay đòi hỏi hiệu suất cao.

Tuy nhiên, tiến trình 17nm không đồng nghĩa với điểm ảnh lớn hơn hay cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn. Giá trị chủ yếu của công nghệ này nằm ở khả năng xử lý và truyền tải dữ liệu hiệu quả, qua đó giúp bộ xử lý hình ảnh và các thuật toán nhiếp ảnh điện toán phát huy tốt hơn.

Cảm biến ba lớp và LOFIC: hai mảnh ghép cho dải tương phản động

Cấu trúc cảm biến xếp chồng ba lớp cũng được kỳ vọng xuất hiện trên iPhone 20 Pro Max. Với thiết kế này, các chức năng thu nhận ánh sáng, xử lý tín hiệu và lưu trữ hoặc điều khiển dữ liệu được tách thành những lớp riêng. Cách bố trí có thể giảm nhiễu điện giữa các bộ phận và mở rộng băng thông truyền tải, giúp cảm biến xử lý lượng dữ liệu hình ảnh lớn hơn trong thời gian ngắn hơn.

Đáng chú ý hơn là LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Công nghệ này dùng tụ điện tích hợp để tăng khả năng lưu trữ điện tích của từng điểm ảnh. Nhờ vậy, cảm biến ghi nhận hình ảnh tốt hơn khi độ chênh lệch ánh sáng lớn.

Nếu được trang bị, LOFIC có thể giúp camera giữ nhiều chi tiết hơn ở cả vùng sáng và vùng tối trong cùng một bức ảnh. Lợi thế này rõ nhất khi chụp ngược sáng, phong cảnh có bầu trời sáng mạnh hoặc khung hình có tương phản lớn giữa ánh sáng và bóng tối.

Công nghệ Vai trò Lợi ích kỳ vọng Mạch logic 17nm Đọc dữ liệu từ điểm ảnh, truyền tín hiệu, hỗ trợ xử lý Giảm điện năng và nhiệt, đọc nhanh hơn, hạn chế méo do rolling shutter Cảm biến xếp chồng ba lớp Tách chức năng thu sáng, xử lý tín hiệu và lưu trữ hoặc điều khiển dữ liệu Giảm nhiễu điện, mở rộng băng thông truyền tải LOFIC Tăng khả năng lưu trữ điện tích của từng điểm ảnh Giữ chi tiết vùng sáng và vùng tối, mở rộng dải tương phản động HDR

Sự kết hợp ba công nghệ này có thể tạo bước tiến đáng kể về dải tương phản động HDR và tốc độ xử lý hình ảnh. Dù vậy, vẫn chưa có xác nhận rằng cả ba sẽ cùng xuất hiện trong một cụm cảm biến trên sản phẩm thương mại.

Khẩu độ cơ học thay đổi: lớp kiểm soát ánh sáng bằng phần cứng

Bên cạnh cải tiến cảm biến, Apple còn được cho là có thể tiếp tục phát triển công nghệ khẩu độ cơ học thay đổi trên các thế hệ iPhone Pro tương lai, trong đó có iPhone 20 Pro Max. Khi kết hợp cảm biến tốc độ cao với khả năng điều chỉnh khẩu độ bằng phần cứng, camera có thể kiểm soát ánh sáng linh hoạt hơn trong nhiều tình huống.

Dưới nắng mạnh, khẩu độ có thể thu hẹp để hạn chế cháy sáng và duy trì tốc độ màn trập phù hợp. Ngược lại, trong môi trường thiếu sáng hoặc khi chụp trong nhà, khẩu độ rộng hơn cùng khả năng đọc dữ liệu ít nhiễu có thể giữ nhiều chi tiết ở vùng tối và giảm nhòe do chuyển động.

Cơ chế này còn có thể hỗ trợ kiểm soát độ sâu trường ảnh tự nhiên hơn, mang lại lợi ích cả khi quay video kéo dài.

Những điều cần lưu ý về độ tin cậy của thông tin

Nhìn chung, các thông tin rò rỉ cho thấy Apple có thể đang chuẩn bị hướng nâng cấp camera toàn diện cho thế hệ iPhone đánh dấu 20 năm ra đời. Thay vì chỉ tăng thông số phần cứng, hãng được cho là tập trung vào cấu trúc cảm biến, tốc độ xử lý và khả năng kiểm soát ánh sáng.

Tuy vậy, toàn bộ nội dung trên mới dừng ở mức tin đồn và chưa được Apple xác nhận. Người dùng cần chờ công bố chính thức từ hãng để biết cấu hình camera thực tế của iPhone 20 Pro Max.