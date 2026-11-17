Camera khẩu độ thay đổi của Samsung có thể trở lại trên máy Pro và Ultra khi cảm biến lớn dần Theo nguồn tin rò rỉ, Samsung chuẩn bị đưa khẩu độ thay đổi trở lại phân khúc cao cấp để khắc phục hạn chế của cảm biến lớn, nhưng chưa được hãng xác nhận.

Samsung được cho là đang lên kế hoạch đưa camera khẩu độ thay đổi trở lại các dòng máy Pro và Ultra. Thông tin này đến từ các nguồn tin rò rỉ do GSMArena dẫn lại. Hãng từng tiên phong với công nghệ này nhưng đã tạm ngừng sử dụng trong nhiều năm.

Điểm đáng chú ý là lý do công nghệ quay lại: cảm biến ảnh trên điện thoại hiện lớn hơn nhiều so với trước, và khẩu độ cố định bắt đầu bộc lộ hạn chế. Dưới đây là phần giải thích về nguyên lý, lợi ích, thách thức kỹ thuật và thời điểm dự kiến.

Vì sao công nghệ từng bị bỏ quên nay được cân nhắc lại?

Theo các nguồn tin gần đây, camera khẩu độ thay đổi đang được lên kế hoạch tích hợp lại vào hệ thống nhiếp ảnh của Samsung. Động thái này chủ yếu nhắm đến các dòng máy Pro và Ultra, nơi người dùng luôn đòi hỏi chất lượng phần cứng khắt khe nhất.

Samsung có thể sớm mang tính năng khẩu độ thay đổi quay trở lại cho các điện thoại của mình

Trong quá khứ, công nghệ này từng xuất hiện trên Galaxy S9 với khả năng chuyển đổi giữa hai mức khẩu độ. Tuy nhiên, do hạn chế về kích thước cảm biến lúc bấy giờ, hiệu quả mang lại chưa tạo ra khác biệt quá lớn so với ống kính thông thường.

Trong vài năm qua, kích thước vật lý của cảm biến trên điện thoại đã tăng đáng kể. Cảm biến càng lớn, hiện tượng viền ảnh bị mờ khi chụp cận cảnh với khẩu độ cố định càng lộ rõ. Vì vậy, một hệ thống quang học linh hoạt được xem là giải pháp kỹ thuật cần thiết để khắc phục nhược điểm này.

Màng chắn vật lý mang lại những gì cho ảnh chụp?

Các mẫu flagship vốn sở hữu cảm biến lớn, nên việc có thêm màng chắn vật lý có thể giải quyết nhiều bài toán quang học. Cụ thể, người dùng có thể nhận được ba lợi ích chính.

Tính năng này sẽ giúp cải thiện chất lượng ảnh khi chụp trong các điều kiện ánh sáng khác nhau

Kiểm soát độ sâu trường ảnh: khẩu độ lớn giúp xóa phông tự nhiên, trong khi khẩu độ nhỏ giữ toàn bộ khung hình sắc nét khi chụp phong cảnh.

khẩu độ lớn giúp xóa phông tự nhiên, trong khi khẩu độ nhỏ giữ toàn bộ khung hình sắc nét khi chụp phong cảnh. Tối ưu hóa độ nét: ống kính thường đạt độ nét cao nhất ở một mức khẩu độ trung bình, giúp cụm camera hạn chế quang sai ở vùng rìa ảnh.

ống kính thường đạt độ nét cao nhất ở một mức khẩu độ trung bình, giúp cụm camera hạn chế quang sai ở vùng rìa ảnh. Cải thiện chụp đêm: khi thiếu sáng, máy mở khẩu tối đa để tăng khả năng thu sáng, giảm nhiễu hạt mà không cần lạm dụng thuật toán phần mềm.

Bài toán cơ khí trong thân máy vốn đã chật chội

Để đưa công nghệ này lên thiết bị di động hiện đại, nhà sản xuất phải vượt qua nhiều rào cản cơ khí. Các dòng Pro và Ultra hiện đã rất chật chội với viên pin lớn, hệ thống tản nhiệt và cụm camera tiềm vọng. Việc thêm một module cơ học có thể chuyển động đòi hỏi thu nhỏ linh kiện đến mức tối đa.

Hơn nữa, nếu không được gia công chính xác, cụm màng chắn có thể dễ bị kẹt khi thiết bị chịu va đập mạnh hoặc hoạt động trong môi trường nhiệt độ thay đổi đột ngột. Hãng cũng cần bảo đảm khả năng chống nước và bụi bẩn không bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh là động lực để Samsung đẩy nhanh tiến độ. Nhiều thương hiệu smartphone khác đã bắt đầu thử nghiệm và áp dụng thành công ống kính có thể thay đổi khẩu độ liên tục, mang lại khả năng thu sáng vượt trội.

Dòng Galaxy S28 có thể sở hữu công nghệ camera này

Khi nào người dùng có thể thấy công nghệ này?

Hiện mốc thời gian chính xác để công nghệ được thương mại hóa vẫn chưa rõ. Một số nhận định cho rằng tính năng có thể xuất hiện sớm nhất trên thế hệ flagship ra mắt vào năm 2026, khi các cảm biến ảnh thế hệ mới hoàn thiện.

Việc tích hợp một cơ cấu cơ học phức tạp đòi hỏi thời gian nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng. Hãng cần bảo đảm độ bền của màng chắn trước các tác động vật lý hàng ngày.

Nhìn chung, nếu được triển khai, camera khẩu độ thay đổi có thể là bước đi chiến lược giúp các sản phẩm cao cấp của Samsung nâng chất lượng nhiếp ảnh. Tuy nhiên, các chi tiết trên đều đến từ báo cáo rò rỉ và chưa được Samsung xác nhận, nên cần chờ thông tin chính thức từ hãng.

Nguồn: GSMArena