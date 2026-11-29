Camera selfie Galaxy S27 Ultra có thể lên 16MP: One UI 9.5 hé lộ nâng cấp sau nhiều năm dùng 12MP Mã nguồn One UI 9.5 cho thấy Samsung thử nghiệm cảm biến selfie 4640 x 3480 pixel trên Galaxy S27 Pro và Ultra, mở đường cho video Open Gate chất lượng hơn.

Camera selfie của Galaxy S27 Ultra có thể được nâng từ 12MP lên 16MP, theo dữ liệu bóc tách từ mã nguồn One UI 9.5. Thay đổi này cũng mở ra khả năng quay video Open Gate chất lượng hơn trên camera trước. Nếu được xác nhận, đây sẽ là bước tiến phần cứng đầu tiên của Samsung ở camera selfie sau nhiều năm giữ độ phân giải 12MP trên các dòng flagship.

Dấu vết 16MP trong tập tin APK máy ảnh của One UI 9.5

Theo leaker IceUniverse, tập tin APK máy ảnh thuộc giao diện One UI 9.5 đã lộ cấu hình camera selfie hoàn toàn mới. Samsung được cho là đang thử nghiệm cảm biến camera trước độ phân giải 16MP, thay cho cảm biến 12MP quen thuộc qua nhiều thế hệ máy cao cấp gần đây.

Thông tin One UI 9.5 hé lộ Galaxy S27 Pro và S27 Ultra sẽ có camera selfie 16MP

Cụ thể, trong mã phần mềm, quy trình kiểm tra độ phân giải máy ảnh ưu tiên mức 4640 x 3480 pixel trước khi hạ xuống 4000 x 3000 pixel. Phép tính cho thấy 4640 x 3480 tương đương khoảng 16,15 triệu điểm ảnh, một dấu hiệu rõ ràng của việc nâng cấp phần cứng so với mức 12MP.

Open Gate: vì sao độ phân giải mới đáng chú ý?

Open Gate là chế độ tận dụng tối đa diện tích khung hình 4:3 của cảm biến. Khi quay theo cách này, người dùng có nhiều dữ liệu hình ảnh hơn để xử lý sau khi quay.

Nhờ đó, người dùng có thể cắt video theo tỷ lệ đứng, vuông hoặc ngang mà không làm suy giảm chất lượng. Các điểm chính rút ra từ dữ liệu rò rỉ gồm:

Độ phân giải mới: 4640 x 3480 pixel, xấp xỉ 16,15MP.

4640 x 3480 pixel, xấp xỉ 16,15MP. Chế độ Open Gate: tận dụng tối đa khung hình 4:3 của cảm biến.

tận dụng tối đa khung hình 4:3 của cảm biến. Lợi ích sáng tạo: dễ dàng cắt video theo nhiều tỷ lệ mà không giảm chất lượng.

dễ dàng cắt video theo nhiều tỷ lệ mà không giảm chất lượng. Phân cấp thiết bị: nâng cấp dành riêng cho phiên bản Pro và Ultra.

Samsung đang phân hóa dòng Galaxy S27 như thế nào?

Thay đổi này cho thấy chiến lược phân hóa thiết bị ngày càng rõ của Samsung ở dòng máy tiếp theo. Trong khi Galaxy S27 Pro và Ultra có camera selfie lên đến 16MP, Galaxy S27 tiêu chuẩn nhiều khả năng vẫn giữ cảm biến 12MP truyền thống.

Phiên bản Camera selfie theo rò rỉ Galaxy S27 Nhiều khả năng vẫn là 12MP Galaxy S27 Pro 16MP (4640 x 3480 pixel) Galaxy S27 Ultra 16MP (4640 x 3480 pixel)

Samsung dự kiến sẽ ra mắt dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau

Những điều chưa rõ về cảm biến 16MP

Hiện chưa rõ Samsung dùng cảm biến 16MP vật lý nguyên bản hay áp dụng công nghệ gộp điểm ảnh từ một cảm biến có độ phân giải cao hơn. Dù theo phương án nào, việc tăng số lượng điểm ảnh vẫn hứa hẹn mang lại chi tiết tốt hơn cho ảnh chân dung và video.

Kết hợp với tính năng quay Open Gate, camera selfie 16MP có thể mang đến trải nghiệm sáng tạo nội dung tốt hơn cho người dùng. Đây cũng được xem là bước đi để Samsung tạo thêm điểm nhấn cạnh tranh trong phân khúc điện thoại cao cấp.

Tuy nhiên, thông tin về camera selfie Galaxy S27 Ultra mới chỉ xuất hiện qua mã rò rỉ One UI 9.5 do IceUniverse chia sẻ. Người dùng vẫn cần chờ công bố chính thức từ Samsung để biết cấu hình cuối cùng.