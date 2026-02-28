Camera tiềm vọng trên Galaxy S26 Ultra: Sáng hơn nhưng khó lấy nét cận cảnh? Dòng flagship mới của Samsung ghi nhận sự thay đổi lớn về cấu trúc ống kính tiềm vọng, mang lại khả năng thu sáng vượt trội nhưng vô tình làm hạn chế trải nghiệm chụp ảnh macro.

Samsung chuẩn bị mang đến những thay đổi quan trọng cho hệ thống nhiếp ảnh trên Galaxy S26 Ultra. Dù vẫn giữ nguyên cảm biến chính 200MP như thế hệ tiền nhiệm, thiết bị này sẽ được cải tiến mạnh mẽ về khẩu độ trên hai ống kính quan trọng nhất, hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Nâng cấp khẩu độ và thiết kế ống kính mới

Theo các thông tin rò rỉ, camera chính 200MP và camera tele tiềm vọng 50MP trên Galaxy S26 Ultra đều được mở rộng khẩu độ. Về mặt vật lý, khẩu độ lớn hơn cho phép nhiều ánh sáng đi vào cảm biến hơn, giúp giảm nhiễu hạt và tăng chi tiết cho ảnh chụp đêm. Đáng chú ý, ống kính tele tiềm vọng trên phiên bản Ultra năm nay sẽ chuyển sang thiết kế khẩu độ tròn thay vì dạng hình chữ nhật như trước đây.

Camera tiềm vọng của Galaxy S26 Ultra sẽ khó lấy nét hơn khi chụp ảnh cận cảnh

Sự thay đổi về thiết kế này giúp cụm camera trở nên nhỏ gọn hơn, phù hợp với xu hướng tối ưu độ mỏng cho các smartphone cao cấp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang cấu trúc mới cũng dẫn đến một sự đánh đổi về mặt kỹ thuật: khoảng cách lấy nét tối thiểu của camera tiềm vọng đã tăng lên so với thế hệ Galaxy S25 Ultra.

Hạn chế khi chụp ảnh telemacro

Việc tăng khoảng cách lấy nét tối thiểu đồng nghĩa với việc người dùng sẽ gặp khó khăn hơn khi muốn thực hiện các bức ảnh telemacro (chụp cận cảnh bằng ống kính zoom) ở cự ly gần. Các chuyên gia công nghệ và nhà sáng tạo nội dung như Alvin hay Sankew đều ghi nhận rằng camera tele của Galaxy S26 Ultra không thể lấy nét ở khoảng cách gần như phiên bản trước.

Dù gây tranh luận về khả năng chụp macro, Galaxy S26 Ultra lại gỡ gạc bằng nâng cấp về năng lượng. Thiết bị dự kiến hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến 60W, vượt qua mức công suất truyền thống của Samsung trong nhiều năm qua, giúp tối ưu thời gian sạc cho viên pin 5000 mAh.

So sánh thông số kỹ thuật dòng Galaxy S26 Series

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật dựa trên các dữ liệu mới nhất về ba phiên bản thuộc dòng Galaxy S26:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Camera chính 50MP 50MP 200MP Màn hình 6.3 inch Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch QHD+ 120Hz 6.9 inch 2K 120Hz Pin & Sạc 4300 mAh / 25W 4900 mAh / 45W 5000 mAh / 60W Chất liệu khung Armor Aluminum Armor Aluminum Armor Aluminum

Dòng sản phẩm Galaxy S26 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào đầu tháng 3/2026, mang theo kỳ vọng về sự bứt phá hiệu năng từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và các tính năng AI chuyên sâu.