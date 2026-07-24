Campuchia 1-2 Singapore: Singapore giành chiến thắng Campuchia sẽ đối đầu Singapore tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 19h00 ngày 24/07/2026.

Campuchia 1 - 2 Singapore Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Campuchia tiếp đón Singapore.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Campuchia 53 - 47 Singapore, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3.

19' Thẻ vàng Phút 19': Yudai Ogawa () nhận thẻ vàng.

22' BÀN THẮNG! Singapore (0-1) Phút 22': Shawal Anuar () lập công (kiến tạo: Lionel Tan). Tỷ số: 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Campuchia 53 - 47 Singapore, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

34' Thẻ vàng Phút 34': Shah Shahiran () nhận thẻ vàng.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Campuchia 56 - 44 Singapore, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Ty Sa vào sân thay Dimong Sophal.

46' Thay người Phút 46' (): Sa Ty vào sân.

46' Thay người Phút 46' (): Ui-young Song vào sân thay Hami Syahin.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Campuchia 54 - 46 Singapore, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

55' BÀN THẮNG! Campuchia (1-1) Phút 55': Sovann Ouk () lập công (kiến tạo: Phat Sokha). Tỷ số: 1 - 1.

57' Thay người Phút 57' (): Ilhan Fandi vào sân thay Shawal Anuar.

58' Thay người Phút 58' (): Farhan Zulkifli vào sân thay Glenn Kweh.

61' Thế trận giằng co Cầm bóng: Campuchia 52 - 48 Singapore, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6.

67' Thay người Phút 67' (): Mon Rado vào sân thay Abdel Coulibaly.

71' Thay người Phút 71' (): Sokmeng Chea vào sân.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Campuchia 50 - 50 Singapore, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 1.

75' Thay người Phút 75' (): Jacob Mahler vào sân thay Lionel Tan.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Campuchia 49 - 51 Singapore, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 1.

88' VAR Phút 88': VAR — Ilhan Fandi ().

90+11' BÀN THẮNG! Singapore (1-2) Phút 90+11': Ilhan Fandi () lập công (kiến tạo: Ui-young Song). Tỷ số: 1 - 2.

97' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Campuchia 48 - 52 Singapore, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 1.

KT Kết thúc: Campuchia 1-2 Singapore Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 21:02 24/07/2026

Đội hình chính thức Campuchia Sơ đồ 3-4-3 Singapore Sơ đồ 4-3-3 2 Mizuno Hikaru 3 Sophal Dimong 4 Alisher Mirzaev 6 Yudai Ogawa 7 Fernandes I. 10 Mat N. 15 Samuel Bong 18 Ouk Sovann 19 Phat Sokha 20 Abdel Coulibaly 22 Hul K. 1 Izwan Mahbud 3 Ryhan Stewart 6 Kyoga Nakamura 8 Shah Shahiran 11 Glenn Kweh 13 Harhys Stewart 14 Hariss Harun 15 Lionel Tan 16 Hami Syahin 17 Irfan Fandi 20 Shawal Anuar Dự bị Campuchia 9 Chanthea Sieng 12 Sos Souhana 17 Sa T. 21 Reth L. 23 Sin S. 24 Vakhim Im 25 Mon V. 26 Chea S. Singapore 2 Akram Azman 4 Saifullah Akbar 5 Amirul Adli Azmi 7 Ui-young Song 10 Farhan Zulkifli 12 Syazwan Buhari 18 Jacob Mahler 19 Ilhan Fandi 21 Raoul Suhaimi Cập nhật đội hình lúc 18:26 24/07/2026

Campuchia Thống kê Singapore 49% Kiểm soát bóng 51% 6 Dứt điểm 10 3 Trúng đích 5 5 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 4 2 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Ilhan Fandi Singapore 1 bàn Shawal Anuar Singapore 1 bàn O Ouk Sovann Campuchia 1 bàn Ui-young Song Singapore 1 kiến tạo · điểm 7.31 Lionel Tan Singapore 1 kiến tạo · điểm 7.22 P Phat Sokha Campuchia 1 kiến tạo

Thông tin trận đấu

Campuchia sẽ đối đầu Singapore tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 19h00 ngày 24/07/2026.

Singapore chiếm ưu thế trong đối đầu

Singapore đang có lợi thế rõ rệt về lịch sử đối đầu khi thắng cả 4 lần gần nhất gặp Campuchia. Xu hướng đó tạo ra nền tảng tâm lý thuận lợi cho Singapore trước lần chạm trán tiếp theo. Ngược lại, Campuchia cần tìm cách phá vỡ thế áp đảo kéo dài của đối thủ nếu muốn tạo ra khác biệt trong trận đấu.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát tâm lý và tận dụng những thời điểm quan trọng. Singapore bước vào trận với lợi thế từ vị trí cùng thành tích đối đầu, trong khi Campuchia có động lực để cải thiện hình ảnh trước đối thủ quen thuộc.

Ở góc độ tổng quan, Singapore nhiều khả năng sẽ muốn duy trì sự chủ động dựa trên ưu thế đối đầu. Campuchia cần đặc biệt chú trọng khả năng tổ chức lối chơi và hạn chế những sai sót có thể giúp đối thủ tiếp tục nối dài chuỗi kết quả thuận lợi.

Nhận định trước trận

Campuchia sẽ phải thể hiện sự chắc chắn và hiệu quả hơn nếu muốn đảo ngược xu hướng đối đầu. Trong khi đó, Singapore có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn tự tin, nhưng lợi thế trên giấy tờ chỉ được chuyển hóa thành kết quả nếu đội duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Campuchia · 0 thắng 0 hòa Singapore · 4 thắng Singapore 2 - 1 Campuchia SIN Singapore 2 - 1 Campuchia SIN Campuchia 0 - 4 Singapore SIN Singapore 5 - 0 Campuchia SIN

Campuchia 5 trận gần nhất T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Singapore 5 trận gần nhất B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 0 0 0 0 0 0 2 Indonesia 0 0 0 0 0 0 3 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 0 0 0 0 0 0 5 Đông Timor 0 0 0 0 0 0 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Campuchia ✚ Sor Rotana (Calf Injury) ✚ Sokyuth Kim (Ankle Injury) ✚ Kakada Sin (Ankle Sprain) Singapore Không có thông tin