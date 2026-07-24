Campuchia 1-2 Singapore: Singapore giành chiến thắng
Campuchia sẽ đối đầu Singapore tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 19h00 ngày 24/07/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Campuchia tiếp đón Singapore.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Campuchia 53 - 47 Singapore, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3.
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': Yudai Ogawa () nhận thẻ vàng.
- 22'BÀN THẮNG! Singapore (0-1)
Phút 22': Shawal Anuar () lập công (kiến tạo: Lionel Tan). Tỷ số: 0 - 1.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Campuchia 53 - 47 Singapore, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3.
- 34'Thẻ vàng
Phút 34': Shah Shahiran () nhận thẻ vàng.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Campuchia 56 - 44 Singapore, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Ty Sa vào sân thay Dimong Sophal.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Sa Ty vào sân.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Ui-young Song vào sân thay Hami Syahin.
- 49'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Campuchia 54 - 46 Singapore, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.
- 55'BÀN THẮNG! Campuchia (1-1)
Phút 55': Sovann Ouk () lập công (kiến tạo: Phat Sokha). Tỷ số: 1 - 1.
- 57'Thay người
Phút 57' (): Ilhan Fandi vào sân thay Shawal Anuar.
- 58'Thay người
Phút 58' (): Farhan Zulkifli vào sân thay Glenn Kweh.
- 61'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Campuchia 52 - 48 Singapore, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6.
- 67'Thay người
Phút 67' (): Mon Rado vào sân thay Abdel Coulibaly.
- 71'Thay người
Phút 71' (): Sokmeng Chea vào sân.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Campuchia 50 - 50 Singapore, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 1.
- 75'Thay người
Phút 75' (): Jacob Mahler vào sân thay Lionel Tan.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Campuchia 49 - 51 Singapore, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 1.
- 88'VAR
Phút 88': VAR — Ilhan Fandi ().
- 90+11'BÀN THẮNG! Singapore (1-2)
Phút 90+11': Ilhan Fandi () lập công (kiến tạo: Ui-young Song). Tỷ số: 1 - 2.
- 97'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Campuchia 48 - 52 Singapore, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 5 - 4; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 1.
- KTKết thúc: Campuchia 1-2 Singapore
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 21:02 24/07/2026
Thông tin trận đấu
Campuchia sẽ đối đầu Singapore tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 19h00 ngày 24/07/2026.
Singapore chiếm ưu thế trong đối đầu
Singapore đang có lợi thế rõ rệt về lịch sử đối đầu khi thắng cả 4 lần gần nhất gặp Campuchia. Xu hướng đó tạo ra nền tảng tâm lý thuận lợi cho Singapore trước lần chạm trán tiếp theo. Ngược lại, Campuchia cần tìm cách phá vỡ thế áp đảo kéo dài của đối thủ nếu muốn tạo ra khác biệt trong trận đấu.
Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát tâm lý và tận dụng những thời điểm quan trọng. Singapore bước vào trận với lợi thế từ vị trí cùng thành tích đối đầu, trong khi Campuchia có động lực để cải thiện hình ảnh trước đối thủ quen thuộc.
Ở góc độ tổng quan, Singapore nhiều khả năng sẽ muốn duy trì sự chủ động dựa trên ưu thế đối đầu. Campuchia cần đặc biệt chú trọng khả năng tổ chức lối chơi và hạn chế những sai sót có thể giúp đối thủ tiếp tục nối dài chuỗi kết quả thuận lợi.
Nhận định trước trận
Campuchia sẽ phải thể hiện sự chắc chắn và hiệu quả hơn nếu muốn đảo ngược xu hướng đối đầu. Trong khi đó, Singapore có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn tự tin, nhưng lợi thế trên giấy tờ chỉ được chuyển hóa thành kết quả nếu đội duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)