Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo năm 2026, giá dự báo tăng 10% Ngành gạo Campuchia ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu 66% trong 4 tháng đầu năm 2026, đồng thời dự báo giá FOB sẽ tăng mạnh do áp lực chi phí vận tải và địa chính trị.

Campuchia dự kiến xuất khẩu gạo sẽ chính thức vượt mốc 1 triệu tấn vào năm 2026. Theo nhận định của ông Oknha Lay Chhun Hour, Chủ tịch Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), mục tiêu này hoàn toàn khả thi nhờ chiến lược đa dạng hóa thị trường, các gói hỗ trợ tài chính từ chính phủ và nhu cầu tiêu thụ tăng cao từ Trung Quốc, châu Âu và Philippines.

Campuchia đang chuyển dịch từ mô hình tập trung vào khối lượng sang chiến lược dựa trên các dòng gạo có giá trị cao.

Trong giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu gần 470.000 tấn gạo, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực để quốc gia này hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu tấn vốn đã được đặt ra từ năm 2010. Hiện tại, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng nhất, bên cạnh các thị trường mới đang được mở rộng tại Trung Đông, Tây Phi và Mỹ.

Chiến lược tập trung vào phân khúc gạo thơm cao cấp

Ông Chhun Hour cho biết Liên đoàn Gạo Campuchia đang tập trung vào ba trụ cột: đa dạng hóa thị trường, tạo điều kiện tài chính và phát triển thương hiệu. Quốc gia này tận dụng lợi thế tự nhiên để phát triển các giống gạo thơm chất lượng cao như SKO, SRO và Jasmine phục vụ thị trường châu Âu.

Tại khu vực châu Á, nhu cầu đối với giống gạo OM 5451 từ Trung Quốc và Philippines đang tăng đáng kể. Ghi nhận thực tế cho thấy giá gạo OM 5451 đã tăng từ mức 450 USD/tấn lên hơn 500 USD/tấn chỉ trong vòng vài tuần qua. Campuchia đang dần chuyển đổi mô hình kinh doanh sang phân khúc trung và cao cấp để nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ như Thái Lan và Việt Nam.

Giá xuất khẩu dự kiến tăng 5-10% do chi phí logistics

Theo dự báo của CRF, giá xuất khẩu gạo Campuchia có thể tăng thêm từ 5% đến 10% trong ba tháng tới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng chi phí vận chuyển, bảo hiểm và giá phân bón do những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Ông Chhun Hour dự đoán giá gạo thơm Phka Malis có thể chạm mức 870 USD/tấn từ tháng 07/2026 trở đi.

Bên cạnh đó, lo ngại về hiện tượng El Nino và lượng mưa dưới mức bình thường tại một số khu vực châu Á cũng đang gây áp lực lên nông dân và các nhà hoạch định chính sách. Chi phí sản xuất tăng cao khiến nhiều hộ nông dân phải cân nhắc việc giảm diện tích canh tác thuê, tạo ra sự bất ổn về nguồn cung trong tương lai.

So sánh giá gạo trên thị trường khu vực

Mặc dù giá gạo Campuchia thường cao hơn các quốc gia lân cận do chiến lược tập trung vào giá trị, thị trường khu vực cũng đang ghi nhận những biến động lớn. Dưới đây là bảng giá so sánh theo dữ liệu từ Platts:

Loại gạo Thị trường Giá (USD/tấn) Biến động so với tháng trước Hom Mali 100% (Loại B) Thái Lan (FOB) 1.210 +100 Gạo thơm 5% Việt Nam (FOB) 500 +49 Gạo OM 5451 Campuchia (FOB) >500 Tăng mạnh

Trợ lực tài chính từ Chính phủ Campuchia

Để hỗ trợ các nhà máy xay xát và ổn định giá lúa trong mùa thu hoạch, Chính phủ Campuchia đã triển khai các chương trình tài trợ khẩn cấp. Nguồn vốn lãi suất thấp thông qua Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn giúp các doanh nghiệp tăng lượng hàng tồn kho và mua trực tiếp lúa từ nông dân, đặc biệt là trong bối cảnh giá lúa giảm mạnh vào đầu năm.

Bên cạnh hỗ trợ vốn, Liên đoàn Gạo Campuchia cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm giải pháp giảm chi phí điện và hậu cần. Về mặt thương mại, Campuchia đã gia hạn bản ghi nhớ xuất khẩu 400.000 tấn gạo với Trung Quốc và đạt doanh số gần 50.000 tấn sang Philippines trong quý đầu tiên của năm 2026.