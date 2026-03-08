Căn bệnh thiếu kiểm soát của Chelsea: Bài toán khó cho HLV Liam Rosenior Dù sở hữu thành tích 10 chiến thắng sau 15 trận, Chelsea của Liam Rosenior vẫn bộc lộ sự thiếu ổn định trong khâu quản lý trận đấu và dứt điểm đối thủ.

Chelsea đang trải qua một giai đoạn chuyển giao đầy hứa hẹn nhưng cũng không kém phần lo âu dưới thời tân HLV Liam Rosenior. Dù kết quả chung cuộc vẫn thường nghiêng về phía "The Blues", khả năng kiểm soát và kết liễu trận đấu của đội bóng thành London đang trở thành một dấu hỏi lớn đối với giới chuyên môn.

Nỗi lo từ những chiến thắng "hú vía"

Trận thắng 4-2 trước Wrexham tại vòng 5 FA Cup là minh chứng điển hình cho sự thiếu ổn định của Chelsea. Đối đầu với một đội bóng từ Championship và được chơi hơn người khi đang dẫn trước 3-2 với 24 phút hiệp phụ còn lại, Chelsea lẽ ra phải có một thế trận nhàn nhã. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong tấn công đã khiến họ suýt phải trả giá đắt.

HLV Liam Rosenior còn nhiều việc phải làm với Chelsea.

Thay vì giảm nhịp độ để bảo toàn lợi thế, các học trò của Rosenior vẫn dâng cao, để lộ những khoảng trống mênh mông phía sau. Nếu không có sự can thiệp của VAR từ chối bàn thắng việt vị của Lewis Brunt ở phút cuối, Chelsea hoàn toàn có thể bị kéo vào loạt sút luân lưu đầy rủi ro. Điều này phản ánh một lỗ hổng lớn trong tư duy quản lý trận đấu của tập thể trẻ này.

Cái giá của sự thiếu tập trung

Đây không phải là lần đầu tiên Chelsea tự đẩy mình vào thế khó. Thống kê cho thấy, nếu không để rơi điểm một cách đáng tiếc trước Leeds và Burnley, Chelsea hiện đã có thể chiếm lĩnh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng thay vì đứng thứ 5 mong manh như hiện tại. Những sai lầm cá nhân từ Jorrel Hato hay Moises Caicedo trong các thời điểm nhạy cảm đã trực tiếp tước đi cơ hội bứt phá của đội bóng.

Chelsea gặp không ít khó khăn trước đội hạng dưới.

Cụ thể, trong các trận đấu với Aston Villa và Wolves, dù dẫn trước với cách biệt an toàn, Chelsea vẫn có những thời điểm chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho đối thủ vùng lên. Việc đánh rơi 4 điểm trước các đối thủ dưới cơ như Leeds và Burnley do những pha phạm lỗi ngớ ngẩn hoặc sự chủ quan ở phút bù giờ có thể là ranh giới định đoạt tấm vé dự Champions League mùa tới.

Thử thách bản lĩnh cho Liam Rosenior

HLV Liam Rosenior thừa nhận ông vẫn đang trong quá trình tìm hiểu năng lực và tâm lý của các cầu thủ. Với thành tích 10 thắng, 2 hòa và 3 thua sau 15 trận cầm quân, khởi đầu của ông tại Stamford Bridge không hề tệ về mặt con số. Tuy nhiên, đáng lưu ý là cả 3 thất bại của ông đều diễn ra trước Arsenal, cho thấy Chelsea vẫn hụt hơi khi đối đầu với các hệ thống được tổ chức chặt chẽ và đẳng cấp cao.

Phía trước Chelsea là những thử thách cực đại: Paris Saint-Germain tại Champions League và các đối thủ sừng sỏ ở tứ kết FA Cup. Để tiến xa, Rosenior cần sớm tìm ra lời giải cho bài toán kiểm soát thế trận. Sự hào nhoáng trong lối chơi tấn công cần được cân bằng bằng bản lĩnh lỳ lợm, nhất là khi đối đầu với những ông lớn sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm nhỏ nhất.