Cận cảnh AirPods Max 2: Chip H2 mạnh mẽ, khử tiếng ồn gấp 1.5 lần và giá 14.99 triệu đồng Apple chính thức ra mắt AirPods Max 2 với chip H2, mang lại khả năng khử tiếng ồn vượt trội, hỗ trợ âm thanh lossless qua USB-C và tích hợp các tính năng Apple Intelligence.

Apple vừa tạo bất ngờ lớn cho cộng đồng yêu công nghệ khi chính thức ra mắt tai nghe AirPods Max 2. So với thế hệ đầu tiên, phiên bản mới này tập trung vào những cải tiến sâu về phần cứng và thuật toán xử lý âm thanh, hứa hẹn mang lại trải nghiệm nghe nhìn vượt trội cho người dùng chuyên nghiệp.

Apple ra mắt tai nghe AirPods Max 2. Ảnh: Apple

Chip H2 và đột phá trong công nghệ khử tiếng ồn

Trái tim của AirPods Max 2 là chip H2 cùng thuật toán âm thanh điện toán mới nhất. Theo Apple, sự kết hợp này giúp khả năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) mạnh mẽ hơn 1.5 lần so với thế hệ trước. Thiết bị có thể xử lý hiệu quả các tạp âm phức tạp như tiếng động cơ máy bay hay tiếng ồn trong không gian công cộng, giúp người dùng tập trung tối đa.

Bên cạnh đó, chế độ Xuyên Âm (Transparency Mode) cũng được tối ưu hóa nhờ thuật toán xử lý tín hiệu số mới. Dãy micro tích hợp giúp âm thanh môi trường trở nên tự nhiên hơn, cho phép người dùng nhận thức không gian xung quanh mà không cần tháo tai nghe.

Tai nghe mới của Apple dùng chip H2 mạnh mẽ hơn. Ảnh: Apple

Trải nghiệm âm thanh lossless và tính năng thông minh

AirPods Max 2 sở hữu bộ khuếch đại độ lệch tương phản cao mới, giúp duy trì âm thanh trong trẻo nhưng vẫn giữ được chất âm đặc trưng của dòng sản phẩm này. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ âm thanh lossless 24-bit/48 kHz khi kết nối qua cáp USB-C đi kèm. Tính năng Âm Thanh Không Gian (Spatial Audio) cũng được cải thiện với khả năng định vị nhạc cụ chính xác hơn và phản hồi âm trầm ổn định.

Sức mạnh từ chip H2 còn mở ra hàng loạt tính năng thông minh như:

Âm thanh thích ứng: Tự động điều chỉnh mức độ ANC và xuyên âm dựa trên môi trường thực tế.

Tự động điều chỉnh mức độ ANC và xuyên âm dựa trên môi trường thực tế. Nhận biết cuộc hội thoại: Tự động giảm âm lượng nhạc khi người dùng bắt đầu nói chuyện với người xung quanh.

Tự động giảm âm lượng nhạc khi người dùng bắt đầu nói chuyện với người xung quanh. Tương tác Siri: Phản hồi thông báo bằng cách gật hoặc lắc đầu để đồng ý hoặc từ chối.

Phản hồi thông báo bằng cách gật hoặc lắc đầu để đồng ý hoặc từ chối. Tách lời nói: Sử dụng âm thanh điện toán để ưu tiên giọng nói, khử nhiễu khi thực hiện cuộc gọi.

AirPods Max 2 cho chất lượng âm thanh tuyệt vời. Ảnh: Apple

Thiết kế và thông số kỹ thuật

Sản phẩm duy trì thiết kế sang trọng với đệm tai foam hoạt tính thoáng khí, đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. AirPods Max 2 bổ sung các tùy chọn màu sắc mới đa dạng bao gồm: Xanh thẳm, Ánh sao, Cam, Tím và Xanh dương.

Thông số Chi tiết Chip xử lý Apple H2 Khử tiếng ồn (ANC) Hiệu quả gấp 1.5 lần thế hệ cũ Kết nối USB-C (Hỗ trợ Audio Lossless 24-bit/48 kHz) Tính năng AI Âm thanh thích ứng, Nhận biết hội thoại, Dịch trực tiếp Màu sắc Xanh thẳm, Ánh sao, Cam, Tím, Xanh dương Giá khởi điểm 14.990.000 VNĐ

Tại thị trường Việt Nam, AirPods Max 2 có giá khởi điểm từ 14.99 triệu đồng trên trang chủ Apple. Đây là lựa chọn cao cấp cho những người dùng tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo giữa thời trang, công nghệ khử tiếng ồn và hệ sinh thái thông minh của Apple.