Cận cảnh bộ ba Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8: Bước tiến mới của Samsung trong kỷ nguyên màn hình gập Loạt ảnh quảng cáo chính thức vừa hé lộ toàn bộ thiết kế và thông số của Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra và Z Flip 8. Điểm nhấn thuộc về phiên bản Ultra với camera 200MP và viên pin 5,000mAh.

Samsung đang chuẩn bị cho sự kiện Galaxy Unpacked 2026 diễn ra vào ngày 22/7 tới. Trước thềm ra mắt, leaker Evan Blass đã công bố loạt ảnh quảng cáo chính thức, xác nhận chi tiết về cấu hình và thiết kế của dòng Galaxy Z thế hệ mới. Điểm đáng chú ý nhất trong năm nay là sự xuất hiện của phiên bản Ultra, hứa hẹn tái định nghĩa phân khúc điện thoại gập cao cấp.

Galaxy Z Fold 8 Ultra: Đỉnh cao công nghệ với camera 200MP

Galaxy Z Fold 8 Ultra là mẫu máy cao cấp nhất trong dòng sản phẩm màn hình gập năm nay. Thiết bị sở hữu thân máy mỏng nhẹ vượt trội nhưng vẫn đảm bảo không gian cho viên pin dung lượng 5,000mAh. Theo thông tin rò rỉ, mức dung lượng này cho phép máy phát video liên tục lên đến 27 giờ, một con số ấn tượng đối với thiết bị có màn hình lớn.

Hình ảnh quảng cáo của Galaxy Z Fold8 Ultra

Hệ thống camera trên bản Ultra được nâng cấp mạnh mẽ với cảm biến chính 200MP, hỗ trợ zoom quang học 2x. Đi kèm là camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x. Samsung cũng chú trọng vào khả năng selfie khi trang bị camera 10MP cho cả màn hình ngoài và màn hình gập bên trong, mang lại sự đồng bộ về chất lượng hình ảnh ở mọi chế độ sử dụng.

Galaxy Z Fold 8: Cải tiến bản lề và tối ưu không gian hiển thị

Phiên bản Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm cầm nắm và độ bền. Máy được trang bị hệ thống bản lề mới giúp thân máy rộng hơn, tối ưu tỷ lệ hiển thị cho màn hình ngoài. Về hiệu năng, thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite, khác biệt so với Snapdragon 8 Elite Gen 5 được dự đoán dành cho bản Ultra.

Hình ảnh quảng cáo của Galaxy Z Fold8

Dù không sở hữu thông số camera khủng như bản Ultra, Galaxy Z Fold 8 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu nhiếp ảnh với cụm camera kép 50MP. Thời lượng pin của máy cho phép phát video liên tục trong 26 giờ. Hệ thống camera selfie vẫn được giữ nguyên ở mức 10MP cho cả hai màn hình.

Galaxy Z Flip 8: Tinh chỉnh trải nghiệm và màu sắc mới

Dòng điện thoại gập vỏ sò Galaxy Z Flip 8 không có quá nhiều thay đổi về ngôn ngữ thiết kế nhưng lại được bổ sung tùy chọn màu hồng mới trẻ trung. Samsung tập trung vào việc tối ưu hóa thời lượng pin với viên pin 4,300mAh, kết hợp cùng khả năng xử lý hiệu quả của phần cứng mới để kéo dài thời gian sử dụng thực tế.

Hình ảnh quảng cáo của Galaxy Z Flip8

Cụm camera sau của Z Flip 8 bao gồm cảm biến chính 50MP và camera góc siêu rộng 12MP. Camera selfie 10MP vẫn là lựa chọn quen thuộc của Samsung trên dòng máy này. Những cải tiến chủ yếu nằm ở phần mềm và khả năng tản nhiệt để đảm bảo hiệu năng ổn định trong thân máy nhỏ gọn.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Galaxy Z Fold 8 Ultra Galaxy Z Fold 8 Galaxy Z Flip 8 Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Camera chính 200MP (Zoom 2x) 50MP 50MP Dung lượng pin 5,000mAh Dung lượng lớn 4,300mAh Thời gian phát video 27 giờ 26 giờ - Camera Selfie 10MP + 10MP 10MP + 10MP 10MP

Việc Samsung bổ sung phiên bản Ultra cho thấy chiến lược phân cấp rõ ràng hơn trong dòng smartphone màn hình gập. Điều này không chỉ giúp hãng cạnh tranh với các đối thủ từ Trung Quốc mà còn đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng chuyên nghiệp cần một thiết bị thay thế hoàn toàn flagship truyền thống về cả hiệu năng lẫn camera.

Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy Z 2026 vào ngày 22/7 tới

Dòng Galaxy Z 2026 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 22/7. Với những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng, đặc biệt là hệ thống camera 200MP trên Galaxy Z Fold 8 Ultra, Samsung kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường điện thoại gập toàn cầu.