Cận cảnh Casio G-Steel GST-B1000: Thiết kế sắc nét và trọng lượng giảm còn 58g Hình ảnh render độ phân giải cao của Casio G-Steel GST-B1000 lộ diện, cho thấy chi tiết mặt số, công nghệ Tough Solar và trọng lượng siêu nhẹ 58g.

Bộ đôi đồng hồ Casio G-Steel GST-B1000 phiên bản dây cao su vừa lộ diện qua các hình ảnh dựng độ phân giải cao từ tài khoản @geesgshock trên Instagram. Loạt hình ảnh mới tiết lộ chi tiết mặt số phức hợp, cấu trúc Carbon Core Guard cùng mức giảm trọng lượng đáng kể so với phiên bản dây kim loại.

Hai mẫu đồng hồ Casio GST-B1000-1A (bên trái) và GST-B1000-2A (bên phải).

Mặt số nhiều chi tiết và cải tiến khả năng đọc giờ

Dòng GST-B1000 sở hữu thiết kế mặt số nhiều chức năng đặc trưng của phân khúc G-Steel. Phía bên trái mặt số là đĩa hiển thị các ngày trong tuần, tích hợp công tắc bật hoặc tắt cùng các ký hiệu chế độ bao gồm AL (báo thức), TR (đếm ngược) và ST (bấm giờ). Mặt số phụ bên phải đảm nhận nhiệm vụ hiển thị giờ ở định dạng 24 giờ, kết hợp cùng cửa sổ lịch ngày đặt tại vị trí 5 giờ.

Bề mặt nền phía sau logo G-Shock được hoàn thiện với các đường gân dập nổi nằm ngang. Để tối ưu khả năng quan sát, Casio áp dụng cách phối màu tương phản cho đĩa lịch ngày trên từng phiên bản: mẫu GST-B1000-2A tông màu xanh sử dụng đĩa ngày nền trắng, trong khi bản GST-B1000-1A màu đen giữ đĩa ngày nền đen đồng bộ.

Cấu trúc Carbon Core Guard và thông số kỹ thuật

Mặt sau của thiết kế sử dụng nắp lưng bằng thép không gỉ, chạm khắc các thông số kỹ thuật cốt lõi bao gồm cấu trúc Carbon Core Guard, công nghệ năng lượng mặt trời Tough Solar, mã bộ máy (module) 5748 và khả năng chống nước 20 bar (tương đương 200 mét).

Về mặt thẩm mỹ, phiên bản GST-B1000-1A màu đen được trang bị thêm điểm nhấn bằng nhựa resin màu đỏ ở mặt sau, trong khi biến thể GST-B1000-2A sử dụng chi tiết nhựa màu xanh tương ứng.

Chi tiết thông số kỹ thuật Casio G-Steel GST-B1000

Thông số Chi tiết Kích thước vỏ 46.9 x 44.2 x 11.6 mm Trọng lượng 58 gram (dây cao su) / 118 gram (dây kim loại) Mã bộ máy (Module) 5748 Bộ vỏ & Cấu trúc Thép không gỉ, Carbon Core Guard Nguồn năng lượng Tough Solar (Năng lượng mặt trời) Khả năng chống nước 20 bar (200 mét)

Tối ưu trọng lượng cho trải nghiệm đeo hằng ngày

Mức giảm trọng lượng là điểm thay đổi đáng chú ý nhất ở phiên bản dây cao su này. So với trọng lượng 118 gram của phiên bản dây kim loại, biến thể dây cao su giảm xuống chỉ còn 58 gram, giúp giảm áp lực lên cổ tay và mang lại cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng trong thời gian dài.

Các mẫu đồng hồ Casio G-Steel GST-B1000 dây cao su mới dự kiến sẽ được hãng công bố chính thức vào tháng 8.