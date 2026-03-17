Cận cảnh cấu hình OPPO Find X9 Ultra: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 7.050mAh Mẫu flagship mới từ OPPO dự kiến sở hữu màn hình LTPO 144Hz, hệ thống camera 200MP kép cùng công nghệ sạc nhanh 100W, hứa hẹn dẫn đầu phân khúc cao cấp.

Dòng sản phẩm cao cấp tiếp theo của OPPO đang trở thành tâm điểm chú ý khi các thông số kỹ thuật chi tiết của phiên bản Find X9 Ultra vừa được hé lộ. Theo các báo cáo mới nhất, thiết bị này không chỉ tập trung vào hiệu năng xử lý mà còn mang đến những đột phá đáng kể về khả năng hiển thị, hệ thống quang học và dung lượng pin, hứa hẹn thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc smartphone flagship trong năm nay.

Màn hình LTPO 144Hz và sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Dự kiến ra mắt vào tháng 4 tại thị trường Trung Quốc và sau đó là phiên bản quốc tế, OPPO Find X9 Ultra được cho là sẽ sở hữu màn hình LTPO AMOLED ProXDR với kích thước 6.82 inch. Điểm nâng cấp đáng giá nằm ở độ phân giải 3,120 x 1,440 pixel, hỗ trợ tần số quét tối đa lên đến 144Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm.

Đặc biệt, màn hình này có khả năng đạt độ sáng tối đa lên tới 3,600 nits, đảm bảo hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt. Để bảo vệ lớp hiển thị cao cấp này, hãng trang bị kính NanoCrystal độc quyền, gia tăng khả năng chống trầy xước và va đập.

Về mặt hiệu năng, Find X9 Ultra sẽ được cung cấp sức mạnh bởi con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đây là thế hệ vi xử lý mới nhất kết hợp cùng công nghệ Trinity Engine của OPPO nhằm tối ưu hóa tài nguyên hệ thống, đảm bảo hiệu suất ổn định khi xử lý các tác vụ nặng. Đi kèm với đó là cấu hình bộ nhớ ấn tượng với 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và đa nhiệm chuyên sâu.

Hệ thống camera 200MP kết hợp cùng công nghệ Hasselblad

Hệ thống camera là khía cạnh được đầu tư mạnh mẽ nhất trên Find X9 Ultra. Thiết bị dự kiến sở hữu cụm bốn camera sau với thông số ấn tượng, bao gồm cảm biến chính 200MP. Đáng chú ý, khả năng zoom của máy được hỗ trợ bởi hai ống kính tele: một ống kính 200MP hỗ trợ zoom quang 3x và một ống kính 50MP cho khả năng zoom quang lên đến 10x. Sự kết hợp này tạo ra một hệ thống tiêu cự linh hoạt, từ chụp ảnh góc siêu rộng 50MP đến các khung hình cận cảnh tầm xa với độ chi tiết cao.

Bên cạnh phần cứng, OPPO tiếp tục duy trì sự hợp tác chiến lược với thương hiệu máy ảnh Hasselblad. Máy tích hợp cảm biến True Color riêng biệt để tinh chỉnh màu sắc trung thực hơn, cùng với chế độ Hasselblad Master Mode thế hệ mới. Ở mặt trước, camera selfie 50MP đảm nhiệm vai trò chụp ảnh chân dung và thực hiện các cuộc gọi video chất lượng cao.

Dung lượng pin 7.050mAh và độ bền bỉ đạt chuẩn IP69

Một trong những thông số gây bất ngờ nhất là viên pin dung lượng 7,050mAh, một con số vượt trội so với tiêu chuẩn chung của các dòng flagship hiện nay. Để nạp đầy năng lượng cho viên pin khổng lồ này, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Thiết kế của máy cũng được chú trọng với khung kim loại bền bỉ và mặt lưng giả da sang trọng, mang lại cảm giác cầm nắm cao cấp.

Ngoài ra, Find X9 Ultra còn được trang bị đầy đủ các tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn bao gồm IP66, IP68 và đặc biệt là IP69, cho phép thiết bị chịu được áp lực nước lớn và nhiệt độ cao. Dưới đây là bảng tóm tắt thông số kỹ thuật dự kiến của máy:

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.82 inch, LTPO AMOLED, 144Hz, 3.600 nits Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ 16GB RAM / 512GB ROM Camera sau Chính 200MP + Tele 200MP (3x) + Tele 50MP (10x) + Siêu rộng 50MP Camera trước 50MP Pin & Sạc 7.050mAh, Sạc dây 100W, Sạc không dây 50W Độ bền IP66/IP68/IP69

Bên cạnh phiên bản Ultra, các thông tin rò rỉ cũng đề cập đến phiên bản Find X9 Pro với cấu hình khác biệt khi sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500 và viên pin thậm chí lớn hơn, đạt mức 7.500mAh. Việc đa dạng hóa cấu hình cho thấy tham vọng của OPPO trong việc chiếm lĩnh thị trường điện thoại cao cấp năm nay.