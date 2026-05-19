Cận cảnh cấu hình và giá bán Xiaomi 17T Series: Chip Dimensity 9500 và pin 7000mAh Thông số kỹ thuật của Xiaomi 17T và 17T Pro vừa bị rò rỉ từ một nhà bán lẻ tại Nga, hé lộ những nâng cấp vượt trội về hiệu năng và dung lượng pin cực khủng.

Trước thềm sự kiện ra mắt chính thức vào ngày 28/5, toàn bộ thông số kỹ thuật và giá bán của dòng Xiaomi 17T đã bất ngờ xuất hiện trên trang web của một nhà bán lẻ tại Nga. Mặc dù thông tin sau đó đã bị gỡ bỏ, những chi tiết rò rỉ cho thấy Xiaomi đang chuẩn bị tung ra thị trường những mẫu smartphone có dung lượng pin lớn nhất từ trước đến nay của hãng.

Xiaomi 17T được liệt kê trên trang web nhà bán lẻ

Xiaomi 17T: Bước tiến mới trong hiệu năng và thời lượng pin

Phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17T dự kiến được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1,268 x 2,756 pixel. Thiết bị hỗ trợ tần số quét 120Hz, đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét và trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Về sức mạnh xử lý, máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 8500 Ultra kết hợp cùng 12GB RAM, giúp xử lý tốt các tác vụ đa nhiệm và ứng dụng nặng.

Hệ thống camera trên Xiaomi 17T bao gồm cụm ba cảm biến chất lượng ở mặt sau: cảm biến chính 50MP, ống kính tele 50MP và camera góc siêu rộng 12MP. Camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 32MP. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của sản phẩm là viên pin dung lượng 6,500mAh, cho phép người dùng sử dụng thoải mái trong vòng 2 ngày liên tục. Máy có kích thước thân máy ở mức 162 x 75 x 8.2mm.

Xiaomi 17T Pro: Sức mạnh vượt trội với pin 7,000mAh

Xiaomi 17T Pro sở hữu cấu hình cao cấp hơn

Biến thể cao cấp Xiaomi 17T Pro mang đến những nâng cấp mạnh mẽ hơn với màn hình AMOLED 6.83 inch, độ phân giải 1,280 x 2,772 pixel và tần số quét lên tới 144Hz. Thiết bị được trang bị vi xử lý cao cấp MediaTek Dimensity 9500, hứa hẹn hiệu năng vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm. Máy cũng sở hữu RAM 12GB và kích thước tổng thể là 162.2 x 77.5 x 8.3mm.

Về khả năng nhiếp ảnh, Xiaomi 17T Pro duy trì hệ thống camera tương tự bản tiêu chuẩn với bộ ba 50MP + 50MP + 12MP. Tuy nhiên, điểm tạo nên sự khác biệt lớn nhất là viên pin dung lượng lên tới 7,000mAh. Việc trang bị viên pin lớn trong một thân máy mỏng chỉ 8.3mm cho thấy nỗ lực tối ưu hóa phần cứng đáng kể của Xiaomi.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Màn hình 6.59" AMOLED, 120Hz 6.83" AMOLED, 144Hz Vi xử lý Dimensity 8500 Ultra Dimensity 9500 RAM 12GB 12GB Camera sau 50MP + 50MP + 12MP 50MP + 50MP + 12MP Pin 6,500mAh 7,000mAh Kích thước 162 x 75 x 8.2mm 162.2 x 77.5 x 8.3mm

Giá bán rò rỉ tại thị trường quốc tế

Dựa trên thông tin từ nhà bán lẻ, Xiaomi 17T sẽ có giá khởi điểm khoảng 51,625 RUB (tương đương 18.76 triệu đồng) cho bản 256GB và 54,537 RUB (khoảng 19.82 triệu đồng) cho bản 512GB. Đối với Xiaomi 17T Pro, mức giá bắt đầu từ 68,535 RUB (khoảng 24.9 triệu đồng) cho bản 256GB và có thể lên tới 81,861 RUB (khoảng 29.75 triệu đồng) cho tùy chọn bộ nhớ cao nhất 1TB. Các mức giá quy đổi này chỉ mang tính tham khảo trước ngày ra mắt chính thức.