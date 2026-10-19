Cận cảnh công nghệ trên iQOO Neo 12: Pin 9.000mAh kết hợp màn hình 2K tần số quét 185Hz Mẫu điện thoại iQOO Neo 12 sắp ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, tản nhiệt Ice Dome chủ động, pin dung lượng lớn 9.000mAh và màn hình hiển thị 185Hz.

Thương hiệu iQOO đã chính thức ấn định thời điểm trình làng thế hệ smartphone chơi game tiếp theo mang tên iQOO Neo 12 vào lúc 19:00 ngày 28/10 tại thị trường Trung Quốc. Mẫu máy mới gây chú ý khi kết hợp phần cứng đầu bảng gồm vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, viên pin Blue Ocean 9.000mAh và màn hình độ phân giải 2K đạt tần số quét lên tới 185Hz.

Thiết kế khung kim loại và phối màu Zhengfeng độc bản

Về diện mạo bên ngoài, iQOO Neo 12 sở hữu ngôn ngữ tạo hình cứng cáp với cụm camera sau dạng hình vuông nổi bật, kết hợp cùng khung viền kim loại chắc chắn giúp tăng cường độ bền và mang lại cảm giác cầm nắm đầm tay cho game thủ. Thiết bị được định hướng tối ưu hóa cho trải nghiệm thi đấu thể thao điện tử dài giờ mà không gây cấn tay.

iQOO Neo 12 sẽ ra mắt vào ngày 28/10

Đáng chú ý, hãng đã giới thiệu phiên bản màu đặc biệt mang tên Zhengfeng, được đồng phát triển cùng Học viện Nghệ thuật Trung Quốc. Mặt lưng của phiên bản này áp dụng lớp hoàn thiện kết cấu động, có khả năng phản chiếu ánh sáng và thay đổi hiệu ứng thị giác linh hoạt theo từng góc nhìn của người dùng.

Hiệu năng kép và hệ thống tản nhiệt Ice Dome chủ động

Cung cấp sức mạnh tính toán cho máy là con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi cùng bộ xử lý hiển thị chuyên dụng Q3 do chính iQOO tự nghiên cứu và phát triển. Cặp đôi chip xử lý này nhận được sự hỗ trợ từ thuật toán Monster Super Core Engine bản cập nhật, giúp điều phối tài nguyên mượt mà trong các tác vụ đồ họa cường độ cao.

iQOO Neo 12 là mẫu điện thoại cao cấp tiếp theo đến từ vivo

Để giải quyết bài toán kiểm soát nhiệt khi chơi game kéo dài, iQOO Neo 12 được tích hợp hệ thống tản nhiệt Ice Dome. Điểm khác biệt của hệ thống này là sự góp mặt của quạt tản nhiệt làm mát chủ động trực tiếp bên trong thân máy, hỗ trợ giải phóng nhiệt lượng tức thì và duy trì xung nhịp ổn định.

Tấm nền 2K 185Hz cùng tần số lấy mẫu cảm ứng 5.000Hz

Khả năng hiển thị là một trong những điểm nâng cấp lớn nhất trên mẫu flagship này. Thiết bị sử dụng tấm nền phát quang pTSF độ phân giải 2K, hỗ trợ tần số quét 185Hz và độ sáng tối đa toàn màn hình đạt 2.200 nits. Ngoài ra, màn hình còn tích hợp dải động XDR, công nghệ hiển thị phân cực tròn cùng chế độ màn hình ngủ 1-nit giúp bảo vệ thị lực trong môi trường thiếu sáng.

Điện thoại có cấu hình cao cấp

Bên cạnh độ mượt thị giác, khả năng điều khiển cảm ứng của máy sử dụng chung dòng chip cảm ứng với mẫu iQOO 16. Phần cứng này mang đến tần số lấy mẫu cảm ứng tức thời lên tới 5.000Hz và tần số lấy mẫu đa điểm 500Hz, giúp giảm thiểu độ trễ thao tác xuống mức tối đa trong các tựa game bắn súng hoặc MOBA đòi hỏi phản xạ nhanh.

Bước đột phá pin Blue Ocean 9.000mAh và hỗ trợ đồ họa chuyên sâu

Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống là viên pin Blue Ocean dung lượng 9.000mAh ứng dụng thiết kế đơn cell cùng công nghệ anode silicon thế hệ thứ năm. Nhờ cấu trúc vật liệu tiên tiến, viên pin đạt mật độ năng lượng 916Wh/L trong thân máy gọn gàng, đồng thời hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W.

Về phần mềm hỗ trợ trò chơi, iQOO Neo 12 có thể vận hành trực tiếp các tựa game tương thích ở độ phân giải 2K cùng tốc độ khung hình 185fps. Máy kết hợp công nghệ siêu phân giải, thuật toán nội suy khung hình, hỗ trợ hơn 50 tựa game chạy ở 185fps nguyên bản, công nghệ dò tia toàn cảnh và hệ thống điều khiển tùy biến Q-Flex.

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên iQOO Neo 12 Vi xử lý chính Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chip bổ trợ Chip chơi game chuyên dụng Q3 Màn hình Tấm nền pTSF 2K, tần số quét 185Hz, sáng tối đa 2.200 nits Tần số cảm ứng 5.000Hz tức thời / 500Hz đa điểm Dung lượng pin 9.000mAh (anode silicon thế hệ 5, mật độ 916Wh/L) Công nghệ sạc Sạc nhanh có dây 100W Tản nhiệt Hệ thống Ice Dome tích hợp quạt làm mát chủ động

Sản phẩm sẽ chính thức được mở bán thương mại ngay sau khi sự kiện ra mắt ngày 28/10 kết thúc tại thị trường nội địa.