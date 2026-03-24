Cận cảnh công nghệ zoom quang 10x của OPPO Find X9 Ultra trước ngày ra mắt

Bảo Long24/03/2026 16:07

OPPO Find X9 Ultra thiết lập tiêu chuẩn mới với ống kính Hasselblad tiêu cự 460mm và kiến trúc 5 phản xạ, cho phép zoom kỹ thuật số lên đến 120x trong thân máy mỏng.

OPPO vừa xác nhận mẫu flagship Find X9 Ultra sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4 tới với hệ thống camera tele quang học 10x đột phá. Điểm nhấn của thiết bị nằm ở sự hợp tác với thương hiệu máy ảnh Hasselblad, hứa hẹn mang đến khả năng thu phóng vượt trội nhưng vẫn duy trì được kích thước thân máy mỏng nhẹ.

Kiến trúc 5 phản xạ và tiêu cự tương đương 460mm

Hệ thống camera trên Find X9 Ultra được mô tả như một bộ chuyển đổi tiêu cự chuyên nghiệp tích hợp bên trong điện thoại. Để đạt được tiêu cự tương đương 460mm mà không làm tăng độ dày thiết bị, OPPO đã phát triển kiến trúc kính tiềm vọng 5 phản xạ mới. Thiết kế này giúp kéo dài đường đi của ánh sáng trong một không gian hạn chế, cho phép máy đạt được khả năng zoom quang học 10x thực thụ.

Bên cạnh zoom quang 10x, thiết bị còn hỗ trợ tính năng zoom "chất lượng quang học" 20x và zoom kỹ thuật số lên đến 120x. Các linh kiện bên trong được chế tác với độ chính xác cấp độ nanomet, giúp giảm thiểu hiện tượng nhiễu sáng và tăng cường độ tinh khiết cho hình ảnh khi chụp ở khoảng cách xa.

Quy trình sản xuất AOA và cảm biến 50MP tùy chỉnh

Đáng chú ý, OPPO đã áp dụng công nghệ Căn chỉnh quang học chủ động (AOA) trong quy trình sản xuất Find X9 Ultra. Đây là kỹ thuật tự động điều chỉnh vị trí của ống kính và cảm biến, sau đó trải qua nhiều vòng hiệu chuẩn khắt khe. Phương pháp này đảm bảo mọi thiết bị xuất xưởng đều đạt được độ ổn định và hiệu suất quang học tối ưu, tương đương với các điều kiện thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Về phần cứng, hệ thống camera tele được trang bị cảm biến 50 megapixel tùy chỉnh, kết hợp với công nghệ xử lý hình ảnh LUMO độc quyền của hãng. Sự kết hợp này không chỉ nâng cao độ chi tiết của ảnh chụp xa mà còn cải thiện dải tương phản động (Dynamic Range). Ngoài ra, các thấu kính siêu nhỏ và bộ lọc màu cũng được tinh chỉnh đặc biệt để tối ưu hóa riêng cho các tác vụ chụp ảnh tele chuyên sâu.

Thông số kỹ thuật dự kiến của hệ thống camera OPPO Find X9 Ultra

Thông sốChi tiết
Thương hiệu hợp tácHasselblad
Kiến trúc ống kínhKính tiềm vọng 5 phản xạ
Tiêu cự tương đương460mm
Zoom quang học10x
Zoom chất lượng quang học20x
Zoom kỹ thuật số120x
Độ phân giải cảm biến50MP (tùy chỉnh)
Công nghệ xử lýLUMO & AOA

Dự kiến, Find X9 Ultra sẽ là một trong những smartphone sở hữu khả năng zoom ấn tượng nhất trên thị trường khi ra mắt. Với việc tích hợp nút chụp nhanh "Quick Button" và cấu hình mạnh mẽ, đây hứa hẹn là đối thủ nặng ký trong phân khúc flagship nhiếp ảnh nửa đầu năm 2024.

Bài liên quan
