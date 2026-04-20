Cận cảnh điện thoại Trump T1: Thay đổi thiết kế cụm camera và cấu hình chi tiết Trump Mobile vừa cập nhật diện mạo mới cho mẫu điện thoại T1 với hệ thống camera 50MP và chip Snapdragon 7. Thiết bị có giá 499 USD nhưng vẫn gây tranh cãi về nguồn gốc sản xuất thực tế.

Trump Mobile vừa chính thức công bố những hình ảnh và thông số kỹ thuật mới nhất của mẫu điện thoại Trump T1. Với mức giá niêm yết 499 USD, thiết bị này không chỉ gây chú ý bởi sắc vàng đặc trưng mà còn bởi lộ trình thay đổi thiết kế liên tục cùng những khẳng định về giá trị thương hiệu Mỹ.

Thiết kế linh hoạt với trọng tâm là cụm camera

Trong phiên bản thiết kế thứ ba này, Trump T1 sở hữu mặt lưng màu vàng nổi bật với cụm ba camera được sắp xếp theo chiều dọc. So với các bản rò rỉ vào tháng 2, dòng chữ "T1" kích thước lớn ở phía sau đã được lược bỏ, thay vào đó là logo "Trump Mobile" kèm biểu tượng cờ Mỹ đen tối giản hơn. Trước đó, thiết bị từng được thử nghiệm với cụm ống kính hình tam giác tương tự iPhone và phong cách của dòng Samsung Galaxy S.

Điện thoại Trump T1 có thiết kế mới, tập trung vào cụm camera (Nguồn: Internet)

Đáng chú ý, Trump Mobile lưu ý rằng những hình ảnh này hiện chỉ mang tính chất minh họa. Hình thức và thông số kỹ thuật của sản phẩm thương mại cuối cùng vẫn có khả năng thay đổi trước khi đến tay người dùng.

Phân tích cấu hình và hiệu năng kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, Trump T1 được định vị ở phân khúc tầm trung với cấu hình phần cứng khá cân bằng. Máy sử dụng tấm nền AMOLED kích thước lớn và hệ thống camera độ phân giải cao ở cả hai mặt.

Thông số Chi tiết cấu hình Màn hình 6,78 inch AMOLED Vi xử lý Snapdragon 7 Mobile Platform Bộ nhớ trong 512 GB Camera chính 50 MP (Chính) + 50 MP (Tele) + 8 MP (Góc rộng) Camera trước 50 MP Pin và Sạc 5.000 mAh, sạc nhanh 30 W Hệ điều hành Android 15

Bên cạnh các thông số cơ bản, thiết bị còn tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt bằng AI và cảm biến vân tay để tăng cường bảo mật.

Tranh cãi về nguồn gốc và chiến lược thương hiệu

Một trong những điểm gây chú ý nhất của Trump T1 là thông tin về nơi sản xuất. Thay vì khẳng định sản xuất hoàn toàn tại Mỹ, mô tả sản phẩm nhấn mạnh thiết bị được "thiết kế dựa trên các giá trị Mỹ" và "định hình bởi sự đổi mới của Mỹ". Trump Mobile thừa nhận phần lớn linh kiện và quy trình sản xuất thực tế diễn ra ở nước ngoài, chỉ có công đoạn lắp ráp cuối cùng được thực hiện tại Mỹ.

Về lộ trình ra mắt, dù website hiển thị thời điểm "vào cuối năm nay", nhưng ngày bán ra chính thức vẫn chưa được xác nhận. Chiến dịch quảng bá hiện tại cũng có sự thay đổi khi tập trung vào hình ảnh của Eric Trump và Donald Trump Jr. thay vì cựu Tổng thống, với mục tiêu khẳng định nỗ lực thay đổi ngành công nghiệp di động của gia đình Trump.