Cận cảnh DJI Osmo Pocket 4P: Cảm biến 1 inch và khả năng zoom 3x đột phá Camera gimbal thế hệ mới của DJI lộ diện qua các video thực tế trên Weibo, xác nhận nâng cấp cảm biến 1 inch cùng ống kính tele hỗ trợ zoom quang 3x và zoom số 10x.

DJI sắp ra mắt Osmo Pocket 4P, mẫu camera lai gimbal sở hữu nâng cấp mạnh mẽ về hệ thống quang học với cảm biến 1 inch và ống kính tele hỗ trợ zoom quang 3x. Loạt video trải nghiệm thực tế xuất hiện trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) cho thấy thiết bị đã sẵn sàng tiến ra thị trường, mang đến giải pháp quay phim chuyên nghiệp cho giới sáng tạo nội dung di động.

Nâng cấp hệ thống camera kép và khả năng zoom ấn tượng

Điểm nhấn quan trọng nhất trên DJI Osmo Pocket 4P chính là sự xuất hiện của cảm biến tele mới bên cạnh camera chính 1 inch chất lượng cao. Cải tiến này cho phép thiết bị đạt khả năng zoom quang học 3x, khắc phục điểm yếu về tiêu cự cố định trên các thế hệ trước. Đối với những vlogger thường xuyên phải quay cận cảnh hoặc thay đổi khung hình linh hoạt, đây là một bước tiến đáng giá.

Bên cạnh khả năng zoom quang học, các video rò rỉ còn cho thấy máy có thể zoom kỹ thuật số lên tới 10x mà vẫn giữ được độ ổn định nhờ hệ thống gimbal vật lý đặc trưng. DJI cũng đã phát hành video teaser chính thức, gián tiếp xác nhận phiên bản Pro (4P) sẽ sở hữu cảm biến kích thước lớn, hứa hẹn khả năng quay phim trong điều kiện thiếu sáng vượt trội.

Hệ sinh thái phụ kiện và phiên bản Creator Combo

Tương tự các thế hệ tiền nhiệm, DJI Osmo Pocket 4P sẽ đi kèm với gói Creator Combo đầy đủ phụ kiện. Thông tin rò rỉ cho thấy bộ sản phẩm này sẽ bao gồm:

Đèn trợ sáng chuyên dụng giúp tối ưu ánh sáng khi quay vlog.

Chân máy mini (tripod) hỗ trợ quay timelapse và cố định khung hình.

Ống kính góc rộng được thiết kế riêng cho camera tele, mở rộng khả năng sáng tạo cho người dùng.

Dưới đây là tóm tắt các thông số kỹ thuật được hé lộ qua các đợt rò rỉ gần đây:

Thông số Chi tiết rò rỉ Cảm biến chính 1 inch chất lượng cao Hỗ trợ Zoom Quang học 3x, Kỹ thuật số 10x Tính năng đặc biệt Hệ thống camera kép (Main + Tele) Phụ kiện đi kèm Đèn LED, Mini Tripod, Wide-angle lens

Hiện tại, dù DJI chưa công bố chính xác ngày mở bán và mức giá cụ thể, nhưng với việc các video trải nghiệm thực tế đã xuất hiện dày đặc, Osmo Pocket 4P nhiều khả năng sẽ được ra mắt trong tương lai gần. Đây được xem là đối thủ nặng ký cho bất kỳ mẫu camera hành động hay thiết bị quay phim cầm tay nào trên thị trường hiện nay.