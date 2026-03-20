Cận cảnh Galaxy A37 và A57: Thiết kế cao cấp, chip Exynos mới và hỗ trợ cập nhật 6 năm Samsung lộ diện bộ đôi Galaxy A37 và A57 với màn hình AMOLED 120Hz, pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W cùng cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lên đến 6 năm.

Sau khi trình làng dòng flagship Galaxy S26, Samsung đang tập trung chuẩn bị cho sự ra mắt của thế hệ Galaxy A 2026. Những hình ảnh độ phân giải cao vừa được leaker Evan Blass chia sẻ đã mang đến cái nhìn chi tiết về thiết kế và các tùy chọn màu sắc của bộ đôi Galaxy A37 và Galaxy A57.

Ảnh render của Galaxy A37

Thiết kế hiện đại với bảng màu Awesome đa dạng

Bộ đôi Galaxy A37 và Galaxy A57 sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương đồng với vẻ ngoài hiện đại và cao cấp. Trong đó, Galaxy A37 dự kiến sẽ có các tùy chọn màu sắc bao gồm Awesome Lavender, Awesome Gray Green, Awesome Charcoal và phiên bản Awesome White. Tuy nhiên, hình ảnh thực tế của phiên bản màu trắng hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Đối với Galaxy A57, người dùng sẽ có các lựa chọn màu sắc như Awesome Icy Blue, Awesome Lilac, Awesome Gray và Awesome Navy. Đáng chú ý, dù có ngoại hình khá giống nhau nhưng mẫu Galaxy A57 được tối ưu phần viền màn hình mỏng hơn đáng kể so với người anh em Galaxy A37. Cả hai thiết kế đều duy trì cụm ba camera xếp dọc đặc trưng ở mặt lưng.

Phân tích cấu hình và thông số kỹ thuật

Cả Galaxy A37 và Galaxy A57 đều được trang bị màn hình Super AMOLED kích thước lớn 6.7 inch, độ phân giải Full-HD+ và tần số quét 120Hz mượt mà. Samsung cũng trang bị viên pin dung lượng 5,000 mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây công suất 45W cho cả hai thiết bị.

Thông số Galaxy A37 Galaxy A57 Vi xử lý Exynos 1480 Exynos 1680 RAM 6GB / 8GB 6GB / 8GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB 128GB / 256GB Camera chính 50MP (Cảm biến 1/1.56") 50MP Camera siêu rộng 8MP 128MP Camera macro 5MP 5MP Camera trước 12MP 12MP

Tính năng bổ trợ và lộ trình cập nhật phần mềm

Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ, bộ đôi điện thoại tầm trung mới của Samsung còn sở hữu nhiều tính năng cao cấp như cảm biến vân tay trong màn hình, hệ thống loa stereo và khả năng kháng bụi, nước đạt chuẩn IP68. Đặc biệt, Galaxy A37 và A57 dự kiến sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 cùng giao diện One UI 8.5 ngay khi xuất xưởng.

Đáng chú ý nhất là cam kết từ Samsung khi hứa hẹn cung cấp tới 6 bản cập nhật hệ điều hành Android lớn cho dòng sản phẩm này, giúp kéo dài vòng đời sử dụng và đảm bảo tính bảo mật cho người dùng trong thời gian dài.

Giá bán dự kiến tại thị trường Việt Nam

Dù ngày ra mắt chính thức chưa được công bố, mức giá dự kiến cho bộ đôi này tại hệ thống CellphoneS đã được hé lộ. Cụ thể, Galaxy A37 có giá khởi điểm từ 10.79 triệu đồng, trong khi Galaxy A57 có mức giá từ 12.49 triệu đồng.

Nhìn chung, với những nâng cấp mạnh mẽ về vi xử lý Exynos thế hệ mới và camera 50MP tích hợp chống rung OIS, Galaxy A37 và A57 hứa hẹn sẽ là những lựa chọn smartphone tầm trung đáng chú ý trong năm 2026.