Cận cảnh Galaxy A37 và Galaxy A57 qua video mở hộp sớm: Thiết kế mới, giá bán có thể tăng Dòng Galaxy A 2026 của Samsung vừa lộ diện chi tiết qua video mở hộp thực tế trên TikTok, hé lộ ngôn ngữ thiết kế mới cùng thông tin về thời điểm ra mắt và khả năng tăng giá bán.

Samsung dự kiến sẽ chính thức trình làng bộ đôi smartphone tầm trung Galaxy A37 và Galaxy A57 trong vài tuần tới. Tuy nhiên, trước ngày ra mắt, một video mở hộp và trải nghiệm thực tế hai mẫu máy này đã bất ngờ xuất hiện trên nền tảng TikTok, cung cấp cái nhìn chi tiết về thiết kế tổng thể và giao diện phần mềm của thiết bị.

Thiết kế đổi mới trên Galaxy A37 và Galaxy A57

Video rò rỉ cho thấy hộp bán lẻ của dòng Galaxy A 2026 vẫn duy trì phong cách đặc trưng với tên sản phẩm được in nổi bật ở mặt trước. Galaxy A37 xuất hiện với phiên bản màu xanh lá, sở hữu cụm camera sau được thiết kế gọn gàng theo ngôn ngữ mới mà Samsung đang áp dụng rộng rãi. Mặc dù phần viền màn hình vẫn còn độ dày nhất định, thiết bị được nhận định là có viền mỏng hơn so với một số đối thủ cùng phân khúc như iPhone 17e hay Pixel 10a.

Trong khi đó, Galaxy A57 định vị ở phân khúc cao cấp hơn với ngoại hình mang hơi hướng của dòng flagship Galaxy S. Thiết kế của máy sử dụng các cạnh bo cong mềm mại giúp tối ưu cảm giác cầm nắm. Đặc biệt, phần viền màn hình của Galaxy A57 được làm mỏng hơn đáng kể so với Galaxy A37, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và cao cấp hơn.

Thời điểm ra mắt và áp lực tăng giá linh kiện

Trái với các tin đồn trước đó về việc ra mắt vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, Samsung đã ưu tiên nguồn lực cho dòng Galaxy S26. Do đó, các nguồn tin hiện tại dự báo Galaxy A57 và Galaxy A37 sẽ chính thức xuất hiện vào tháng 4 tới. Việc trì hoãn này cho phép hãng tập trung tốt hơn cho phân khúc flagship trước khi phủ sóng thị trường tầm trung.

Đáng chú ý, mức giá của dòng Galaxy A năm nay có thể sẽ cao hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc chi phí linh kiện đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là cảm biến camera, bộ vi xử lý và bộ nhớ DRAM/NAND. Đây là xu hướng chung đã ảnh hưởng đến các dòng Galaxy M và Galaxy F của Samsung trong thời gian gần đây.

Kỳ vọng của thị trường vào dòng Galaxy A 2026

Dòng Galaxy A đóng vai trò then chốt trong việc duy trì thị phần toàn cầu của Samsung ở phân khúc tầm trung vốn đang cạnh tranh khốc liệt. Nếu việc điều chỉnh giá bán xảy ra, Samsung sẽ cần mang đến những nâng cấp thực chất về hiệu năng và trải nghiệm camera để duy trì sức hút đối với người dùng.

Dưới đây là thông tin sơ bộ về hai phiên bản đang được người dùng quan tâm:

Tên sản phẩm Cấu hình dự kiến Tình trạng Samsung Galaxy A57 8GB RAM | 128GB ROM Sắp ra mắt Samsung Galaxy A37 8GB RAM | 128GB ROM Sắp ra mắt

Thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật và giá bán chính thức tại từng thị trường sẽ tiếp tục được cập nhật khi Samsung có thông báo mới nhất.