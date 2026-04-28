Cận cảnh Galaxy S25 Edge: Smartphone Samsung mỏng nhất lịch sử lên kệ với ưu đãi 8 triệu đồng Sở hữu thiết kế siêu mỏng 5,8mm và hiệu năng từ chip Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 Edge chính thức mở bán tại CellphoneS với giá ưu đãi chỉ từ hơn 21 triệu đồng.

Samsung vừa chính thức đưa mẫu Galaxy S25 Edge lên kệ tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống bán lẻ CellphoneS. Đây là phiên bản gây chú ý với độ mỏng ấn tượng nhất từ trước đến nay của dòng Galaxy S, kết hợp cùng cấu hình phần cứng hàng đầu hiện nay. Sản phẩm hướng đến nhóm người dùng yêu thích sự thời thượng nhưng vẫn đòi hỏi sức mạnh xử lý vượt trội.

CellphoneS chính thức mở bán Galaxy S25 Edge

Thông tin mở bán và chương trình ưu đãi tại CellphoneS

Bắt đầu từ ngày 25/04/2026, CellphoneS triển khai chương trình mở bán Galaxy S25 Edge với mức giá và ưu đãi cực kỳ cạnh tranh. Khách hàng khi chọn mua trong giai đoạn này sẽ nhận được các đặc quyền về giá và hỗ trợ thu cũ đổi mới.

Nội dung Chi tiết ưu đãi Giá niêm yết 29,450,000đ Giảm giá trực tiếp Giảm thẳng 7,960,000đ Ưu đãi S-EDU Giảm thêm 500,000đ cho Học sinh - Giáo viên Thu cũ đổi mới Trợ giá 30% (tối đa 2 triệu đồng) + trợ giá Smember 1 triệu đồng

Thiết kế khung Titan siêu mỏng và màn hình hiển thị đỉnh cao

Galaxy S25 Edge tạo nên một chuẩn mực mới về thiết kế trên smartphone cao cấp. Với độ dày chỉ 5,8mm và trọng lượng nhẹ 163 gram, đây là thiết bị mỏng nhất trong lịch sử dòng Galaxy S. Để đạt được kích thước này, Samsung đã tinh giản cụm camera phía sau xuống còn hai ống kính và sử dụng khung viền Titan cao cấp để đảm bảo độ bền cho thân máy siêu mỏng.

Galaxy S25 Egde gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng

Về khả năng hiển thị, máy sở hữu màn hình AMOLED 6,7 inch với độ phân giải Quad-HD+. Tần số quét 120Hz linh hoạt cùng độ sáng tối đa lên tới 2600 nits giúp thiết bị hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt, mang lại trải nghiệm thị giác hàng đầu cho người dùng.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Dù có thiết kế mỏng nhẹ, Samsung không hề thỏa hiệp về sức mạnh phần cứng. Galaxy S25 Edge được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite phiên bản tối ưu riêng cho dòng Galaxy. Đi kèm với đó là dung lượng RAM 12GB và bộ nhớ chuẩn UFS 4.0, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà và tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh, tương đương với các dòng flagship Android mạnh nhất hiện nay.

Về hệ thống camera, máy sở hữu cảm biến chính lên đến 200MP kết hợp cùng camera siêu rộng 12MP. Tuy nhiên, do ưu tiên độ mỏng, thiết bị đã loại bỏ ống kính tele chuyên dụng. Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin 3.900mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W, đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản trong một ngày.

Có thể thấy, Galaxy S25 Edge là một sự lựa chọn phá cách, tập trung vào trải nghiệm cầm nắm và tính thẩm mỹ cao mà vẫn giữ được hiệu năng đầu bảng. Đây hứa hẹn sẽ là mẫu smartphone tạo nên cơn sốt trong phân khúc cao cấp thời gian tới.