Cận cảnh giá bán POCO X8 Pro và X8 Pro Max trước giờ ra mắt: Tăng mạnh so với tiền nhiệm Dòng POCO X8 Pro dự kiến có giá khởi điểm từ 9.67 triệu đồng, sở hữu cấu hình đột phá với chip Dimensity 9500s và tiêu chuẩn kháng nước IP69K khắt khe nhất hiện nay.

Thương hiệu POCO sẽ chính thức trình làng dòng điện thoại POCO X8 Pro vào lúc 19:00 ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam). Trước thềm sự kiện, các thông tin rò rỉ từ leaker Paras Guglani đã hé lộ chi tiết mức giá dự kiến của ba phiên bản chính: POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Max và phiên bản giới hạn POCO X8 Pro Iron Man Edition tại thị trường Ấn Độ.

Chi tiết bảng giá và sự thay đổi phân khúc của POCO X8 Pro Series

Dữ liệu rò rỉ cho thấy dòng POCO X8 Pro năm nay ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn POCO X8 Pro có giá khởi điểm từ 33,999 INR (khoảng 9.67 triệu đồng), cao hơn khoảng 2 triệu đồng so với mức khởi điểm 27,999 INR của thế hệ POCO X7 Pro năm ngoái. Sự điều chỉnh này phản ánh xu hướng leo thang của chi phí linh kiện bán dẫn và các nâng cấp phần cứng cao cấp.

Phiên bản Cấu hình RAM/ROM Giá tại Ấn Độ (INR) Giá quy đổi (VND) POCO X8 Pro 8GB + 256GB 33,999 9.67 triệu POCO X8 Pro 12GB + 256GB 37,999 10.8 triệu POCO X8 Pro Max 12GB + 256GB 41,999 11.94 triệu POCO X8 Pro Max 12GB + 512GB 45,999 13.08 triệu POCO X8 Pro Iron Man Edition - 43,999 12.51 triệu

Độ bền chuẩn quân sự và công nghệ hiển thị 3,500 nits

POCO X8 Pro không chỉ tập trung vào hiệu năng mà còn chú trọng vào độ bền vật lý. Thiết bị sở hữu thân máy bằng kính dày 8.3 mm, khung kim loại chắc chắn và đạt trọng lượng 201g. Đặc biệt, máy đạt hàng loạt tiêu chuẩn kháng bụi nước khắc nghiệt bao gồm IP66, IP68, IP69 và IP69K, cùng chứng nhận độ bền từ SGS.

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình 6.59 inch (6.83 inch trên bản Max) với độ phân giải 1.5K. Tấm nền này hỗ trợ tần số quét 120Hz và đạt độ sáng cực đỉnh lên tới 3,500 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Lớp kính bảo vệ Corning Gorilla Glass 7i giúp tăng cường khả năng chống trầy xước và va đập trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Dòng POCO X8 Pro có hệ thống camera chất lượng cao

Hệ thống camera Sony IMX882 tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Khả năng nhiếp ảnh trên POCO X8 Pro được đảm nhiệm bởi cảm biến chính Sony IMX882 50MP với khẩu độ lớn f/1.5. Hệ thống này được trang bị đầy đủ công nghệ chống rung quang học (OIS) và điện tử (EIS), hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây. Đi kèm là camera góc siêu rộng 8MP với góc nhìn lên tới 120 độ.

POCO cũng đưa vào loạt công cụ xử lý ảnh bằng AI chuyên sâu bao gồm: nâng cao chất lượng ảnh, mở rộng khung hình thông minh, xóa vật thể và thay đổi bầu trời. Riêng phiên bản Pro Max sẽ sử dụng cảm biến chính 50MP Light Fusion 600, hứa hẹn mang lại khả năng thu sáng và tái tạo chi tiết vượt trội hơn trong điều kiện thiếu sáng.

POCO X8 Pro có cấu hình khá cao cấp

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Dimensity 9500s và pin 8500mAh

Về thông số kỹ thuật nội bộ, POCO X8 Pro Max được trang bị vi xử lý Dimensity 9500s mạnh mẽ kết hợp cùng RAM lên đến 12GB. Điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở dung lượng pin lên tới 8500mAh trên bản Max, đi kèm công nghệ sạc nhanh 100W, giúp duy trì thời gian sử dụng dài hơi bất chấp các tác vụ nặng.

Hệ thống giải trí cũng được đầu tư với loa stereo kép 1115F đối xứng, hỗ trợ chuẩn âm thanh Dolby Atmos và Dolby Vision. Máy có khả năng tăng âm lượng lên tới 400% thông qua phần mềm và tích hợp chế độ âm lượng thấp chuyên dụng cho ban đêm để bảo vệ thính giác người dùng. Các kết nối hiện đại nhất như Wi-Fi 7 và cảm biến vân tay dưới màn hình cũng xuất hiện trên dòng sản phẩm này.

Việc nâng cấp toàn diện từ thiết kế, tiêu chuẩn độ bền IP69K đến dung lượng pin cực khủng cho thấy tham vọng của POCO trong việc định vị lại dòng X-series ở phân khúc cao cấp hơn, dù điều này đi kèm với mức giá không còn "rẻ" như các thế hệ trước.