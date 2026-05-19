Cận cảnh giao diện HyperOS 4 Launcher: Ngôn ngữ Liquid Glass và bước tiến mới với ngôn ngữ Rust Bản rò rỉ Xiaomi HyperOS 4 Launcher vừa xuất hiện hé lộ thiết kế Liquid Glass tinh tế, hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà và nền tảng lập trình Rust giúp tối ưu hóa hiệu suất.

Cộng đồng công nghệ vừa đón nhận những thông tin đầu tiên về bản cập nhật lớn tiếp theo của Xiaomi thông qua một tệp tin cài đặt nội bộ. Phiên bản HyperOS 4 Launcher mang mã hiệu RELEASE-7.00.11.5075-05181729-R đã hé lộ một cuộc cách mạng về cả giao diện lẫn cấu trúc phần mềm cốt lõi.

Thiết kế Liquid Glass: Sự lột xác về trải nghiệm thị giác

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên HyperOS 4 chính là ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass. Theo các hình ảnh rò rỉ, menu tùy chọn đã được thiết kế lại hoàn toàn với các biểu tượng dạng tròn tối màu, kết hợp cùng hiệu ứng làm mờ như kính (blur effect). Khoảng cách hiển thị giữa các thành phần giao diện cũng được căn chỉnh gọn gàng và hiện đại hơn so với các thế hệ trước.

Những hình ảnh đầu tiên cho thấy thiết kế mới của HyperOS 4 Launcher

Tối ưu hóa hoạt ảnh và hiệu ứng chuyển cảnh

Bên cạnh thay đổi về ngoại hình, bản cập nhật này tập trung mạnh mẽ vào hệ thống hoạt ảnh (animation). Các thao tác mở và đóng ứng dụng được tích hợp thêm hiệu ứng nảy (bounce effect), mang lại cảm giác phản hồi nhanh nhạy và linh hoạt. Chuyển động này thể hiện rõ nhất khi người dùng vuốt để quay về màn hình chính hoặc thực hiện thao tác đa nhiệm, tạo ra một trải nghiệm cao cấp tương đương với các hệ điều hành hàng đầu hiện nay.

Nền tảng kỹ thuật: Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Rust

Một chi tiết kỹ thuật quan trọng nằm ở hậu tố "-R" trong tên phiên bản rò rỉ. Điều này ngầm khẳng định ứng dụng Launcher đã được phát triển dựa trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Rust. Việc chuyển dịch sang Rust cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Xiaomi vào việc xây dựng một kiến trúc phần mềm an toàn, ổn định và có hiệu suất vượt trội hơn so với các ngôn ngữ truyền thống.

HyperOS 4 được đồn đoán sẽ viết trên nền tảng ngôn ngữ lập trình mới, mang lại độ ổn định tốt hơn

Khả năng tương thích và lưu ý khi trải nghiệm

Hiện tại, phiên bản Launcher này chỉ có thể cài đặt và vận hành trên các thiết bị đang sử dụng nền tảng HyperOS 3.3. Do đây là bản thử nghiệm nội bộ dành cho lập trình viên và thiếu các tài nguyên hệ thống đồng bộ từ HyperOS 4, một số hiệu ứng hình ảnh như độ trong suốt hoặc hoạt ảnh làm mờ có thể hoạt động chưa thực sự hoàn hảo.

Thiết kế Liquid Glass cùng hiệu ứng chuyển cảnh mới sẽ là thứ được mong chờ ở HyperOS 4

Phần cứng tối ưu cho trải nghiệm HyperOS 4

Để tận dụng tối đa các hiệu ứng chuyển cảnh phức tạp và độ mượt mà của HyperOS 4 trong tương lai, người dùng cần những thiết bị có cấu hình mạnh mẽ. Điển hình như mẫu POCO F8 Pro với các thông số kỹ thuật hàng đầu:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Bộ nhớ RAM 12GB LPDDR6 Màn hình AMOLED 6.59 inch, 120Hz, 3500 nits Pin & Sạc 6210mAh, sạc nhanh 100W Kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Việc kết hợp giữa phần cứng hiệu năng cao và sự chuyển dịch mã nguồn sang ngôn ngữ Rust cho thấy định hướng rõ ràng của Xiaomi trong việc nâng tầm trải nghiệm người dùng, hướng tới sự ổn định và mượt mà lâu dài.