Cận cảnh HONOR 600: Smartphone pin 9000 mAh, chip 3 triệu điểm AnTuTu sắp trình làng Dòng HONOR 600 gây chú ý với thông số kỹ thuật ấn tượng gồm pin dung lượng 9000 mAh, camera 200MP và chip xử lý đạt hiệu năng kỷ lục trên các nền tảng đo điểm số.

HONOR đang chuẩn bị làm mới phân khúc smartphone cận cao cấp với dòng sản phẩm HONOR 600. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, mẫu máy mới có tên mã nội bộ là Vicky, được định vị là phiên bản kế nhiệm cho dòng HONOR 500 và 500 Pro trước đó. Các báo cáo cho thấy hãng có thể ra mắt đồng thời hai biến thể gồm bản tiêu chuẩn và bản Pro tại thị trường Trung Quốc.

Thông số kỹ thuật và thiết kế đột phá của HONOR 600

Các nguyên mẫu kỹ thuật của HONOR 600 hiện xuất hiện với ba tùy chọn màu sắc trẻ trung gồm cam, đen và vàng. Thiết kế của máy được chú trọng với khung viền kim loại cứng cáp, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và sang trọng. Mặt trước của máy trang bị màn hình LTPS kích thước 6.57 inch, độ phân giải 1.5K, đi kèm công nghệ cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình.

Cấu hình HONOR 600 được tiết lộ

Về hiệu năng, HONOR 600 dự kiến sẽ trang bị một dòng chipset cao cấp thế hệ mới, có khả năng đạt hơn 3 triệu điểm trên các nền tảng đo hiệu năng Benchmark. Đây là con số vượt trội, hứa hẹn đáp ứng tốt mọi tác vụ từ sử dụng hàng ngày đến chơi các tựa game đồ họa nặng nhất hiện nay.

Hệ thống camera 200MP và dung lượng pin kỷ lục

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên HONOR 600 chính là hệ thống quang học với camera chính có độ phân giải lên tới 200MP. Đi kèm với đó là một ống kính tele tiêu cự ngắn, hỗ trợ khả năng chụp ảnh chân dung và thu phóng linh hoạt. Tuy nhiên, yếu tố gây sốc nhất chính là viên pin mà HONOR trang bị cho sản phẩm này.

Cụ thể, các nguồn tin khẳng định HONOR 600 sẽ sở hữu viên pin có dung lượng bắt đầu bằng số 9, tương đương khoảng 9000 mAh. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những smartphone có dung lượng pin lớn nhất trên thị trường, vượt qua mọi quy chuẩn thông thường của dòng máy cận cao cấp.

Bảng so sánh thông số rò rỉ của HONOR 600 và HONOR 400 Pro

Để có cái nhìn rõ hơn về sự nâng cấp, dưới đây là bảng so sánh dựa trên các thông số rò rỉ của HONOR 600 và cấu hình hiện tại của thế hệ HONOR 400 Pro:

Đặc tính HONOR 600 (Tin đồn) HONOR 400 Pro (Hiện tại) Màn hình 6.57 inch LTPS, 1.5K 6.7 inch AMOLED, 2800x1280 Chipset Cao cấp (3M+ AnTuTu) Snapdragon 8 Gen 3 Camera chính 200MP + Tele ngắn 200MP AI, OIS Dung lượng pin ~9000 mAh 6000 mAh Vân tay Siêu âm dưới màn hình Dưới màn hình

Thời điểm ra mắt dự kiến

Dựa trên chu kỳ ra mắt sản phẩm của HONOR, dòng HONOR 600 dự kiến sẽ được trình làng vào khoảng giữa năm nay, có thể là tháng 6 tại thị trường Trung Quốc. Đây là thời điểm tương đồng với lần ra mắt của HONOR 400 trước đó. Với sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ, camera độ phân giải cao và viên pin siêu khủng, HONOR 600 được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone cận cao cấp.