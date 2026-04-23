Cận cảnh HONOR 600 và 600 Pro: Màn hình 8,000 nits cùng pin Silicon-Carbon 7,000 mAh đột phá HONOR 600 Series thiết lập tiêu chuẩn mới với màn hình 8,000 nits và pin 7,000 mAh. Bản Pro dùng chip Snapdragon 8 Elite, hỗ trợ cập nhật Android trong 6 năm.

HONOR vừa tạo nên một cú hích lớn trong phân khúc điện thoại cận cao cấp khi chính thức trình làng bộ đôi HONOR 600 và HONOR 600 Pro. Sau nhiều tuần rò rỉ, hai mẫu smartphone này đã ra mắt với những thông số kỹ thuật gây kinh ngạc, đặc biệt là độ sáng màn hình kỷ lục và công nghệ pin Silicon-Carbon thế hệ mới.

HONOR 600 Series sở hữu thiết kế trẻ trung, cấu hình mạnh mẽ

HONOR 600 Pro: Đột phá với chip Snapdragon 8 Elite và màn hình siêu sáng

Phiên bản cao cấp nhất, HONOR 600 Pro, gây ấn tượng mạnh mẽ với màn hình AMOLED phẳng kích thước 6.75 inch. Điểm khiến giới công nghệ chú ý là độ sáng tối đa đạt mức 8,000 nits, con số cao nhất trên thị trường smartphone hiện nay, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mặt trời gay gắt nhất. Màn hình này có độ phân giải 2,728 x 1,264 pixel và hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz.

Về ngôn ngữ thiết kế, HONOR 600 Pro sở hữu cụm camera hình chữ nhật nằm ngang ở mặt lưng, mang phong cách hiện đại và có phần gợi nhớ đến những rò rỉ về dòng iPhone thế hệ mới. Khung máy được hoàn thiện bằng kim loại mờ, tạo cảm giác sang trọng và hạn chế bám dấu vân tay.

Bên trong, máy được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ nhất từ Qualcomm, kết hợp với bộ nhớ RAM tối đa 16GB và bộ nhớ trong lên tới 1TB. HONOR cũng giới thiệu tính năng AI 2.0 cho phép chuyển đổi tối đa ba hình ảnh thành các đoạn video ngắn từ 3 đến 8 giây thông qua các câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên.

HONOR 600 tiêu chuẩn: Sự cân bằng tối ưu giữa giá thành và hiệu năng

Phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ được hầu hết những nét tinh túy từ biến thể Pro nhưng có sự điều chỉnh về hệ thống camera và vi xử lý để có mức giá dễ tiếp cận hơn. Máy sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4 cùng GPU Adreno 722, đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ làm việc đến giải trí nặng.

Sự khác biệt rõ rệt nhất nằm ở hệ thống camera sau. Trong khi bản Pro sở hữu bộ ba camera gồm cảm biến chính 200MP, tele tiềm vọng 50MP (zoom 3.5x) và siêu rộng 12MP, thì HONOR 600 tiêu chuẩn chỉ trang bị hệ thống camera kép. Tuy nhiên, cảm biến chính vẫn giữ nguyên độ phân giải 200MP với chống rung quang học OIS đạt chuẩn CIPA 6.0, đi kèm một ống kính siêu rộng 12MP hỗ trợ chụp macro.

Công nghệ pin Silicon-Carbon và độ bền vượt trội

Cả hai thiết bị đều được trang bị viên pin Silicon-Carbon (Si-C) dung lượng khổng lồ 7,000 mAh. Đây là một bước tiến lớn về mật độ năng lượng, cho phép máy duy trì dung lượng pin cực cao nhưng vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng chỉ 7.8 mm và trọng lượng nhẹ khoảng 185 gram. Bộ đôi này hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W, riêng bản Pro có thêm sạc không dây 50W.

Về độ bền, HONOR 600 Series đạt các chứng nhận kháng nước và chống bụi cao cấp nhất hiện nay là IP68, IP69 và IP69K. Bên cạnh đó, máy còn đạt chứng nhận chống rơi và va đập 5 sao từ SGS, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Thông số HONOR 600 HONOR 600 Pro Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 8 Elite Màn hình AMOLED 6.75 inch, 8000 nits AMOLED 6.75 inch, 8000 nits Camera sau 200MP + 12MP (Siêu rộng) 200MP + 50MP (Tele) + 12MP (Siêu rộng) Pin/Sạc 7,000 mAh, 80W 7,000 mAh, 80W (Dây), 50W (Không dây) Kháng nước IP68/IP69/IP69K IP68/IP69/IP69K

Hệ điều hành và cam kết cập nhật lâu dài

HONOR 600 Series được cài đặt sẵn giao diện MagicOS 10 dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng. Đáng chú ý, nhà sản xuất cam kết cung cấp 6 bản cập nhật Android lớn và 6 năm vá lỗi bảo mật, đồng nghĩa với việc bộ đôi này sẽ được hỗ trợ phần mềm đến tận năm 2032 (Android 22). Đây là một trong những chính sách hỗ trợ dài hơi nhất trong phân khúc Android hiện nay.

Tại thị trường quốc tế, HONOR 600 có giá khởi điểm từ khoảng 17.3 triệu đồng cho phiên bản 12GB + 512GB. Trong khi đó, HONOR 600 Pro có giá từ 20.62 triệu đồng cho bản 12GB + 256GB và lên tới 21.95 triệu đồng cho bản 12GB + 512GB. Cả hai đều có ba tùy chọn màu sắc gồm Đen, Vàng Trắng và Cam.