Cận cảnh HONOR 600 và 600 Pro với pin 9.000 mAh cùng phím bấm AI chuyên dụng HONOR 600 và 600 Pro sắp ra mắt sở hữu pin 9.000 mAh đột phá, chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ cùng camera 200MP tích hợp ống kính tiềm vọng và phím bấm AI chuyên dụng.

HONOR vừa chính thức công bố những hình ảnh và thông số kỹ thuật đầu tiên của dòng smartphone HONOR 600 và 600 Pro trước thềm sự kiện ra mắt vào ngày 23 tháng 4. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dải sản phẩm mới chính là sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế sang trọng và những nâng cấp phần cứng vượt trội trong phân khúc.

Thiết kế tinh tế với các tùy chọn màu sắc thời thượng

Bộ đôi HONOR 600 series gây ấn tượng với mặt lưng kính cùng tông màu trắng thanh lịch. Hãng tập trung vào các đường nét bo cong mềm mại, tạo cảm giác cầm nắm cao cấp và chuyên nghiệp. Bên cạnh màu trắng, HONOR cũng giới thiệu phiên bản màu cam nổi bật, vốn đang trở thành xu hướng màu sắc trong giới công nghệ gần đây.

Thiết kế tinh tế của HONOR 600 với tùy chọn màu trắng sang trọng được hé lộ trong video

Đáng chú ý, HONOR đã tích hợp một phím bấm vật lý chuyên dụng ở cạnh máy để kích hoạt nhanh các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong kỷ nguyên AI di động.

HONOR cũng giới thiệu mẫu HONOR 600 phiên bản màu cam cực kỳ được ưa chuộng

Sức mạnh phần cứng từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite

Về cấu hình, HONOR thực hiện chiến lược phân cấp rõ rệt giữa hai phiên bản để phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Theo dữ liệu từ Geekbench, phiên bản tiêu chuẩn HONOR 600 sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4. Trong khi đó, biến thể cao cấp HONOR 600 Pro sẽ được trang bị con chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ nhất hiện nay.

Cả hai thiết bị đều sở hữu màn hình OLED chất lượng cao với độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Đặc biệt, hệ thống năng lượng được nâng cấp mạnh mẽ với viên pin dung lượng lên tới 9.000 mAh, đảm bảo thời gian sử dụng vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá.

Hệ thống camera 200 megapixel và ống kính tiềm vọng

Khả năng nhiếp ảnh là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản. Mặc dù cả hai đều trang bị cảm biến chính có độ phân giải lên đến 200 megapixel, nhưng HONOR 600 Pro sẽ được ưu ái tích hợp thêm ống kính tele tiềm vọng, cho phép thu phóng hình ảnh sắc nét từ khoảng cách xa.

Phiên bản HONOR 600 Pro cao cấp sẽ được ưu ái trang bị một ống kính tele tiềm vọng

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa hai phiên bản:

Thông số HONOR 600 HONOR 600 Pro Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 8 Elite Màn hình OLED 1.5K, 120Hz OLED 1.5K, 120Hz Pin 9.000 mAh 9.000 mAh Camera chính 200 megapixel 200 megapixel Camera Tele Tiêu chuẩn Tiềm vọng (Periscope) Phím chức năng Phím AI vật lý Phím AI vật lý

Dòng sản phẩm mới này dự kiến sẽ hoàn thiện hệ sinh thái của HONOR cùng với phiên bản HONOR 600 Lite đã ra mắt trước đó, hứa hẹn tạo nên sức cạnh tranh lớn trên thị trường smartphone vào cuối tháng 4 này.