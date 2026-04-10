Cận cảnh HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 inch: Máy tính bảng OLED mỏng 4.8mm và bảo vệ mắt tối ưu HONOR vừa hé lộ phiên bản MagicPad 3 Pro 12.3 inch mới với thiết kế siêu mỏng nhẹ chỉ 4.8mm, trọng lượng 440g cùng công nghệ màn hình OLED bảo vệ mắt vượt trội.

HONOR vừa chính thức chia sẻ những hình ảnh thực tế đầu tiên về mẫu máy tính bảng cao cấp mới mang tên MagicPad 3 Pro phiên bản 12.3 inch. Khác với dòng máy tính bảng 13.3 inch từng ra mắt tập trung vào hiệu năng, thiết bị này được định hướng trở thành một sản phẩm đề cao tính thẩm mỹ, tính di động và trải nghiệm thị giác cho người dùng chuyên nghiệp thường xuyên di chuyển.

Thiết kế siêu mỏng nhẹ và tính di động vượt trội

Điểm ấn tượng nhất trên HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 inch chính là thông số vật lý cực kỳ lý tưởng. Thiết bị sở hữu độ mỏng chỉ 4.8 mm, một con số ấn tượng trong thị trường máy tính bảng hiện nay. Đi kèm với đó là trọng lượng siêu nhẹ ở mức 440 gram, giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và mang theo bên mình suốt ngày dài mà không gây mệt mỏi.

MagicPad 3 Pro 12.3 inch sở hữu độ mỏng chỉ 4.8 mm cùng với trọng lượng siêu nhẹ 440 gram

Sản phẩm xuất hiện với lớp hoàn thiện màu xám không gian sang trọng, các đường nét được tinh chỉnh tinh tế nhằm tạo cảm giác cao cấp. Theo đại diện bộ phận thiết bị thông minh của HONOR, đây là chiến lược tách biệt dòng sản phẩm: trong khi mẫu 13.3 inch đảm nhiệm vai trò xử lý các tác vụ nặng, phiên bản 12.3 inch sẽ tối ưu cho nhu cầu sử dụng linh hoạt và thời trang.

Công nghệ màn hình OLED bảo vệ mắt tối đa

Mặt trước của MagicPad 3 Pro là màn hình OLED kích thước 12.3 inch với hệ thống viền bezel được thu hẹp tối đa, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và hiện đại. HONOR đã tập trung mạnh mẽ vào khả năng bảo vệ sức khỏe người dùng bằng việc trang bị công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao lên tới 5,280Hz.

Phiên bản MagicPad 3 Pro sở hữu màn hình kích thước 12.3 inch với viền bezel siêu mỏng

Tần số PWM siêu cao này giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng nhấp nháy màn hình, từ đó hạn chế hiện tượng nhức mỏi mắt khi sử dụng liên tục trong thời gian dài. Ngoài ra, máy còn đạt chứng nhận IMAX Enhanced, đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng hình ảnh và âm thanh sống động, phục vụ tốt cho các nhu cầu giải trí cao cấp.

Cụm camera độc đáo và khả năng mở rộng phụ kiện

Di chuyển sang mặt lưng, HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 inch gây chú ý với cụm camera đi kèm đèn flash được thiết kế theo dạng vòng tròn đồng tâm, tạo nên nét nhận diện thương hiệu riêng biệt. Ở cạnh bên, thiết bị tích hợp các điểm tiếp xúc từ tính, cho phép kết nối nhanh với bàn phím rời hoặc các phụ kiện ngoại vi khác để biến máy tính bảng thành một công cụ làm việc chuyên nghiệp.

Mặt lưng MagicPad 3 Pro 12.3 inch nổi bật với cụm camera đi kèm đèn flash dạng vòng

Dưới đây là bảng thông số sơ bộ dựa trên các hình ảnh vừa tiết lộ:

Thông số Chi tiết Kích thước màn hình 12.3 inch Công nghệ tấm nền OLED, IMAX Enhanced Tần số PWM 5,280Hz Độ dày 4.8 mm Trọng lượng 440 gram Tính năng mở rộng Hỗ trợ bàn phím từ tính, camera dạng vòng

Hiện tại, mức giá và bảng thông số kỹ thuật chi tiết về cấu hình bên trong vẫn chưa được hãng công bố chính thức. Tuy nhiên, sự xuất hiện của phiên bản 12.3 inch cho thấy tham vọng của HONOR trong việc phủ kín các phân khúc máy tính bảng cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ hiệu năng thuần túy đến tính di động thẩm mỹ.