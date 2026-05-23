Cận cảnh HONOR Win 2 Pro Max: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và pin 10,000mAh cực khủng Phiên bản cao cấp nhất của dòng HONOR Win 2 dự kiến trang bị vi xử lý tiến trình 2nm cùng hệ thống quạt tản nhiệt chủ động và màn hình 185Hz siêu mượt mà.

Thế hệ HONOR Win 2 đang trở thành tâm điểm của cộng đồng công nghệ khi những thông số cấu hình rò rỉ cho thấy sự đột phá mạnh mẽ về hiệu năng và năng lượng. Theo dữ liệu từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, mẫu máy cao cấp nhất trong dòng sản phẩm này sẽ sở hữu những linh kiện phần cứng chưa từng xuất hiện trên thị trường di động hiện nay.

Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên tiến trình 2nm

Trái tim của HONOR Win 2 Pro Max được cho là nền tảng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đây là dòng chip thế hệ mới dự kiến sản xuất trên tiến trình 2nm hiện đại nhất, giúp tối ưu hóa hiệu suất xử lý và tiết kiệm điện năng vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm.

HONOR Win 2 sẽ được trang bị nền tảng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6

Dung lượng pin 10,000mAh và hệ thống tản nhiệt chủ động

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên thiết bị chính là viên pin dung lượng khổng lồ lên tới 10,000mAh. Để duy trì sự ổn định cho máy khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game trong thời gian dài, HONOR đã tích hợp hệ thống quạt tản nhiệt chủ động được nâng cấp toàn diện, giúp giải phóng nhiệt lượng hiệu quả từ bộ vi xử lý siêu mạnh.

Màn hình 185Hz và khả năng hiển thị 2K

Trải nghiệm thị giác trên HONOR Win 2 Pro Max được định hình bởi màn hình phẳng kích thước 6.89 inch. Thiết bị hỗ trợ độ phân giải 2K sắc nét kết hợp cùng tần số quét 185Hz, sử dụng công nghệ tấm nền LTPS tiên tiến để đảm bảo sự mượt mà tối đa trong mọi khung hình.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) Dung lượng pin 10,000mAh Màn hình 6.89 inch, 2K, 185Hz Tản nhiệt Quạt tản nhiệt chủ động

Rất có thể hai mẫu máy này sẽ được gọi là HONOR Win 2 Pro hoặc HONOR Win 2 Pro Max

Chiến lược phân cấp đa dạng sản phẩm

Bên cạnh biến thể Pro Max, HONOR dự kiến sẽ tung ra một dải sản phẩm đa dạng để bao phủ nhiều phân khúc khách hàng:

Phiên bản tiêu chuẩn: Sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Phiên bản giá rẻ: Trang bị chip Snapdragon 8 Elite đời đầu, màn hình 1.5K tần số quét cao.

Phiên bản cao cấp (Pro/Pro Max): Tập trung tối đa vào cấu hình và pin khủng.

Nhiều báo cáo cho thấy dòng sản phẩm này có thể sẽ ra mắt sớm hơn dự kiến tại thị trường nội địa để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như OnePlus 16, iQOO 16 và dòng Redmi K100.