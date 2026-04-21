Cận cảnh Huawei Watch Buds 2: Đột phá thiết kế 2 trong 1 tích hợp tai nghe vào đồng hồ Huawei Watch Buds 2 vừa ra mắt với thiết kế độc bản chứa tai nghe không dây trong thân máy, màn hình OLED 3.000 nits và khung hợp kim titan siêu bền cho trải nghiệm di động tối ưu.

Huawei vừa chính thức giới thiệu Huawei Watch Buds 2, phiên bản kế nhiệm của dòng đồng hồ thông minh tích hợp tai nghe không dây độc đáo. Sản phẩm tiếp tục duy trì triết lý thiết kế tối giản không gian sử dụng bằng cách tận dụng thân đồng hồ làm hộp sạc và nơi lưu trữ tai nghe, đồng thời nâng cấp đáng kể về vật liệu và công nghệ hiển thị.

Thông số hiển thị và độ bền vượt trội

Huawei Watch Buds 2 sở hữu màn hình OLED kích thước 1.5 inch, độ phân giải 466 x 466 pixel. Điểm ấn tượng nhất là độ sáng tối đa đạt mức 3.000 nits, cho phép nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng mặt trời gắt. Để bảo vệ tấm nền cao cấp này, hãng trang bị kính Kunlun thế hệ thứ hai với khả năng chống va đập và trầy xước cao.

Phần khung vỏ được hoàn thiện từ hợp kim titan cấp hàng không, kết hợp lớp phủ nano siêu bền. Cấu trúc này không chỉ mang lại vẻ sang trọng mà còn giúp thiết bị chống lại sự ăn mòn và hao mòn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Kích thước tổng thể của máy là 47 x 37 x 14.69 mm với trọng lượng khoảng 54.5g.

Cơ chế tích hợp tai nghe không dây độc bản

Bên trong thân đồng hồ là cặp tai nghe không dây siêu nhẹ, mỗi bên chỉ nặng 4g. Huawei đã sử dụng thiết kế dạng bát giác kết hợp cấu trúc nam châm đặc biệt để cố định tai nghe chắc chắn nhưng vẫn dễ dàng lấy ra. Tai nghe hỗ trợ công nghệ nhận diện trái – phải linh hoạt, người dùng không cần phân biệt bên tai khi đeo.

Về mặt tính năng, tai nghe tích hợp công nghệ chống ồn chủ động (ANC), chế độ xuyên âm và hệ thống micro đàm thoại chất lượng cao. Việc sạc pin cho tai nghe được thực hiện trực tiếp khi người dùng đặt chúng trở lại vào trong thân đồng hồ, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu mang theo hộp sạc rời.

Tính năng theo dõi sức khỏe và trí tuệ nhân tạo

Huawei Watch Buds 2 được trang bị hệ thống cảm biến tân tiến, hỗ trợ phân tích trạng thái cảm xúc, theo dõi biến thiên nhịp tim (HRV) cả ngày và cảnh báo rối loạn nhịp tim. Đặc biệt, thiết bị còn có khả năng đánh giá nguy cơ đường huyết cao dựa trên các nghiên cứu chuyên sâu và phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ.

Các tính năng chính của sản phẩm

Đối với người dùng yêu thích vận động, sản phẩm cung cấp hơn 90 chế độ thể thao với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hiệu quả tập luyện. Thiết bị cũng tích hợp định vị đa hệ thống (Beidou, GPS, Glonass, Galileo), NFC và tính năng chìa khóa xe kỹ thuật số.

Hiệu suất pin và giá bán chi tiết

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật và thời lượng pin của thiết bị:

Thông số Chi tiết Dung lượng pin đồng hồ 410 mAh Thời gian sử dụng đồng hồ Lên đến 3 ngày Thời gian nghe nhạc (Tai nghe) 3 giờ (Bật ANC) / 4 giờ (Tắt ANC) Kháng nước Chuẩn IP54 Kết nối NFC, Bluetooth, GPS đa hệ thống

Huawei Watch Buds 2 cung cấp ba tùy chọn màu sắc: Đen Obsidian, Bạc Titanium và Nâu Amber. Mức giá cụ thể tùy theo loại dây đeo:

Phiên bản dây cao su fluorocarbon: 3.488 Nhân dân tệ (khoảng 13.47 triệu đồng).

3.488 Nhân dân tệ (khoảng 13.47 triệu đồng). Phiên bản dây đeo titan: 3.988 Nhân dân tệ (khoảng 15.4 triệu đồng).

Đây được xem là giải pháp công nghệ tối ưu cho những người thường xuyên di chuyển, cần sự gọn nhẹ nhưng vẫn đòi hỏi đầy đủ các tính năng thông minh và giải trí âm thanh cao cấp.