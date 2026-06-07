Cận cảnh iQOO Z11i: Smartphone sở hữu pin 6.500 mAh cùng cấu hình tối ưu tầm giá 5 triệu đồng iQOO Z11i vừa chính thức ra mắt với điểm nhấn là viên pin dung lượng lớn 6.500 mAh và vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2. Thiết bị hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng vượt trội trong phân khúc phổ thông.

Thương hiệu iQOO vừa làm mới dòng sản phẩm Z11 tại thị trường Trung Quốc bằng việc ra mắt mẫu iQOO Z11i. Đây là thiết bị hướng đến nhóm người dùng ưu tiên thời lượng pin dài với mức giá tiếp cận dễ dàng, chỉ từ hơn 5 triệu đồng.

Cấu hình phần cứng và hiệu năng xử lý

iQOO Z11i được trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2, một con chip được tối ưu cho các thiết bị 5G tầm trung và giá rẻ, giúp cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu thụ năng lượng. Đi kèm với đó là các tùy chọn bộ nhớ RAM LPDDR4X lên đến 8GB và bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1 với dung lượng tối đa 256GB. Việc sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS 3.1 là một điểm cộng lớn, giúp tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hơn so với các đối thủ cùng tầm giá thường chỉ dùng chuẩn eMMC hoặc UFS 2.2.

Về khả năng hiển thị, máy sở hữu màn hình kích thước 6,74 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà. Tuy nhiên, để tối ưu chi phí, độ phân giải màn hình chỉ dừng lại ở mức HD+. Đáng chú ý, độ sáng màn hình có thể đạt tới 1.200 nits ở chế độ sáng cao, giúp người dùng dễ dàng quan sát dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Điểm nhấn về năng lượng và phần mềm

Điểm thu hút nhất trên iQOO Z11i chính là viên pin dung lượng 6.500 mAh. Với mức dung lượng này, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao lên đến hai ngày. Tuy nhiên, một hạn chế cần lưu ý là máy chỉ hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 15W, điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ mất khá nhiều thời gian để nạp đầy viên pin dung lượng lớn này.

Về phần mềm, iQOO Z11i được cài đặt sẵn hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng. Đây là một bước đi khá bất ngờ từ nhà sản xuất, hứa hẹn mang lại những tính năng mới nhất và khả năng hỗ trợ lâu dài.

Thông số kỹ thuật chi tiết iQOO Z11i

| Thông số | Chi tiết | Màn hình 6,74 inch, 120Hz, HD+, 1.200 nits Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2 RAM/ROM 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB Pin 6.500 mAh, sạc 15W Camera sau 13MP, đèn flash LED, vòng RGB Camera trước 5MP Kháng nước/bụi IP65 Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16)

Bên cạnh cấu hình chính, iQOO Z11i vẫn giữ lại jack cắm tai nghe 3.5mm, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng và đạt chuẩn chống bụi, nước IP65. Thiết bị cũng hỗ trợ đầy đủ các kết nối hiện đại như 5G, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.4 và cổng USB Type-C.

Giá bán và tùy chọn màu sắc

iQOO Z11i hiện có 3 tùy chọn màu sắc bao gồm: Vàng sa mạc, Xanh mực và Xanh lam nhạt. Tại thị trường Trung Quốc, mức giá niêm yết cho các phiên bản cụ thể như sau:

Phiên bản 6GB RAM + 128GB ROM: 1.299 CNY (khoảng 5 triệu đồng).

Phiên bản 8GB RAM + 128GB ROM: 1.499 CNY (khoảng 5,8 triệu đồng).

Phiên bản 8GB RAM + 256GB ROM: 1.699 CNY (khoảng 6,5 triệu đồng).

Với mức giá này, iQOO Z11i trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại phụ hoặc thiết bị chuyên dụng cho các công việc cần thời lượng pin cực dài mà không quá khắt khe về tốc độ sạc hay độ phân giải màn hình.