Cận cảnh Lenovo ThinkPad P14s Gen 7: Laptop trạm siêu nhẹ với chip AMD Ryzen AI PRO Lenovo chính thức mở bán ThinkPad P14s Gen 7 trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI PRO mạnh mẽ và khả năng nâng cấp RAM vượt trội. Với trọng lượng chỉ 1,29 kg, đây là giải pháp di động tối ưu cho các tác vụ kỹ thuật chuyên sâu.

Lenovo vừa chính thức đưa mẫu laptop ThinkPad P14s Gen 7 phiên bản trang bị vi xử lý AMD ra thị trường toàn cầu. Sau khi xuất hiện tại các khu vực như Úc và Châu Âu, dòng máy trạm di động mỏng nhẹ này hiện đã có mặt tại thị trường Bắc Mỹ, đánh dấu sự sẵn sàng của một trong những thiết bị làm việc chuyên nghiệp linh hoạt nhất hiện nay.

ThinkPad P14s Gen 7 duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng ThinkPad với một tùy chọn màu sắc duy nhất.

Sức mạnh từ kiến trúc AMD Zen 5 và khả năng nâng cấp RAM ấn tượng

Điểm nhấn quan trọng nhất trên ThinkPad P14s Gen 7 chính là việc sử dụng dòng vi xử lý Ryzen AI PRO thuộc gia đình "Gorgon Point" của AMD. Người dùng có thể lựa chọn giữa Ryzen AI 7 PRO 450 hoặc Ryzen AI 9 HX PRO 470. Dù đây là những con chip thế hệ mới, hiệu năng thực tế được dự báo sẽ có sự cải thiện ổn định so với thế hệ tiền nhiệm dựa trên kiến trúc Strix Point.

Đáng chú ý, dù sở hữu thân hình mỏng nhẹ, Lenovo vẫn trang bị cho máy khả năng nâng cấp phần cứng linh hoạt – điều vốn đang dần biến mất trên các dòng laptop hiện đại. Máy hỗ trợ RAM DDR5-5600 hoạt động ở chế độ kênh đôi (dual-channel). Mặc dù các cấu hình sẵn có thường dừng lại ở mức 64 GB, nhưng bo mạch chủ của ThinkPad P14s Gen 7 thực tế hỗ trợ tối đa lên đến 96 GB RAM, cho phép người dùng tự nâng cấp tùy theo nhu cầu công việc đặc thù.

Thiết kế tối ưu cho tính di động nhưng không đánh đổi hiệu năng

Với trọng lượng chỉ 1,29 kg, ThinkPad P14s Gen 7 là một trong những mẫu máy trạm 14 inch nhẹ nhất trên thị trường. Trọng lượng này giúp thiết bị trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho các kỹ sư, kiến trúc sư hoặc chuyên gia thường xuyên phải di chuyển nhưng vẫn cần một cỗ máy đủ mạnh để xử lý các tác vụ nặng.

Về khả năng lưu trữ, máy được trang bị một khe cắm SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4. Trong các phiên bản xuất xưởng, Lenovo cung cấp sẵn ổ cứng với dung lượng lên đến 1 TB, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng cho các ứng dụng chuyên nghiệp.

Màn hình và các thông số kỹ thuật bổ trợ

Mặc dù sở hữu cấu hình bên trong mạnh mẽ, Lenovo vẫn duy trì một tiêu chuẩn màn hình thực dụng cho dòng P14s Gen 7. Máy sử dụng tấm nền IPS độ phân giải 1200p, đạt độ sáng 500 nits và tần số quét 60 Hz. Điểm cộng lớn của màn hình này là độ phủ màu đạt 100% không gian màu sRGB, phù hợp cho các công việc liên quan đến thiết kế đồ họa cơ bản và độ chính xác màu sắc cao.

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý AMD Ryzen AI 7 PRO 450 / Ryzen AI 9 HX PRO 470 Bộ nhớ RAM Tối đa 96 GB DDR5-5600 (Hỗ trợ nâng cấp) Lưu trữ SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (Lên đến 1 TB) Màn hình 14 inch IPS, 1200p, 500 nits, 100% sRGB Trọng lượng 1,29 kg

Tại thị trường Mỹ, ThinkPad P14s Gen 7 có mức giá khởi điểm từ 1.869 USD cho cấu hình cơ bản sử dụng chip Ryzen AI 7 PRO 450 và 8 GB RAM. Phiên bản cao cấp nhất hiện có giá lên tới 3.469 USD. Tại Canada, mức giá tương ứng dao động từ 2.599 CAD đến 4.819 CAD tùy vào cấu hình lựa chọn.