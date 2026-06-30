Cận cảnh loạt dây đeo mới của Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 vừa rò rỉ Samsung dự kiến làm mới dòng smartwatch thế hệ tiếp theo bằng bộ sưu tập dây đeo Marine, Trail và Hybrid đa sắc màu, hứa hẹn khả năng tương thích ngược ấn tượng.

Samsung đang chuẩn bị cho sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7 tới với tâm điểm là các dòng thiết bị đeo thế hệ mới. Những hình ảnh báo chí vừa rò rỉ đã hé lộ chi tiết về hệ sinh thái phụ kiện dành cho Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2, cho thấy một bước chuyển mình mạnh mẽ trong ngôn ngữ thiết kế và màu sắc của hãng công nghệ Hàn Quốc.

Dây đeo Marine và Trail: Điểm nhấn cho dòng Ultra thể thao cao cấp

Galaxy Watch Ultra 2 tiếp tục khẳng định vị thế là dòng đồng hồ thông minh chuyên biệt cho hoạt động cường độ cao. Theo các hình ảnh rò rỉ, phiên bản dây silicon Marine Band sẽ có sự xuất hiện của logo “Ultra” đặc trưng nằm gần phía cuối dây. Samsung đã bổ sung hàng loạt tông màu mới như Beige, Black, Blue, Green và Orange. Sự đa dạng này giúp thiết bị thoát khỏi dáng vẻ hầm hố đơn điệu, trở nên linh hoạt hơn khi kết hợp với trang phục hàng ngày.

Dây đeo Marine cho Galaxy Watch Ultra 2

Bên cạnh dòng Marine, tùy chọn Trail Band cũng được tinh chỉnh lại. Đây là loại dây hướng đến người dùng yêu thích chạy bộ địa hình hoặc vận động ngoài trời nhờ trọng lượng nhẹ và độ thoáng khí cao. Phiên bản mới duy trì ba màu chủ đạo là Đen, Xanh dương và Cam nhưng có thiết kế tối giản và gọn gàng hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Dây đeo Trail cho Galaxy Watch Ultra 2

Galaxy Watch 9: Chuyển mình với tông màu Pastel và dây Hybrid

Đối với dòng Galaxy Watch 9 tiêu chuẩn, Samsung dường như đang ưu tiên nhóm khách hàng thời trang. Dòng Classic Sport Band gây bất ngờ khi sở hữu các tông màu pastel dịu mắt như vàng, xanh lá, xanh dương và be. Đây là thay đổi đáng kể so với các gam màu trung tính truyền thống, mang lại cảm giác trẻ trung và hiện đại hơn.

Dây đeo thể thao cho Galaxy Watch 9

Đặc biệt, Galaxy Watch 9 còn bổ sung thêm dòng Hybrid Band. Đây là giải pháp kết hợp giữa vẻ ngoài lịch lãm của chất liệu da và sự bền bỉ của silicon bên trong. Các màu sắc như nâu, xám, đen và be trên dòng Hybrid hướng đến đối tượng người dùng văn phòng, cần một chiếc đồng hồ vừa có thể đeo đi làm, vừa có thể sử dụng trong phòng tập.

Dây đeo Hybrid Band cho Galaxy Watch 9

Cơ chế khóa thông minh và khả năng tương thích ngược

Một điểm đáng lưu ý trong các hình ảnh rò rỉ là cơ chế khóa dây đeo. Samsung dường như vẫn duy trì hệ thống chốt khóa tương tự như các thế hệ gần đây. Điều này mở ra khả năng tương thích ngược, cho phép người dùng Galaxy Watch 8 hoặc Galaxy Watch Ultra đời đầu có thể sử dụng chung các bộ dây đeo mới này.

Việc mở rộng hệ sinh thái phụ kiện không chỉ giúp người dùng cá nhân hóa thiết bị tốt hơn mà còn cho thấy tham vọng của Samsung trong việc biến đồng hồ thông minh thành một món trang sức công nghệ thực thụ. Các thông tin chi tiết về tính năng và giá bán chính thức sẽ được công bố tại sự kiện sắp tới.