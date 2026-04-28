Cận cảnh loạt smartphone flagship đắt nhất Việt Nam với giá bán tới 65 triệu đồng Thị trường di động cao cấp tại Việt Nam đang chứng kiến cuộc đua khốc liệt giữa các dòng máy gập và iPhone phiên bản dung lượng lớn. Với mức giá dao động từ 50 đến 65 triệu đồng, các thiết bị này đại diện cho đỉnh cao công nghệ về xử lý AI, nhiếp ảnh 200MP và thiết kế phần cứng.

Phân khúc điện thoại cao cấp chính hãng tại Việt Nam vừa xác lập những cột mốc giá mới, vượt xa các tiêu chuẩn trước đây. Không tính đến các dòng máy siêu sang hay phiên bản tùy biến giới hạn, những mẫu flagship từ OPPO, Apple và Samsung hiện đang dẫn đầu thị trường về cả công nghệ lẫn giá thành, phục vụ nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm đột phá.

OPPO Find N6: Smartphone gập đắt nhất thị trường Việt

Với mức giá 64,99 triệu đồng cho phiên bản 512GB, OPPO Find N6 hiện giữ vị trí quán quân về giá bán. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị nằm ở kết cấu gập màn hình tối ưu, gần như loại bỏ hoàn toàn nếp gấp và đạt chuẩn kháng bụi nước IP59 – chỉ số cao nhất hiện nay trên các dòng máy gập.

Về khả năng hiển thị, máy sở hữu màn hình trong 8,12 inch và màn hình ngoài 6,62 inch, cả hai đều sử dụng công nghệ LTPO 120Hz với độ sáng cực cao. Đây cũng là thiết bị gập đầu tiên tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng hệ thống camera Hasselblad 200MP, mang lại khả năng xử lý hình ảnh và hiệu năng vượt trội cho các tác vụ chuyên nghiệp.

OPPO Find N6 512GB (Ảnh: OPPO).

iPhone 17 Pro Max 2TB: Đỉnh cao lưu trữ và hiệu năng Apple

Apple tiếp tục khẳng định vị thế với iPhone 17 Pro Max phiên bản 2TB có giá 63,99 triệu đồng. Điểm khác biệt lớn nhất của model này không chỉ nằm ở dung lượng lưu trữ khổng lồ mà còn ở chip A19 Pro mạnh mẽ, tối ưu hoàn hảo cho hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Máy sử dụng khung nhôm nguyên khối kết hợp kính Ceramic Shield 2 và hệ thống tản nhiệt buồng hơi Vapor Chamber để duy trì hiệu suất ổn định.

Hệ thống camera trên phiên bản này cũng được nâng cấp đồng bộ với ba cảm biến 48MP, hỗ trợ zoom quang học 8x và khả năng quay phim 8K chuyên nghiệp. Với thời lượng pin xem video lên tới 37 giờ, đây là lựa chọn hàng đầu cho những người dùng cần một thiết bị làm việc di động không giới hạn.

iPhone 17 Pro Max 2TB (Ảnh: Apple).

Samsung Galaxy Z Fold7: Kỷ nguyên mỏng nhẹ và Galaxy AI

Ở mức giá 52,9 triệu đồng, Samsung Galaxy Z Fold7 tập trung vào việc tinh chỉnh thiết kế để trở thành mẫu điện thoại gập mỏng nhẹ nhất của hãng. Khi mở ra, máy chỉ dày 4,2mm và nặng 215g, mang lại cảm giác cầm nắm linh hoạt như một chiếc smartphone dạng phẳng truyền thống nhưng vẫn giữ được không gian hiển thị lên tới 8 inch.

Sức mạnh của Galaxy Z Fold7 nằm ở chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy và hệ sinh thái Galaxy AI tích hợp sâu vào One UI 8. Các tính năng như Gemini Live hay ProVisual Engine giúp người dùng tối ưu hóa công việc đa nhiệm và chỉnh sửa hình ảnh thông minh từ camera chính 200MP.

Samsung Galaxy Z Fold7 512GB (Ảnh: Samsung).

Vivo X300 Ultra: Quái vật nhiếp ảnh với cảm biến Sony LYTIA

Đứng ở vị trí tiếp theo là Vivo X300 Ultra với giá từ 49,99 triệu đồng. Đây là mẫu flagship hướng tới những người đam mê nhiếp ảnh chuyên dụng. Máy trang bị cảm biến chính Sony LYTIA 901 kích thước 1/1.12 inch và đặc biệt là khả năng kết nối thêm các ống kính rời bên ngoài để mở rộng tiêu cự chụp xa.

Thiết bị sử dụng màn hình AMOLED 144Hz siêu mượt và viên pin silicon-carbon dung lượng lớn 6.600mAh đi kèm sạc nhanh 100W, đảm bảo duy trì hoạt động bền bỉ cho các chuyến đi chụp ảnh dài ngày.

Vivo X300 Ultra 512GB (Ảnh: Vivo).

So sánh thông số kỹ thuật các dòng flagship đắt nhất