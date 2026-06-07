Cận cảnh Motorola Moto G77 Power: Pin 7.000mAh cực khủng cùng cổng tai nghe 3.5mm truyền thống Motorola chính thức công bố cấu hình Moto G77 Power với viên pin 7.000mAh, chip Dimensity 6400 và cổng tai nghe 3.5mm. Máy dự kiến ra mắt tại India vào ngày 8/7/2026.

Motorola vừa chính thức xác nhận thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu smartphone mới mang tên Moto G77 Power. Đúng như tên gọi, thiết bị này tập trung mạnh mẽ vào thời lượng sử dụng với viên pin dung lượng lớn, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc tầm trung tại thị trường India.

Cấu hình phần cứng và khả năng hiển thị

Moto G77 Power được trang bị màn hình LCD kích thước 6,72 inch, độ phân giải Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels). Đáng chú ý, màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn. Bên trong, máy sử dụng vi xử lý Dimensity 6400, một chipset được sản xuất trên tiến trình 6nm của MediaTek, kết hợp cùng GPU ARM Mali-G57 MP2.

Thiết kế tổng thể của Motorola Moto G77 Power.

Về khả năng lưu trữ, Motorola cung cấp hai tùy chọn bộ nhớ RAM là 4GB hoặc 8GB, đi kèm bộ nhớ trong 128GB. Người dùng cũng có thể mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD với dung lượng hỗ trợ tối đa lên đến 1TB.

Điểm nhấn về pin và hệ thống camera

Cải tiến đáng giá nhất trên Moto G77 Power chính là viên pin dung lượng 7.000mAh, tăng đáng kể so với mức 5.200mAh trên phiên bản Moto G77 tiêu chuẩn. Để nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ này, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 30W qua cổng USB-C 2.0. Ngoài ra, thiết bị còn có khả năng sạc ngược có dây với công suất 6W cho các phụ kiện khác.

Moto G77 Power sở hữu nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt theo bảng màu Pantone.

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính Sony LYT-600 độ phân giải 50MP và một ống kính góc siêu rộng 8MP. Ở mặt trước, camera selfie có độ phân giải lên đến 32MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video chất lượng cao.

Tính năng bổ trợ và phần mềm

Một điểm cộng lớn cho những người dùng yêu thích âm thanh truyền thống là sự hiện diện của jack tai nghe 3.5mm. Bên cạnh đó, máy còn sở hữu loa stereo hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos và khả năng kết nối 5G hiện đại. Moto G77 Power sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Motorola cam kết cung cấp một năm cập nhật hệ điều hành và ba năm vá lỗi bảo mật cho thiết bị này.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Moto G77 Power

Thông số Chi tiết Màn hình 6.72 inch LCD, 120Hz, Full HD+ Vi xử lý MediaTek Dimensity 6400 (6nm) RAM/ROM 4GB/8GB RAM - 128GB ROM (Hỗ trợ microSD 1TB) Camera sau 50MP (Sony LYT-600) + 8MP (Góc siêu rộng) Camera trước 32MP Pin/Sạc 7.000mAh, Sạc nhanh 30W, Sạc ngược 6W Hệ điều hành Android 16 Kích thước/Trọng lượng 166.23 x 76.50 x 8.89mm / 215g Kháng nước/bụi IP64

Thiết bị có trọng lượng 215 gram và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP64. Các tùy chọn màu sắc bao gồm: Pantone Impenetrable, Pantone Nautical Blue, Pantone Fuchsia Red và Pantone Laurel Green. Hiện tại, mức giá chính thức của sản phẩm vẫn chưa được tiết lộ cho đến ngày ra mắt 8/7/2026 tại India.