Cận cảnh OPPO Enco Clip2: Tai nghe kẹp vành tai thời thượng, pin 40 giờ và Bluetooth 6.1 OPPO Enco Clip2 gây ấn tượng với thiết kế dạng kẹp siêu nhẹ 5.2g như món trang sức, tích hợp âm thanh Dynaudio cùng thời lượng pin bền bỉ lên đến 40 giờ sử dụng.

OPPO Enco Clip2 là mẫu tai nghe không dây thế hệ mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế dạng kẹp (Open-ear) độc đáo, kết hợp giữa thiết bị âm thanh và phụ kiện thời trang. Sản phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 21 tháng 4 với điểm nhấn là trọng lượng siêu nhẹ 5.2 gram mỗi bên và tổng thời lượng pin đạt 40 giờ.

Thiết kế Open-ear lấy cảm hứng từ trang sức

Khác biệt với các dòng tai nghe in-ear truyền thống, OPPO Enco Clip2 sử dụng cấu trúc kẹp sát vào vành tai. Với lớp hoàn thiện màu vàng sang trọng, thiết bị trông giống như một chiếc khuyên tai cá tính, giúp loại bỏ tình trạng đau nhức ống tai khi sử dụng trong thời gian dài.

Bên trong thân tai nghe được tích hợp một tấm titan siêu mỏng nhằm tăng cường độ linh hoạt, giúp thiết bị ôm sát và ổn định hơn khi người dùng vận động. Trọng lượng mỗi bên tai chỉ 5.2 gram, đảm bảo sự thoải mái và an toàn tối đa cho người đeo.

Thiết kế dạng kẹp vành tai mang lại cảm giác thoải mái và an toàn khi sử dụng

Công nghệ âm thanh Dynaudio và kết nối Bluetooth 6.1

Về chất lượng âm thanh, OPPO tiếp tục hợp tác chiến lược với thương hiệu Dynaudio để tinh chỉnh dải âm. Enco Clip2 được trang bị hệ thống DAC đôi cùng màng loa kép, giúp tối ưu hóa độ chi tiết và khả năng phân tách các dải âm thanh một cách chính xác.

Sản phẩm gây chú ý khi hỗ trợ chuẩn kết nối Bluetooth 6.1 mới nhất hiện nay, cho phép phạm vi kết nối lý thuyết lên đến 400 mét. Ngoài ra, tai nghe còn tương thích tốt với các lệnh điều khiển bằng giọng nói trên hệ sinh thái Apple, cho phép người dùng chuyển nhạc, điều chỉnh âm lượng hoặc nhận cuộc gọi mà không cần chạm vào điện thoại.

Tai nghe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi và kết nối

Hiệu suất xử lý và thời lượng pin ấn tượng

Trái tim của Enco Clip2 là vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 6nm tiên tiến. Con chip này không chỉ tối ưu điện năng mà còn hỗ trợ công nghệ chống ồn cuộc gọi bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và tính năng dịch thuật trực tiếp đầy tiện ích.

Về năng lượng, thiết bị cung cấp thời gian nghe nhạc liên tục khoảng 9.5 giờ cho mỗi lần sạc. Khi kết hợp với hộp sạc đi kèm, tổng thời gian sử dụng có thể kéo dài đến 40 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao của người dùng năng động.

Thông số kỹ thuật nổi bật của OPPO Enco Clip2