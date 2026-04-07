Cận cảnh OPPO F33 Pro 5G: Pin 7.000 mAh, sạc 80W và chuẩn kháng nước IP69K Sản phẩm mới của OPPO gây chú ý với dung lượng pin khủng, chip Dimensity 6360 Max và thiết kế camera độc đáo, dự kiến ra mắt vào giữa tháng 4 với mức giá hấp dẫn.

Dòng F-Series mới của OPPO đang thu hút sự quan tâm lớn của giới công nghệ với những thông số ấn tượng về dung lượng pin và độ bền. Theo các báo cáo mới nhất, OPPO F33 Pro 5G sẽ là tâm điểm của đợt ra mắt sắp tới tại thị trường Ấn Độ, định vị trong phân khúc tầm trung nhưng sở hữu nhiều tính năng cao cấp.

Thời điểm ra mắt và giá bán dự kiến

Thông tin rò rỉ cho biết dòng sản phẩm F33 Series sẽ chính thức được trình làng vào ngày 14/4 tới. Về giá bán, OPPO F33 Pro 5G được dự báo sẽ có mức giá dưới 35.000 INR (tương đương khoảng 9,9 triệu đồng). Đây được xem là mức giá cạnh tranh khi so sánh với những trang bị kỹ thuật mà thiết bị này sở hữu.

Thông số kỹ thuật và hiệu năng xử lý

Trái tim của OPPO F33 Pro 5G là vi xử lý MediaTek Dimensity 6360 Max, một con chip tối ưu cho khả năng kết nối 5G và tiết kiệm năng lượng. Thiết bị sở hữu màn hình kích thước 6.57 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho các tác vụ giải trí và làm việc.

Thông số Chi tiết rò rỉ Vi xử lý MediaTek Dimensity 6360 Max Màn hình 6.57 inch Trọng lượng 194 gram Hệ điều hành ColorOS 16 Độ bền Kháng nước, chống bụi IP69K

Đáng chú ý, dù sở hữu viên pin dung lượng rất lớn, máy vẫn duy trì được trọng lượng ở mức 194 gram. Đặc biệt, chuẩn kháng nước và chống bụi IP69K giúp thiết bị có khả năng chịu được áp lực nước lớn và nhiệt độ cao, vượt xa các tiêu chuẩn IP67 hay IP68 thông thường trên điện thoại di động.

Thiết kế và hệ thống camera

Về ngoại hình, OPPO F33 Pro 5G mang đến làn gió mới với cụm camera sau được thiết kế lại. Các hình ảnh quảng cáo cho thấy sự tương đồng với phong cách bố trí ống kính được cho là của dòng iPhone 17 Pro trong tương lai. Máy sẽ có ít nhất hai tùy chọn màu sắc là Đỏ và Xanh nhạt.

Hệ thống quang học bao gồm camera chính 50MP hỗ trợ bởi cảm biến đo độ sâu 2MP. Ở mặt trước, camera selfie được tinh chỉnh với góc nhìn rộng lên đến 100 độ, phù hợp cho việc chụp ảnh nhóm và quay vlog.

Đột phá về năng lượng và khả năng sạc

Điểm mạnh nhất giúp OPPO F33 Pro 5G tạo lợi thế cạnh tranh chính là viên pin 7.000 mAh. Để nạp đầy viên pin dung lượng lớn này, OPPO trang bị công nghệ sạc nhanh có dây 80W. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc ngược có dây 10W, cho phép chia sẻ năng lượng với các thiết bị phụ kiện khác trong trường hợp khẩn cấp.

So sánh với các dòng sản phẩm hiện hữu

Bên cạnh biến thể Pro, người dùng cũng có thể cân nhắc các lựa chọn khác trong hệ sinh thái của hãng như OPPO Reno15 F. Dòng Reno15 F sở hữu chip Snapdragon 6 Gen 1, màn hình AMOLED 120Hz và các chuẩn kháng nước IP66/68/69, tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm hiển thị và quay phim chuyên nghiệp với camera OIS.

Nhìn chung, OPPO F33 Pro 5G là một bước đi chiến lược của hãng nhằm chiếm lĩnh phân khúc người dùng ưu tiên thời lượng sử dụng pin cực dài và độ bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt, đồng thời vẫn giữ được độ mỏng nhẹ và thiết kế thời thượng.