Cận cảnh OPPO Find X9 Ultra qua video rò rỉ: Camera 200MP và pin 7.050mAh ấn tượng Flagship OPPO Find X9 Ultra lộ diện với thiết kế mặt lưng da sang trọng, hệ thống ống kính tiềm vọng 10x cùng cấu hình mạnh mẽ trước ngày ra mắt chính thức 21/4.

Mẫu điện thoại cao cấp nhất của OPPO là Find X9 Ultra vừa bất ngờ lộ diện thông qua một video trên tay thực tế tại Trung Quốc. Video này không chỉ xác nhận ngôn ngữ thiết kế độc đáo của máy mà còn hé lộ những thông số kỹ thuật ấn tượng về hệ thống camera và dung lượng pin, hứa hẹn tạo nên một cuộc cạnh tranh gay gắt trong phân khúc flagship vào cuối tháng 4 này.

Thiết kế sang trọng với mặt lưng giả da cao cấp

Dựa trên đoạn video rò rỉ, OPPO Find X9 Ultra gây ấn tượng mạnh với ngoại hình sang trọng và mang đậm tính chuyên nghiệp. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở cụm camera hình tròn có kích thước "khổng lồ", chiếm gần như trọn vẹn nửa phía trên của mặt lưng. Đây là nơi chứa hệ thống thấu kính phức tạp, minh chứng cho tham vọng dẫn đầu về nhiếp ảnh di động của hãng.

Toàn bộ mặt sau của thiết bị được hoàn thiện bằng chất liệu giả da cao cấp. Đặc biệt, OPPO đã sử dụng phong cách phối màu chia cắt ở phần mép dưới, không chỉ giúp tăng cường độ bám tay khi cầm nắm mà còn tạo nên hiệu ứng thị giác tinh tế, phân tách rõ rệt các vùng chức năng của máy.

Ảnh thực tế OPPO Find X9 Ultra

Hệ thống camera đột phá với khả năng siêu zoom

OPPO Find X9 Ultra được trang bị hệ thống camera sở hữu những thông số phần cứng hàng đầu hiện nay. Trọng tâm là cảm biến chính Sony LYT-901 với độ phân giải lên đến 200 megapixel, đi kèm một ống kính góc siêu rộng 50 megapixel thế hệ mới. Đáng chú ý, khả năng chụp ảnh xa của máy được nâng cấp mạnh mẽ với sự xuất hiện của ống kính tiềm vọng 3x độ phân giải 200 megapixel và một camera tele 10x 50 megapixel.

Để tối ưu hóa chất lượng ảnh chụp ở khoảng cách xa, OPPO đã tái thiết kế cấu trúc lăng kính bên trong cụm camera. Đi kèm với đó là hệ thống hiệu chuẩn quang học chủ động được thực hiện ngay trong quá trình sản xuất, đảm bảo độ căn chỉnh chính xác tuyệt đối cho từng thiết bị. Điều này giúp hình ảnh duy trì được độ chi tiết và màu sắc trung thực ngay cả khi sử dụng mức zoom lớn.

OPPO Find X9 Ultra sẽ ra mắt vào ngày 21/4 tới

Màn hình 144Hz và sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Về khả năng hiển thị, Find X9 Ultra sở hữu màn hình LTPO AMOLED ProXDR kích thước 6.82 inch, độ phân giải sắc nét 3.120 x 1.440 pixel. Màn hình này hỗ trợ tần số quét thích ứng lên đến 144Hz và có thể đạt độ sáng tối đa 3.600 nits, cho phép nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gay gắt. Toàn bộ bề mặt màn hình được bảo vệ bởi kính NanoCrystal chuyên dụng của OPPO.

Bên trong, máy được cung cấp sức mạnh từ con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp cùng công nghệ tối ưu hóa Trinity Engine. Với cấu hình RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB, thiết bị sẵn sàng xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng nhất từ đồ họa đến đa nhiệm.

Hình ảnh render của OPPO Find X9 Ultra

Thời lượng pin khủng và khả năng kháng nước bền bỉ

Một trong những điểm nâng cấp sáng giá nhất trên Find X9 Ultra là viên pin dung lượng lớn 7.050mAh. Đây là mức dung lượng vượt trội so với mặt bằng chung của các flagship hiện nay. Để nạp đầy viên pin này, máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W.

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO Find X9 Ultra:

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.82 inch, LTPO AMOLED ProXDR, 144Hz, 3.600 nits Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ 16GB RAM / 512GB ROM Camera sau Chính 200MP, Siêu rộng 50MP, Tele 3x 200MP, Tele 10x 50MP Pin & Sạc 7.050mAh, Sạc nhanh 100W, Sạc không dây 50W Độ bền Chuẩn kháng nước IP66, IP68, IP69

Dù sở hữu viên pin lớn và hệ thống camera phức tạp, máy vẫn duy trì độ dày trong khoảng 8.65mm đến 9.1mm với trọng lượng khoảng 235g. Việc đạt cùng lúc ba chuẩn kháng nước, bụi (IP66, IP68 và IP69) cho thấy OPPO cực kỳ chú trọng đến độ bền của sản phẩm trong các môi trường khắc nghiệt. Theo kế hoạch, OPPO Find X9 Ultra sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/4 tới.