Cận cảnh OPPO Find X9s Pro: Flagship nhỏ gọn sở hữu pin 7,025 mAh và camera kép 200MP Mẫu điện thoại cao cấp mới của OPPO gây kinh ngạc khi tích hợp viên pin dung lượng siêu lớn và hệ thống camera độ phân giải cao trong một thân máy màn hình 6.32 inch.

OPPO Find X9s Pro là mẫu điện thoại cao cấp được định vị ở phân khúc flagship nhỏ gọn nhưng sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng với viên pin lên tới 7,025 mAh. Thiết bị dự kiến sẽ chính thức ra mắt cùng phiên bản Find X9 Ultra vào ngày 21 tháng 4 tới đây tại thị trường Trung Quốc. Những thông tin rò rỉ mới nhất từ nhà mạng nội địa đã tiết lộ toàn bộ cấu hình phần cứng của dòng sản phẩm này.

Thiết kế tối ưu cho thao tác một tay và màn hình sắc nét

Khác với xu hướng màn hình lớn hiện nay, OPPO Find X9s Pro tập trung vào trải nghiệm cầm nắm với kích thước màn hình chỉ 6.32 inch. Máy sử dụng tấm nền cao cấp với độ phân giải 2640 x 1216 pixel, mang lại mật độ điểm ảnh cao và độ chi tiết sắc nét. Cảm biến vân tay cũng được tích hợp ẩn dưới màn hình để tối ưu không gian hiển thị.

Về kích thước tổng thể, máy có số đo 150.36 x 71.72 x 8.40 mm và trọng lượng đạt mức 200 gram. Đây là một nỗ lực lớn của OPPO khi phải cân bằng giữa kích thước nhỏ gọn và việc tích hợp các linh kiện phần cứng mạnh mẽ bên trong.

Sức mạnh từ vi xử lý Dimensity 9500 và Android 16

Bên trong thiết bị là vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 (mã hiệu MT6993) với tốc độ xung nhịp tối đa lên đến 4.21GHz. Đây là một trong những con chip mạnh mẽ nhất hiện nay, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà cho mọi tác vụ từ công việc đến giải trí nặng. Máy cũng là một trong những thiết bị đầu tiên cài sẵn hệ điều hành Android 16 trên giao diện tùy biến ColorOS 16.

OPPO Find X9s Pro có tùy chọn cao cấp nhất với 16GB RAM đi cùng 512GB hoặc 1TB bộ nhớ

OPPO cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn về bộ nhớ, từ mức RAM 8GB/12GB cho đến phiên bản cao cấp nhất sử dụng 16GB RAM. Dung lượng lưu trữ cũng đa dạng với các tùy chọn 256GB, 512GB và lên đến 1TB cho nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn.

Đột phá về dung lượng pin và công nghệ camera

Điểm đáng chú ý nhất trên OPPO Find X9s Pro chính là viên pin dung lượng 7,025 mAh. Việc tích hợp viên pin lớn như vậy vào một khung máy nhỏ gọn 6.32 inch là một bước tiến đáng kể về mặt kỹ thuật đóng gói linh kiện. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W, giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi.

Hệ thống camera sau của máy cũng không hề kém cạnh với cụm camera kép độ phân giải 200 megapixel. Cảm biến chính Samsung HPE kết hợp với ống kính tele tiềm vọng Samsung HP5 cho phép khả năng zoom và chi tiết ảnh vượt trội. Ngoài ra, máy còn một ống kính bổ trợ 50 megapixel và cảm biến đa phổ 3.2 megapixel để tái tạo màu sắc chính xác hơn.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO Find X9s Pro

Thông số Chi tiết Màn hình 6.32 inch, 2640 x 1216 pixel Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 (4.21GHz) RAM 8GB / 12GB / 16GB Bộ nhớ trong 256GB / 512GB / 1TB Camera sau 200MP (Chính) + 200MP (Tele) + 50MP Camera trước 32MP Dung lượng pin 7,025 mAh Sạc nhanh 80W (Có dây) / 50W (Không dây) Hệ điều hành Android 16 (ColorOS 16)

Sản phẩm dự kiến sẽ lên kệ với bốn tùy chọn màu sắc bao gồm cam, titan, trắng và lục lam, hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho phân khúc smartphone nhỏ gọn nhưng sở hữu hiệu năng và thời lượng pin dẫn đầu thị trường.