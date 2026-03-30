Cận cảnh OPPO K15 Pro: Mặt lưng sợi carbon mạ vàng và pin khủng 8.000 mAh OPPO vừa hé lộ dòng K15 Pro với thiết kế phá cách tích hợp đèn LED RGB và quạt tản nhiệt, đi kèm viên pin 8.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh 100W ấn tượng.

OPPO đang chuẩn bị khởi động tháng tư bằng việc ra mắt dòng điện thoại thông minh K-series hoàn toàn mới. Tâm điểm của sự kiện diễn ra vào ngày 1 tháng 4 sắp tới chính là mẫu điện thoại tầm trung mang tên OPPO K15 Pro. Đây được xem là phiên bản kế nhiệm tiềm năng cho chiếc OPPO K13 Turbo Pro từng xuất hiện trên thị trường vào năm ngoái.

Thiết kế đột phá với chất liệu sợi carbon và vàng lá

Trước thềm sự kiện ra mắt, OPPO đã công bố loạt ảnh quảng bá khoe trọn thiết kế mặt lưng phá cách của K15 Pro. Thiết bị sẽ có bốn tùy chọn màu sắc bao gồm: Cyber Wings, Origin Gray, Light Dust Pink và Golden Legend. Đáng chú ý nhất là phiên bản Golden Legend được chế tác từ sợi carbon chuẩn hàng không vũ trụ, kết hợp cùng các chi tiết lá vàng điểm xuyết ngẫu nhiên.

Hệ thống đèn LED RGB và giải pháp tản nhiệt chủ động

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của dòng sản phẩm này chính là hệ thống đèn LED RGB rực rỡ được tích hợp khéo léo trên mặt lưng. Máy sở hữu một dải LED hình bầu dục bao quanh đèn flash, một dải dọc đặt bên phải và một đèn hình viên thuốc ở góc dưới cùng. Ngoài ra, khu vực cụm camera còn gây ấn tượng với hệ thống ống kính kép và một quạt làm mát chủ động được tích hợp sẵn bên trong để tối ưu hiệu suất.

Thông số kỹ thuật ấn tượng với viên pin 8.000 mAh

OPPO đã chính thức mở cổng đặt hàng trước cho cả hai phiên bản K15 tiêu chuẩn và K15 Pro. Theo các thông số được tiết lộ, phiên bản Pro sẽ sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ 8.000 mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh 100W. Cấu hình phần cứng bao gồm RAM 12GB và hai tùy chọn bộ nhớ lưu trữ là 256GB hoặc 512GB.

Việc đưa hệ thống đèn LED RGB và quạt tản nhiệt vật lý lên một thiết bị tầm trung cho thấy định hướng mới của OPPO trong việc phá vỡ các quy chuẩn thiết kế truyền thống, biến K15 Pro thành một thiết bị giải trí đa phương tiện mạnh mẽ.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO K15 Pro

Thông số Chi tiết dự kiến Dung lượng Pin 8.000 mAh Công nghệ sạc Sạc nhanh 100W Bộ nhớ RAM 12GB Bộ nhớ trong 256GB / 512GB Tính năng đặc biệt Đèn LED RGB, Quạt tản nhiệt chủ động

