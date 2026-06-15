Cận cảnh OPPO K15 trên TENAA: Thiết kế mới lạ cùng viên pin dung lượng 7.755 mAh OPPO K15 (mã PYD110) vừa lộ diện đầy đủ thông số và hình ảnh trên TENAA, gây chú ý với viên pin khủng 7.755 mAh, cụm camera 50MP và màn hình hiển thị hơn 1 tỷ màu.

Cơ quan chứng nhận TENAA của Trung Quốc vừa cập nhật hình ảnh và thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu smartphone tầm trung mới nhất từ OPPO với mã hiệu PYD110, được xác định là OPPO K15. Thiết bị này đánh dấu bước đi mới của hãng trong việc tối ưu hóa thời lượng sử dụng và thay đổi ngôn ngữ thiết kế truyền thống của dòng K series.

Ngôn ngữ thiết kế góc cạnh và cụm camera độc đáo

Dựa trên những hình ảnh mới nhất, OPPO K15 sở hữu mặt lưng màu trắng với điểm nhấn là mô-đun camera hình vuông lớn chiếm diện tích đáng kể ở góc trên bên trái. Khác với vẻ mềm mại thường thấy, cụm camera này được trang trí bằng các chi tiết mô phỏng ốc vít, tạo cảm giác cơ khí và mạnh mẽ.

Thiết kế OPPO K15 được tiết lộ trên chứng nhận TENAA

Mặt lưng máy còn được bổ sung các đường kẻ ngang và họa tiết tam giác dạng chấm nhỏ bên dưới cụm camera, có thể là khu vực bố trí hệ thống loa hoặc tản nhiệt. Máy có kích thước tổng thể đạt 158.3 x 75.13 x 8.27 mm và trọng lượng 205g, mang lại cảm giác đầm tay khi sử dụng.

Thông số kỹ thuật tập trung vào hiệu suất và năng lượng

Điểm ấn tượng nhất trên OPPO K15 là viên pin có dung lượng định mức lên tới 7.755 mAh. Đây là con số vượt trội so với mặt bằng chung các smartphone tầm trung hiện nay, hứa hẹn thời gian sử dụng thực tế có thể kéo dài tới 3 ngày. Thiết bị được cung cấp sức mạnh bởi vi xử lý 8 nhân có tốc độ xung nhịp 2.5GHz.

Mẫu điện thoại tầm trung tiếp theo của OPPO sẽ có dung lượng pin ấn tượng

Về khả năng hiển thị, OPPO K15 trang bị màn hình 6.59 inch với độ phân giải 1,256 x 2,760 pixel. Đáng chú ý, màn hình này hỗ trợ độ sâu màu 10-bit, cho phép hiển thị tới 1.073 tỷ màu sắc, đảm bảo độ chuẩn xác về hình ảnh cho các tác vụ giải trí.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO K15

Thông số Chi tiết Màn hình 6.59 inch, 1.073 tỷ màu, 1,256 x 2,760 px Vi xử lý 8 nhân, 2.5GHz RAM 8GB / 12GB Bộ nhớ trong 256GB / 512GB Pin 7,755 mAh Camera sau 50MP + 50MP Camera trước 50MP Trọng lượng 205g

Hệ thống camera và khả năng kết nối 5G

Mẫu smartphone này sở hữu hệ thống camera kép ở mặt sau với cảm biến chính 50MP và một cảm biến phụ 50MP. Ở mặt trước, camera selfie cũng đạt độ phân giải 50MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video chất lượng cao.

OPPO K15 có hệ thống camera kép 50MP chất lượng cao

Về khả năng kết nối, OPPO K15 hỗ trợ đầy đủ các chuẩn mạng hiện đại bao gồm 5G (NR SA), LTE FDD, TD-LTE và các kết nối truyền thống như hồng ngoại, Bluetooth, USB. Thiết bị cũng tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình và tính năng nhận diện khuôn mặt để tăng cường bảo mật.

Sự xuất hiện trên TENAA cho thấy ngày ra mắt của OPPO K15 đang đến gần. Đây hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc smartphone tầm trung, đặc biệt hướng tới đối tượng người dùng ưu tiên thời lượng pin và thiết kế cá tính.