Cận cảnh OPPO Pad Mini: Tablet nhỏ gọn sở hữu sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Gen 5 OPPO chuẩn bị trình làng mẫu máy tính bảng Pad Mini với cấu hình phần cứng vượt trội, bao gồm chip Snapdragon 8 Gen 5 và màn hình OLED 8.8 inch sắc nét.

OPPO đang chuẩn bị tiến quân vào phân khúc máy tính bảng nhỏ gọn cao cấp với sự xuất hiện của Pad Mini. Đây là một trong hai mẫu tablet chiến lược mà hãng dự kiến ra mắt trong thời gian tới, bên cạnh phiên bản Pad 5 Pro. Thiết bị này thu hút sự chú ý khi kết hợp giữa tính di động cao và hiệu năng mạnh mẽ vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng smartphone đầu bảng.

Sức mạnh phần cứng từ vi xử lý Snapdragon thế hệ mới

Dẫn nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo, OPPO Pad Mini sẽ được trang bị hệ thống vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5. Đây là bước đi táo bạo của OPPO khi đưa một con chip flagship vào thân máy nhỏ gọn, hứa hẹn đáp ứng tốt các tác vụ nặng từ xử lý đồ họa đến chơi game cường độ cao.

Đi kèm với con chip mạnh mẽ là dung lượng bộ nhớ ấn tượng. Thiết bị dự kiến sở hữu RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong đạt mức 512GB. Sự kết hợp này không chỉ đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà mà còn cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho người dùng chuyên nghiệp.

OPPO Pad Mini lộ thông số kỹ thuật ấn tượng trước khi ra mắt

Thiết kế nguyên khối và màn hình OLED 8.8 inch

Về khả năng hiển thị, OPPO Pad Mini sở hữu màn hình OLED kích thước 8.8 inch. Điểm nhấn của phần mặt trước là hệ thống viền siêu mỏng ở cả bốn cạnh, giúp tối ưu không gian hiển thị trong một kích thước tổng thể gọn gàng. Công nghệ tấm nền OLED kỳ vọng mang lại độ tương phản sâu và màu sắc rực rỡ, phù hợp cho cả nhu cầu giải trí và làm việc.

Thiết kế của máy tuân theo ngôn ngữ thẩm mỹ hiện đại của OPPO với thân máy bằng kim loại nguyên khối siêu mỏng. Cụm camera sau được thiết kế theo hình viên thuốc tối giản và hơi nhô cao so với mặt lưng. Các tùy chọn màu sắc dự kiến bao gồm xám đậm, tím và xanh lam, mang lại nhiều sự lựa chọn cá tính cho người dùng.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 8.8 inch, OLED, viền siêu mỏng Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Bộ nhớ RAM lên đến 16GB, ROM 512GB Sạc nhanh 67W Chất liệu Kim loại nguyên khối

Thời điểm ra mắt và hệ sinh thái sản phẩm

Giám đốc sản phẩm hệ sinh thái thông minh của OPPO, Qiao Jiadong, đã từng hé lộ về mẫu máy tính bảng này trong một video trên Douyin, khẳng định đây là dòng sản phẩm mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng. Theo các báo cáo mới nhất, OPPO có kế hoạch tổ chức một sự kiện lớn vào tháng 4 tại Trung Quốc.

Sự kiện này dự kiến là nơi hãng giới thiệu các dòng smartphone cao cấp như Find X9 Ultra và Find X9s Pro. Nhiều khả năng, OPPO Pad Mini sẽ được trình làng cùng lúc với mẫu Pad 5 Pro tại thời điểm này. Ngoài cấu hình mạnh, thiết bị còn được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 67W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho viên pin.

OPPO Pad Mini có thể ra mắt vào tháng 4 tới cùng nhiều sản phẩm khác của công ty

Việc trang bị cấu hình "khủng" trong một hình hài nhỏ gọn cho thấy OPPO đang muốn cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc máy tính bảng mini chuyên dụng. Với sự kết hợp giữa chip Snapdragon 8 Gen 5 và màn hình OLED chất lượng cao, Pad Mini được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu tablet đáng gờm nhất trên thị trường trong nửa đầu năm nay.