Cận cảnh OPPO Reno16 Series: Ngôn ngữ thiết kế hành tinh nổi và cấu hình camera 200MP OPPO chuẩn bị ra mắt dòng Reno16 vào ngày 25/5 với đột phá về thiết kế 3D Ice-Transparent Suspension. Thế hệ mới sở hữu viên pin dung lượng lớn đến 7.000mAh cùng hệ thống camera cảm biến 200MP vượt trội.

Dòng điện thoại OPPO Reno16 dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 25/5, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong việc kết hợp giữa công nghệ phần cứng mạnh mẽ và thẩm mỹ thiết kế. Thế hệ này bao gồm phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Pro, tập trung tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua hệ thống lưu trữ đa dạng và công nghệ hiển thị tiên tiến.

Thiết kế hành tinh nổi và công nghệ mặt kính 3D mới

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Reno16 Series là ngôn ngữ thiết kế "hành tinh nổi 3D". OPPO đã ứng dụng công nghệ mặt kính mang tên 3D Ice-Transparent Suspension nhằm tạo ra hiệu ứng chiều sâu và độ trong suốt đặc biệt cho mặt lưng máy.

Phiên bản tiêu chuẩn Reno16 mang đến ba tùy chọn màu sắc: Heartbeat Star (trắng), Galaxy Purple (tím) và Midnight Black (đen). Thiết bị cung cấp dải cấu hình bộ nhớ rộng từ 12GB/256GB đến tối đa 16GB/1TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn của nhóm người dùng sáng tạo nội dung.

Các tùy chọn màu sắc của OPPO Reno16

Các tùy chọn màu sắc của OPPO Reno16

Đối với Reno16 Pro, người dùng có các lựa chọn màu sắc gồm Heartbeat Star, Dream Blue (xanh) và Midnight Black. Phiên bản này tập trung vào các mức cấu hình cao cấp hơn như 12GB/256GB, 12GB/512GB và 16GB/512GB.

Phân tích thông số kỹ thuật và hiệu năng phần cứng

Dòng Reno16 có sự phân cấp rõ rệt về công nghệ màn hình và vi xử lý để tối ưu cho từng phân khúc. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết các thông số kỹ thuật rò rỉ giữa hai phiên bản:

Thông số OPPO Reno16 OPPO Reno16 Pro Màn hình OLED 6.32 inch, 1.5K OLED 6.78 inch, LTPO 1.5K Vi xử lý Dimensity 8550 Dimensity 9500s Dung lượng pin 6.700mAh 7.000mAh Sạc nhanh 80W (dây) 80W (dây), 50W (không dây)

Các tùy chọn màu sắc của OPPO Reno16 Pro

Các tùy chọn màu sắc của OPPO Reno16 Pro

Các tùy chọn màu sắc của OPPO Reno16 Pro

Hệ thống camera tiệm cận chuẩn flagship

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở hệ thống nhiếp ảnh. Cả hai thiết bị dự kiến trang bị cảm biến chính Samsung HP5 với độ phân giải lên tới 200MP. Đi kèm là ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính tele tiềm vọng 50MP. Việc tích hợp ống kính tiềm vọng cho thấy OPPO đang đẩy dòng Reno thoát khỏi mác cận cao cấp để cạnh tranh trực tiếp với các dòng flagship chuyên về nhiếp ảnh.

OPPO Reno16 Series sẽ sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Bên cạnh điện thoại, sự kiện ngày 25/5 còn ghi nhận sự xuất hiện của các thiết bị trong hệ sinh thái bao gồm máy tính bảng OPPO Pad 6, tai nghe Enco Air 5s TWS và phụ kiện OPPO Bubble được thiết kế dành riêng cho dòng Reno mới.