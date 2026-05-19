Về Báo Hà Tĩnh

Cận cảnh OPPO Reno16 Series: Ngôn ngữ thiết kế hành tinh nổi và cấu hình camera 200MP

Bảo Long19/05/2026 19:02

OPPO chuẩn bị ra mắt dòng Reno16 vào ngày 25/5 với đột phá về thiết kế 3D Ice-Transparent Suspension. Thế hệ mới sở hữu viên pin dung lượng lớn đến 7.000mAh cùng hệ thống camera cảm biến 200MP vượt trội.

Dòng điện thoại OPPO Reno16 dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 25/5, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong việc kết hợp giữa công nghệ phần cứng mạnh mẽ và thẩm mỹ thiết kế. Thế hệ này bao gồm phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Pro, tập trung tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua hệ thống lưu trữ đa dạng và công nghệ hiển thị tiên tiến.

Thiết kế hành tinh nổi và công nghệ mặt kính 3D mới

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Reno16 Series là ngôn ngữ thiết kế "hành tinh nổi 3D". OPPO đã ứng dụng công nghệ mặt kính mang tên 3D Ice-Transparent Suspension nhằm tạo ra hiệu ứng chiều sâu và độ trong suốt đặc biệt cho mặt lưng máy.

Thiết kế hành tinh nổi trên OPPO Reno16
Mặt lưng với công nghệ kính 3D của OPPO Reno16

Phiên bản tiêu chuẩn Reno16 mang đến ba tùy chọn màu sắc: Heartbeat Star (trắng), Galaxy Purple (tím) và Midnight Black (đen). Thiết bị cung cấp dải cấu hình bộ nhớ rộng từ 12GB/256GB đến tối đa 16GB/1TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn của nhóm người dùng sáng tạo nội dung.

Các tùy chọn màu sắc của OPPO Reno16
Các tùy chọn màu sắc của OPPO Reno16
Cận cảnh các phiên bản màu OPPO Reno16
Các tùy chọn màu sắc của OPPO Reno16

Đối với Reno16 Pro, người dùng có các lựa chọn màu sắc gồm Heartbeat Star, Dream Blue (xanh) và Midnight Black. Phiên bản này tập trung vào các mức cấu hình cao cấp hơn như 12GB/256GB, 12GB/512GB và 16GB/512GB.

Phân tích thông số kỹ thuật và hiệu năng phần cứng

Dòng Reno16 có sự phân cấp rõ rệt về công nghệ màn hình và vi xử lý để tối ưu cho từng phân khúc. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết các thông số kỹ thuật rò rỉ giữa hai phiên bản:

Thông sốOPPO Reno16OPPO Reno16 Pro
Màn hìnhOLED 6.32 inch, 1.5KOLED 6.78 inch, LTPO 1.5K
Vi xử lýDimensity 8550Dimensity 9500s
Dung lượng pin6.700mAh7.000mAh
Sạc nhanh80W (dây)80W (dây), 50W (không dây)
Tùy chọn màu sắc trên bản Reno16 Pro
Các tùy chọn màu sắc của OPPO Reno16 Pro
Thiết kế mặt sau OPPO Reno16 Pro
Các tùy chọn màu sắc của OPPO Reno16 Pro
Các phiên bản màu sắc của OPPO Reno16 Pro
Các tùy chọn màu sắc của OPPO Reno16 Pro

Hệ thống camera tiệm cận chuẩn flagship

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở hệ thống nhiếp ảnh. Cả hai thiết bị dự kiến trang bị cảm biến chính Samsung HP5 với độ phân giải lên tới 200MP. Đi kèm là ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính tele tiềm vọng 50MP. Việc tích hợp ống kính tiềm vọng cho thấy OPPO đang đẩy dòng Reno thoát khỏi mác cận cao cấp để cạnh tranh trực tiếp với các dòng flagship chuyên về nhiếp ảnh.

OPPO Reno16 Series sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ
OPPO Reno16 Series sẽ sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Bên cạnh điện thoại, sự kiện ngày 25/5 còn ghi nhận sự xuất hiện của các thiết bị trong hệ sinh thái bao gồm máy tính bảng OPPO Pad 6, tai nghe Enco Air 5s TWS và phụ kiện OPPO Bubble được thiết kế dành riêng cho dòng Reno mới.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              Cận cảnh OPPO Reno16 Series: Ngôn ngữ thiết kế hành tinh nổi và cấu hình camera 200MP
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO